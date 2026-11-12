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الرياضة رياضة سعودية

لماذا يركز دونيس على مهارة الاستحواذ في تدريبات الأخضر؟

أداء الكرات الثابتة تحسن بشكل ملحوظ تحت قيادة المدرب اليوناني

من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
TT
TT

لماذا يركز دونيس على مهارة الاستحواذ في تدريبات الأخضر؟

من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)

منذ انطلاق مهمته مع المنتخب السعودي، أشرف المدرب اليوناني دونيس على أكثر من 42 تمريناً كان أولها في الولايات المتحدة الأميركية وصولاً إلى المعسكر الحالي المقام في دولة قطر.

وخلال هذه الحصص تدرب لاعبو الأخضر في 22 منها على مهارة الاستحواذ وهو أعلى تمرين من ناحية العدد تحت إشراف الجهاز الفني الحالي، وهذا مؤشر حول الفلسفة التي يريد دونيس تطبيقها في المنتخب السعودي.

وتأتي «الكرات الثابتة» في المرتبة الثانية برصيد 15 حصة، وخلال المباريات التي أشرف عليها المدرب اليوناني كان تحسن المنتخب السعودي في الكرات الثابتة هجومياً ودفاعياً بشكل واضح، حتى أن الهدف الذي سجل خلال مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 كان عن طريق كرة ثابتة عندما سجل عبد الإله العمري أمام منتخب الأوروغواي.

ويأتي في المرتبة الثالثة تدريب «التمرير» الذي يعد ركيزة أساسية في فلسفة دونيس التدريبية بالتفضيل لجانب البناء من الخلف والتمرير تحت الضغط.

وفي الحصة التدريبية الثانية في معسكر قطر الحالي، تدرب لاعبو المنتخب السعودي للمرة الأولى بتمرين تكتيكي على الضغط العالي، في إشارة لما هو مقبل في المنتخب السعودي بمواجهة منتخبات قوية خلال المعسكر الحالي في اختبار جديد لتطور المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب اليوناني.

وبعد نهاية المعسكر الحالي في دولة قطر سيرفع المدرب اليوناني دونيس تقريره الفني للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في إجراء جديد يهدف إلى تحسين العمل وتطوير القدرات ووضع خريطة واضحة للمنتخب السعودي في المعسكرات المستقبلية.

وتجهز الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل مستمر لجميع السيناريوهات المتوقعة، لكي تصبح لديها خطة واضحة في حالة حدوث سيناريو غير متوقع برحيل المدرب أو بقائه مما يجعل القرار المستقبلي أكثر دقة وقريباً من واقع المنتخب السعودي وليس العكس ليكمل كل جهاز فني عمل ما سبقه في جميع الفئات السنية للأخضر.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخبَي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، يومَي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج إعداد «الأخضر» للاستحقاقات الدولية المقبلة، في إطار مساعي الجهاز الفني لتعزيز جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

ويستهل المنتخب السعودي مواجهاته الودية بلقاء منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة 13 نوفمبر، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، قبل أن يواجه منتخب أوزبكستان، الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في اختبارين يُنتظر أن يوفرا للجهاز الفني فرصة مهمة لتقييم أداء المنتخب أمام مدرستين كرويتين مختلفتين على المستوى الآسيوي.

وتكتسب مواجهة كوريا الجنوبية أهمية فنية خاصة، بالنظر إلى ما يتمتع به المنتخب الكوري من خبرة دولية وإمكانات فنية وبدنية، إلى جانب قدرته على اللعب بإيقاع مرتفع والاعتماد على السرعة في التحولات الهجومية، وهو ما يمنح لاعبي المنتخب السعودي فرصة اختبار قدراتهم الدفاعية، ومدى قدرتهم على التعامل مع الضغط خلال فترات المباراة.

في المقابل، تمثل مواجهة أوزبكستان اختباراً مختلفاً لـ«الأخضر»، في ظل التطور الذي شهدته الكرة الأوزبكية خلال السنوات الأخيرة، وما يتميز به منتخبها من قوة بدنية وتنظيم تكتيكي، الأمر الذي يتيح للجهاز الفني تقييم قدرة اللاعبين على التعامل مع الأساليب الدفاعية المختلفة، وإيجاد الحلول الهجومية المناسبة.

