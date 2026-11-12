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الرياضة رياضة سعودية

رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

سعود بن عبد الله أعطى إشارة الانطلاق… ومنافسات الجمعة تمتد لمسافة 217 كيلومتراً

القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
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رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)

تصدّر السائق السعودي يزيد الراجحي، الخميس، المرحلة التمهيدية من رالي باها جدة 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، بعدما سجل أسرع زمن في المرحلة البالغة مسافتها 10 كيلومترات، فيما حل القطري ناصر العطية ثانياً، وصالح السيف ثالثاً.

وسجل الراجحي زمناً بلغ 8 دقائق و26 ثانية، متقدماً على العطية بفارق 22 ثانية وجزئين من الثانية، فيما جاء السيف ثالثاً بفارق دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية عن المتصدر.

وكان الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، قد أعطى إشارة الانطلاق الرسمي للرالي مساء الخميس، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومشاركة السائقين والملاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وفي فئة «ألتيمت»، حقق أحمد الشمري أسرع زمن بلغ 11 دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية، فيما حل عيادة الشمري ثالثاً. وفي فئة «ستوك»، تصدر محمد عسيري الترتيب بزمن بلغ 11 دقيقة و53 ثانية و3 أجزاء من الثانية، وجاء سالم القريني ثانياً.

أما في فئة «تشالنجر»، فقد تصدر صالح السيف الترتيب بزمن بلغ 9 دقائق و51 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تليه دانية عقيل في المركز الثاني.

وفي فئة «سايد باي سايد»، أحرزت مها الحملي المركز الأول بزمن بلغ 12 دقيقة وثانيتين و8 أجزاء من الثانية، وجاءت مشاعل الهويش ثانية، وعبد الله الزهراني ثالثاً.

وفي منافسات الدراجات النارية، تصدر الإماراتي محمد البلوشي المرحلة التمهيدية بزمن بلغ 10 دقائق و20 ثانية وجزءين من الثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي، فيما حل دومينيك ويلز ثالثاً.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن بلغ 10 دقائق و54 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وجاء بدر الحمدان ثانياً، وعبد الرحمن العبد اللطيف ثالثاً.

وتمنح نتائج المرحلة التمهيدية أصحاب المراكز العشرة الأولى أحقية اختيار مراكز انطلاقهم في المرحلة الأولى، على أن تُنشر قائمة الانطلاق الرسمية عند الساعة العاشرة مساءً.

وتتواصل منافسات الرالي الجمعة بإقامة المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومتراً، حيث تنطلق السيارات من منطقة الصيانة بحلبة كورنيش جدة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتبدأ المنافسات الخاضعة للتوقيت عند التاسعة صباحاً.

وتُختتم المنافسات السبت بإقامة المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، حيث تغادر السيارات منطقة الصيانة عند السابعة والنصف صباحاً، وتنطلق المرحلة الخاصة عند العاشرة وخمس دقائق صباحاً، على أن يُقام حفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات عند السادسة مساءً.

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رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
TT
TT

رالي جدة: الراجحي يتصدر التمهيدية… والعطية ثانياً

القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)
القطري ناصر العطية يلوح بالعلم السعودي لحظة تدشين السباق بحضور محافظ جدة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات (الشرق الأوسط)

تصدّر السائق السعودي يزيد الراجحي، الخميس، المرحلة التمهيدية من رالي باها جدة 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، بعدما سجل أسرع زمن في المرحلة البالغة مسافتها 10 كيلومترات، فيما حل القطري ناصر العطية ثانياً، وصالح السيف ثالثاً.

وسجل الراجحي زمناً بلغ 8 دقائق و26 ثانية، متقدماً على العطية بفارق 22 ثانية وجزئين من الثانية، فيما جاء السيف ثالثاً بفارق دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية عن المتصدر.

