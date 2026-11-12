رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

تصدّر السائق السعودي يزيد الراجحي، الخميس، المرحلة التمهيدية من رالي باها جدة 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، بعدما سجل أسرع زمن في المرحلة البالغة مسافتها 10 كيلومترات، فيما حل القطري ناصر العطية ثانياً، وصالح السيف ثالثاً.

وسجل الراجحي زمناً بلغ 8 دقائق و26 ثانية، متقدماً على العطية بفارق 22 ثانية وجزئين من الثانية، فيما جاء السيف ثالثاً بفارق دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية عن المتصدر.

| لقطات من الحفل الرسمي لانطلاق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، التي تستضيفها جدة «رالي باها جدة 2026». pic.twitter.com/vJRHRijoer — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 12, 2026

وكان الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، قد أعطى إشارة الانطلاق الرسمي للرالي مساء الخميس، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومشاركة السائقين والملاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وفي فئة «ألتيمت»، حقق أحمد الشمري أسرع زمن بلغ 11 دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية، فيما حل عيادة الشمري ثالثاً. وفي فئة «ستوك»، تصدر محمد عسيري الترتيب بزمن بلغ 11 دقيقة و53 ثانية و3 أجزاء من الثانية، وجاء سالم القريني ثانياً.

أما في فئة «تشالنجر»، فقد تصدر صالح السيف الترتيب بزمن بلغ 9 دقائق و51 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تليه دانية عقيل في المركز الثاني.

️ | المتسابقة مها الحملي: نحن متشوقون لخوض هذه المنافسة. أجواء اليوم مميزة جداً، ويشارك فيها متسابقون من مختلف البلدان. فوزي سابقاً بالمركز الأول في رالي جدة هو أكبر حافز لي في هذا السباق https://t.co/VdRWChQH4a pic.twitter.com/geXz0Tc6EC — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 12, 2026

وفي فئة «سايد باي سايد»، أحرزت مها الحملي المركز الأول بزمن بلغ 12 دقيقة وثانيتين و8 أجزاء من الثانية، وجاءت مشاعل الهويش ثانية، وعبد الله الزهراني ثالثاً.

وفي منافسات الدراجات النارية، تصدر الإماراتي محمد البلوشي المرحلة التمهيدية بزمن بلغ 10 دقائق و20 ثانية وجزءين من الثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي، فيما حل دومينيك ويلز ثالثاً.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن بلغ 10 دقائق و54 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وجاء بدر الحمدان ثانياً، وعبد الرحمن العبد اللطيف ثالثاً.

️ | المتسابق يزيد الراجحي في المؤتمر الصحافي قبل انطلاق رالي باها جدة:- أشكر الاتحاد السعودي للسيارات وإمارة منطقة مكة على تنظيم هذا الرالي المميز. الجهد المبذول استثنائي.- سعيد لمشاركة ناصر العطية وهذا سيعود على قوة التنافس في البطولة. https://t.co/drOzPxqBpv pic.twitter.com/7JBRBJmMrv — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 12, 2026

وتمنح نتائج المرحلة التمهيدية أصحاب المراكز العشرة الأولى أحقية اختيار مراكز انطلاقهم في المرحلة الأولى، على أن تُنشر قائمة الانطلاق الرسمية عند الساعة العاشرة مساءً.

وتتواصل منافسات الرالي الجمعة بإقامة المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومتراً، حيث تنطلق السيارات من منطقة الصيانة بحلبة كورنيش جدة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتبدأ المنافسات الخاضعة للتوقيت عند التاسعة صباحاً.

️ | المتسابق القطري ناصر العطية: بكل صراحة، رالي جدة مهم بالنسبة لنا كمتسابقين خليجيين ومحليين. الحمد لله، انطلقنا بأمان وسلام، والفعاليات تُقام باستمرار. وهذه رسالة للعالم، ونتمنى عودة رالي داكار إلى المملكة. نحن أقوى من أي ظرف بالتكاتف، وروح المنافسة كانت دائماً عالية: https://t.co/CzjhtHbuzs pic.twitter.com/xofC2xf4By — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 12, 2026

وتُختتم المنافسات السبت بإقامة المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، حيث تغادر السيارات منطقة الصيانة عند السابعة والنصف صباحاً، وتنطلق المرحلة الخاصة عند العاشرة وخمس دقائق صباحاً، على أن يُقام حفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات عند السادسة مساءً.