ومن المنتظر أن تشكل المباراتان فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من الخيارات الفنية، والوقوف على مدى الانسجام بين خطوط الفريق، إلى جانب تقييم جاهزية العناصر التي قد تحصل على فرصة المشاركة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخيارات المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

دونيس أسهم بشكل كبير في تحسن أداء المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

كما تمثل فترة التوقف الدولي فرصة لمعالجة بعض الجوانب الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالفاعلية الهجومية، وسرعة الانتقال بين الحالتين الدفاعية والهجومية، وتعزيز التنظيم داخل الملعب، وهي عناصر تشكل أهمية كبيرة في بناء منتخب قادر على تقديم مستويات مستقرة أمام المنافسين.

وتأتي المباراتان في وقت تزداد فيه تطلعات الجماهير السعودية إلى ظهور المنتخب بصورة فنية تعكس إمكانات لاعبيه، وتؤكد قدرته على المنافسة في الاستحقاقات الدولية، لا سيما أن مثل هذه المواجهات تمنح الجهاز الفني مؤشرات مهمة تتجاوز نتائج المباريات الودية إلى تقييم الأداء الجماعي والفردي.

وسيكون التركيز خلال مواجهتَي الدوحة منصباً على مدى استفادة «الأخضر» من التجارب الدولية، وقدرته على ترجمة العمل الفني إلى أداء متوازن داخل الملعب، في ظل أهمية الاستقرار الفني ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين.

وتبقى مواجهتا كوريا الجنوبية وأوزبكستان محطتين مهمتين في مسار إعداد المنتخب السعودي، وفرصة لقياس مستوى التطور الفني وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

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لماذا يركز دونيس على مهارة الاستحواذ في تدريبات الأخضر؟

من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
TT
TT

لماذا يركز دونيس على مهارة الاستحواذ في تدريبات الأخضر؟

من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)
من تدريبات الأخضر في معسكر الدوحة (المنتخب السعودي)

منذ انطلاق مهمته مع المنتخب السعودي، أشرف المدرب اليوناني دونيس على أكثر من 42 تمريناً كان أولها في الولايات المتحدة الأميركية وصولاً إلى المعسكر الحالي المقام في دولة قطر.

وخلال هذه الحصص تدرب لاعبو الأخضر في 22 منها على مهارة الاستحواذ وهو أعلى تمرين من ناحية العدد تحت إشراف الجهاز الفني الحالي، وهذا مؤشر حول الفلسفة التي يريد دونيس تطبيقها في المنتخب السعودي.

وتأتي «الكرات الثابتة» في المرتبة الثانية برصيد 15 حصة، وخلال المباريات التي أشرف عليها المدرب اليوناني كان تحسن المنتخب السعودي في الكرات الثابتة هجومياً ودفاعياً بشكل واضح، حتى أن الهدف الذي سجل خلال مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 كان عن طريق كرة ثابتة عندما سجل عبد الإله العمري أمام منتخب الأوروغواي.

ويأتي في المرتبة الثالثة تدريب «التمرير» الذي يعد ركيزة أساسية في فلسفة دونيس التدريبية بالتفضيل لجانب البناء من الخلف والتمرير تحت الضغط.

وفي الحصة التدريبية الثانية في معسكر قطر الحالي، تدرب لاعبو المنتخب السعودي للمرة الأولى بتمرين تكتيكي على الضغط العالي، في إشارة لما هو مقبل في المنتخب السعودي بمواجهة منتخبات قوية خلال المعسكر الحالي في اختبار جديد لتطور المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب اليوناني.

وبعد نهاية المعسكر الحالي في دولة قطر سيرفع المدرب اليوناني دونيس تقريره الفني للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في إجراء جديد يهدف إلى تحسين العمل وتطوير القدرات ووضع خريطة واضحة للمنتخب السعودي في المعسكرات المستقبلية.

