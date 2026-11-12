«الصقور الخضر» و«الشمشون الكوري»... 46 عاماً من الندية والإثارة

تحمل المواجهات «السعودية – الكورية» تاريخاً طويلاً من التنافس؛ إذ التقى المنتخبان في 18 مباراة، وفق إحصاءات موقع المنتخب السعودي، حقق خلالها «الأخضر» أربعة انتصارات، مقابل خمسة انتصارات لكوريا الجنوبية، في حين انتهت تسع مواجهات بالتعادل.

وسجل المنتخب السعودي 13 هدفاً في شباك نظيره الكوري، مقابل 16 هدفاً للمنتخب الشرق آسيوي، في أرقام تعكس تقارباً نسبياً بين الطرفين على امتداد تاريخ مواجهاتهما.

وتعود أولى المواجهات بين المنتخبين إلى 30 يناير (كانون الثاني) 1980، عندما تفوقت كوريا الجنوبية بنتيجة 3 - 1 في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في حين شهدت السنوات التالية لقاءات بارزة في البطولات القارية والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن أبرز المحطات التاريخية بين المنتخبين مواجهة نهائي كأس آسيا 1988 في الدوحة، عندما تُوج المنتخب السعودي باللقب بعد تفوقه بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما التقى المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2000 بلبنان، حين انتصر المنتخب السعودي بنتيجة 2 - 1، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وكانت آخر مواجهة بينهما في دور الـ16 من كأس آسيا 2023، التي أقيمت مطلع عام 2024 في قطر، وانتهت بتأهل المنتخب الكوري بركلات الترجيح.

وعلى امتداد تاريخ المواجهات الـ18 التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الكوري الجنوبي، ارتدى قميص «الأخضر» 114 لاعباً، في حين تعاقب على قيادته الفنية 12 مدرباً، يتقدمهم البرازيلي روبنز مانيللي من حيث عدد المباريات بثلاث مواجهات، يليه الأرجنتيني غابرييل كالديرون، والإيطالي روبرتو مانشيني، والبرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، والسعودي ناصر الجوهر، بمباراتين لكل منهم.

ويتصدر ماجد عبد الله قائمة هدافي المنتخب السعودي في تاريخ لقاءاته أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف، يليه طلال المشعل وياسر القحطاني بهدفين لكل منهما، في حين سجل هدفاً واحداً كل من أحمد جميل وسعود كريري وعبد الله رديف وفؤاد أنور وفهد المصيبيح ومحمد العنبر.

وعلى صعيد المشاركات، يتصدر صالح النعيمة قائمة أكثر اللاعبين السعوديين ظهوراً أمام المنتخب الكوري، بعدما خاض ست مباريات بإجمالي 570 دقيقة، يليه ماجد عبد الله ومحمد عبد الجواد بخمس مباريات و480 دقيقة لكل منهما، ثم فهد المصيبيح بخمس مباريات و456 دقيقة، وخالد عزيز بخمس مباريات و368 دقيقة.

ويحتضن استاد جاسم بن حمد في الدوحة، مساء الجمعة، الودية المنتظرة التي يدخلها «الأخضر» منتشياً بتتويجه بلقب بطولة «خليجي 27» على أرض جدة الشهر الماضي، ليحقق لقباً غاب قرابة ربع قرن، وذلك بعد الفوز 2 - صفر على الإمارات في المباراة النهائية.

ويسعى المدرب اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي لاستغلال المعنويات المرتفعة من أجل تحقيق فوز طال انتظاره لـ«الأخضر» أمام المنتخب الكوري؛ إذ يعود آخر فوز سعودي على كوريا الجنوبية إلى عام 2005، ليدخل بعدها «الأخضر» سلسلة امتدت لسبع مواجهات متتالية لم يعرف فيها طعم الفوز أمام نظيره الكوري.

في المقابل، يدخل المنتخب الكوري اللقاء تحت قيادة المدرب المؤقت الإسباني روبرت مورينو الذي يسعى لتقديم أوراق اعتماده، وفرض الانضباط داخل المعسكر الكوري من أجل محو الصورة السلبية التي ظهر عليها المنتخب الآسيوي في مونديال 2026 الذي أقيم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودخل «الأخضر» معسكر الدوحة بقائمة ضمت 30 لاعباً، استمراراً لنهج المدرب دونيس في الدمج بين عناصر الخبرة والدماء الشابة، لكن أهم ما يميز قائمة مدرب «الأخضر» هو الاعتماد على اللاعبين الذين يلعبون أكبر عدد من الدقائق مع أنديتهم.

واستقر دونيس على توليفة تجمع بين عناصر الخبرة والدماء الشابة لضمان التوازن في مواجهتَي نوفمبر (تشرين الثاني) المرتقبتين.