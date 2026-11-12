تصفيات أمم أفريقيا: الكونغو وساحل العاج على مشارف التأهل... وغانا تحيي آمالها

بات المنتخبان الكونغولي والعاجي على مشارف النهائيات بتحقيق كل منهما لفوزه الثالث تواليا، وأحيت غانا آمالها بتغلبها على الصومال 2-0، في الجولة الثالثة من تصفيات نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

في المجموعة الخامسة، وضعت الكونغو الديموقراطية قدما في النهائيات بفوزها على ضيفتها سيراليون 3-1.

وعززت الكونغو الديموقراطية موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام مطاردتيها المباشرتين غينيا الاستوائية وزمبابوي اللتين تعادلتا سلبا، فيما تحتل سيراليون المركز الأخير من دون رصيد بثلاثة هزائم متتالية.

وفي المجموعة الثالثة، حذت ساحل العاج حذو الكونغو الديموقراطية بفوز ثالث تواليا وكان على حساب ضيفتها غامبيا بهدفين لمالك يالكوي (17) وإيلي واهي (24) مقابل هدف لموسى بارو (38).

وعززت ساحل العاج صدارتها للمجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام غامبيا التي منيت بخسارتها الأولى بعد انتصارين متتاليين.

وفي المجموعة ذاتها، سجل مدافع فولفسبورغ الألماني جوناس أدجيتاي إثر تمريرة من مدافع موناكو الفرنسي محمد ساليسو (45+2) ومهاجم إغدير التركي فيليكس أفينا-جيان إثر تمريرة لجناح توتنهام محمد قدوس (62) هدفي غانا التي أهدر قائدها المخضرم مهاجم شيفيلد يونايتد الانجليزي (درجة ثانية) جوردان أيو (35 عاما) ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وهو الفوز الأول لغانا في التصفيات بعد خسارتين أمام ساحل العاج 0-2 وغامبيا 2-4.

وأثمرت عودة قدوس وأيو في استعادة أبطال القارة أربع مرات لتوازنهم عقب البداية الكارثية وحققوا الأهم في غياب مهاجم مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو المصاب.

وأبعدت الإصابات قدوس البالغ 26 عاما عن كأس العالم 2026 وعن الخسارتين في الجولتين الأولى والثانية دفعتا المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى الاستقالة.

وتولى السويدي كيم لارس بيوركغرين، مدرب منتخب غانا للسيدات، المسؤولية المؤقتة لمنتخب الرجال في انتظار التعاقد مع مدرب دائم.

في المقابل، مني الصومال بالخسارة الثالثة تواليا وبقي من دون رصيد في المركز الرابع الأخير.

ويلتقي المنتخبان الإثنين في الجولة الرابعة في غانا بسبب الوضع الأمني في الصومال.

وشهد معسكر الصومال في ملعب جامعي بمدينة أكرا اضطرابا عندما طلب أفراد الأمن من المنتخب الانتقال إلى موقع آخر.

وتخوض غانا قمتين حاسمتين في آذار/مارس المقبل ضد ضيفتها ساحل العاج ومضيفتها غامبيا.

وفي المجموعة الثانية عشرة، تعادلت مدغشقر مع غينيا بيساو بهدف لوارين كادي (59) مقابل هدف لريناتو نهاغا (84).

وهو التعادل الأول لغينيا بيساو بعد فوزين متتاليين فعززت موقعها في الصدارة برصيد سبع نقاط مقابل نقطتين فقط لمدغشقر الثالثة.

وتلعب نيجيريا الثانية (3 نقاط) مع تنزانيا الأخيرة (نقطة واحدة) الجمعة.

وفي الرابعة، شددت غينيا الخناق على جنوب إفريقيا عندما تغلبت على ضيفتها إريتريا بهدفين لمحمد سوماه (13) وياكوبا باري (53) مقابل هدف لمايل لوندغرين (83).

وتابعت غينيا صحوتها محققة انتصارها الثاني تواليا عقب خسارتها أمام جنوب إفريقيا 1-2 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق الأهداف خلف الأخيرة التي تستضيف كينيا الأخيرة (نقطة واحدة) الجمعة.

وفي السابعة، تغلبت الكاميرون على ناميبيا بهدفين نظيفين سجلهما سايدو اليوم (16) وبيل نسونغو (29)، فرفعت رصيدها الى 7 نقاط في الصدارة مقابل لثلاث نقاط لضيفتها بانتظار مواجهة جزر القمر والكونغو الجمعة.

وانفردت بنين بصدارة المجموعة السادسة بفوزها على جمهورية إفريقيا الوسطى 4-1، رافعة رصيدها الى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط امام شريكتها السابقة بوركينا فاسو التي تستضيف موريتانيا الجمعة.