وتجهز الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل مستمر لجميع السيناريوهات المتوقعة، لكي تصبح لديها خطة واضحة في حالة حدوث سيناريو غير متوقع برحيل المدرب أو بقائه مما يجعل القرار المستقبلي أكثر دقة وقريباً من واقع المنتخب السعودي وليس العكس ليكمل كل جهاز فني عمل ما سبقه في جميع الفئات السنية للأخضر.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخبَي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، يومَي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج إعداد «الأخضر» للاستحقاقات الدولية المقبلة، في إطار مساعي الجهاز الفني لتعزيز جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

ويستهل المنتخب السعودي مواجهاته الودية بلقاء منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة 13 نوفمبر، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، قبل أن يواجه منتخب أوزبكستان، الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في اختبارين يُنتظر أن يوفرا للجهاز الفني فرصة مهمة لتقييم أداء المنتخب أمام مدرستين كرويتين مختلفتين على المستوى الآسيوي.

وتكتسب مواجهة كوريا الجنوبية أهمية فنية خاصة، بالنظر إلى ما يتمتع به المنتخب الكوري من خبرة دولية وإمكانات فنية وبدنية، إلى جانب قدرته على اللعب بإيقاع مرتفع والاعتماد على السرعة في التحولات الهجومية، وهو ما يمنح لاعبي المنتخب السعودي فرصة اختبار قدراتهم الدفاعية، ومدى قدرتهم على التعامل مع الضغط خلال فترات المباراة.

في المقابل، تمثل مواجهة أوزبكستان اختباراً مختلفاً لـ«الأخضر»، في ظل التطور الذي شهدته الكرة الأوزبكية خلال السنوات الأخيرة، وما يتميز به منتخبها من قوة بدنية وتنظيم تكتيكي، الأمر الذي يتيح للجهاز الفني تقييم قدرة اللاعبين على التعامل مع الأساليب الدفاعية المختلفة، وإيجاد الحلول الهجومية المناسبة.

ومن المنتظر أن تشكل المباراتان فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من الخيارات الفنية، والوقوف على مدى الانسجام بين خطوط الفريق، إلى جانب تقييم جاهزية العناصر التي قد تحصل على فرصة المشاركة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخيارات المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

دونيس أسهم بشكل كبير في تحسن أداء المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

كما تمثل فترة التوقف الدولي فرصة لمعالجة بعض الجوانب الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالفاعلية الهجومية، وسرعة الانتقال بين الحالتين الدفاعية والهجومية، وتعزيز التنظيم داخل الملعب، وهي عناصر تشكل أهمية كبيرة في بناء منتخب قادر على تقديم مستويات مستقرة أمام المنافسين.

وتأتي المباراتان في وقت تزداد فيه تطلعات الجماهير السعودية إلى ظهور المنتخب بصورة فنية تعكس إمكانات لاعبيه، وتؤكد قدرته على المنافسة في الاستحقاقات الدولية، لا سيما أن مثل هذه المواجهات تمنح الجهاز الفني مؤشرات مهمة تتجاوز نتائج المباريات الودية إلى تقييم الأداء الجماعي والفردي.

وسيكون التركيز خلال مواجهتَي الدوحة منصباً على مدى استفادة «الأخضر» من التجارب الدولية، وقدرته على ترجمة العمل الفني إلى أداء متوازن داخل الملعب، في ظل أهمية الاستقرار الفني ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين.

وتبقى مواجهتا كوريا الجنوبية وأوزبكستان محطتين مهمتين في مسار إعداد المنتخب السعودي، وفرصة لقياس مستوى التطور الفني وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ثلاثة نجوم ينعشون صفوف القادسية قبل قمة «النصر»

استحقاقات مهمة تنتظر القادسية بعد فترة التوقف (نادي القادسية)
استحقاقات مهمة تنتظر القادسية بعد فترة التوقف (نادي القادسية)
TT
TT

ثلاثة نجوم ينعشون صفوف القادسية قبل قمة «النصر»

استحقاقات مهمة تنتظر القادسية بعد فترة التوقف (نادي القادسية)
استحقاقات مهمة تنتظر القادسية بعد فترة التوقف (نادي القادسية)

يُنتظر أن يستعيد القادسية عدداً من نجومه بعد فترة التوقف الحالية، وتحديداً الأسماء التي ابتعدت عن الفريق في الجولات الأخيرة، وظهر أثر غيابها السلبي في عدد من المباريات.

ويقف على هرم هذه الأسماء المدافع الإسباني المخضرم ناتشو هيرنانديز الذي ظهر تأثير غيابه على متوسط دفاع الفريق في عدد من المباريات المهمة، خصوصاً أمام الهلال في صراع صدارة الدوري، التي خسرها القادسية على أرضه (3 - 2).

كما أن الفريق خسر وجوده كقائد خبير داخل أرض الملعب، وهذا ما أشار له المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول أثر غيابه في مواجهة الهلال، بعد أن ارتكبت أخطاء دفاعية واضحة كان لها الأثر في الخسارة.

يُضاف إلى ناتشو وتأهيله العلاجي من الإصابة، اللاعب الأورغواياني ناهيتان نانديز، وكذلك المدافع جهاد زكري الذي تسببت إصابته في إبعاده عن قائمة المنتخب السعودي الأول الذي يقيم معسكراً في دولة قطر.

ومع وجود مباريات صعبة للفريق بعد فترة التوقف المقبلة وضغط الاستحقاقات لتزامن مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن القادسية بحاجة لوجود هذه الأسماء من أجل مساعدته في مشواره المحلي في بطولة الدوري حيث يوجد في ثاني الترتيب خلف الهلال، ومتقدماً على النصر الثالث بفارق الأهداف.

ولعل المواجهة القادمة مع النصر المقررة في 4 ديسمبر المقبل تمثل واحدة من أهم المباريات التي يترقبها أنصار الفريق من أجل فك الشراكة مع النصر على الرصيد النقطي، أو حتى التقدم مجدداً في المراكز، مع أن تلك المباراة سيسبقها عدد من المباريات لكل فريق.

وبنظرة سريعة على مباريات القادسية ضد النصر منذ عودة القادسية لدوري المحترفين، يبدو أنه هو الوحيد الذي تفوق على النصر في المباريات الدورية الأربع في الموسمين الماضيين سواء في الرياض أو الدمام ليسجل تفوقاً واضحاً ودافعاً معنوياً يسعى الفريق للمحافظة عليه.

ويرجح أن تكون عودة ناتشو في مواجهة الفيحاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أي المباراة التي تسبق مواجهة النصر دورياً، فيما يبدو أن عودة نانديز ستتأخر قليلاً.

رودجرز مدرب القادسية (تصوير: مشعل القدير)

وستكون استحقاقات القادسية هذا الموسم على عدة أصعدة؛ فهو ينافس في بطولة الدوري وأبطال آسيا للنخبة وكذلك السوبر السعودي المقرر في الكويت بداية من 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عدا المواصلة في بطولة كأس الملك، حيث إنه الفريق الوحيد من بين فرق المنطقة الشرقية الذي ينافس في جميع هذه المسابقات الأربع.

وعلى صعيد الإصابات الأخرى، فمن المرجح عودة المدافع وليد الأحمد إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر المقبل بعد إنهاء مراحل العلاج من إصابة الرباط الصليبي التي تعرَّض لها في مواجهة الأهلي، منتصف مارس الماضي، ضمن مباريات الدوري للموسم الماضي، حيث قضى قرابة 8 أشهر في مراحل العلاج.

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الرياضة رياضة سعودية

البريكان يتعافى ويعود للأخضر قبل ودية كوريا الجنوبية

البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)
البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)
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البريكان يتعافى ويعود للأخضر قبل ودية كوريا الجنوبية

البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)
البريكان خلال مشاركته في تدريبات الأخضر (المنتخب السعودي)

شهدت تدريبات المنتخب السعودي، الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عودة المهاجم فراس البريكان بعد تعافيه من نزلة البرد التي ألمت به مؤخراً، ليعزز صفوف «الأخضر» في إطار التحضيرات لمواجهة كوريا الجنوبية الجمعة ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالتزامن مع فترة التوقف الدولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب «الإرسال» تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس؛ حيث تنوعت الحصة بين تمارين الإحماء، ومربعات التمرير، إلى جانب تطبيق جمل تكتيكية هجومية في منتصف الملعب وتدريبات خاصة على إنهاء الهجمات، قبل أن تختتم المران بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر تحضيراته للمواجهة المرتقبة بحصة تدريبية مساء الخميس، والتي ستكون متاحة أمام وسائل الإعلام في دقائقها الـ15 الأولى.

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