وكان الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، قد أعطى إشارة الانطلاق الرسمي للرالي مساء الخميس، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومشاركة السائقين والملاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وفي فئة «ألتيمت»، حقق أحمد الشمري أسرع زمن بلغ 11 دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية، فيما حل عيادة الشمري ثالثاً. وفي فئة «ستوك»، تصدر محمد عسيري الترتيب بزمن بلغ 11 دقيقة و53 ثانية و3 أجزاء من الثانية، وجاء سالم القريني ثانياً.

أما في فئة «تشالنجر»، فقد تصدر صالح السيف الترتيب بزمن بلغ 9 دقائق و51 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تليه دانية عقيل في المركز الثاني.

وفي فئة «سايد باي سايد»، أحرزت مها الحملي المركز الأول بزمن بلغ 12 دقيقة وثانيتين و8 أجزاء من الثانية، وجاءت مشاعل الهويش ثانية، وعبد الله الزهراني ثالثاً.

وفي منافسات الدراجات النارية، تصدر الإماراتي محمد البلوشي المرحلة التمهيدية بزمن بلغ 10 دقائق و20 ثانية وجزءين من الثانية، متقدماً على مواطنه سلطان البلوشي، فيما حل دومينيك ويلز ثالثاً.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، حقق هيثم التويجري المركز الأول بزمن بلغ 10 دقائق و54 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وجاء بدر الحمدان ثانياً، وعبد الرحمن العبد اللطيف ثالثاً.

وتمنح نتائج المرحلة التمهيدية أصحاب المراكز العشرة الأولى أحقية اختيار مراكز انطلاقهم في المرحلة الأولى، على أن تُنشر قائمة الانطلاق الرسمية عند الساعة العاشرة مساءً.

وتتواصل منافسات الرالي الجمعة بإقامة المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومتراً، حيث تنطلق السيارات من منطقة الصيانة بحلبة كورنيش جدة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتبدأ المنافسات الخاضعة للتوقيت عند التاسعة صباحاً.

وتُختتم المنافسات السبت بإقامة المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، حيث تغادر السيارات منطقة الصيانة عند السابعة والنصف صباحاً، وتنطلق المرحلة الخاصة عند العاشرة وخمس دقائق صباحاً، على أن يُقام حفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات عند السادسة مساءً.

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رالي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«كروكر» يحضر تدريبات الأخضر في الدوحة

الحمدان والحربي خلال تدريبات الأخضر الخميس (المنتخب السعودي)
الحمدان والحربي خلال تدريبات الأخضر الخميس (المنتخب السعودي)
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«كروكر» يحضر تدريبات الأخضر في الدوحة

الحمدان والحربي خلال تدريبات الأخضر الخميس (المنتخب السعودي)
الحمدان والحربي خلال تدريبات الأخضر الخميس (المنتخب السعودي)

شهدت تدريبات المنتخب السعودي، الخميس، حضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم، مات كروكر، لمتابعة سير التحضيرات الفنية.

ورصدت «الشرق الأوسط» حديثاً جانبياً جمعه بكل من المدير التنفيذي للأخضر، فهد المفرج والمدير الفني دونيس، سادته أجواء إيجابية تعكس روح الانسجام والتعاون داخل معسكر الأخضر.

واختتم الأخضر مساء اليوم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الإرسال، تحت إشراف دونيس، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها تطبيق تدريبات متنوعة في مربعات، ثم مناورة بين مجموعات اللاعبين، تلتها تدريبات على الكرات الثابتة، واختُتمت الحصة بتطبيقات تكتيكية خاصة بالمباراة.

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كرة القدم كأس آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
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لاجامي لـ«الشرق الأوسط»: هدفنا تحسين تصنيف الأخضر «دولياً»

لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)
لاجامي عاد إلى قائمة المنتخب السعودي من خلال معسكر الدوحة (أ.ب)

قال علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي، إن الجهاز الفني لـ«الأخضر» ركز خلال معسكر الدوحة على معالجة الأخطاء التي ظهرت في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب يتطلع لتحقيق الفوز في مواجهتي كوريا الجنوبية وأوزبكستان الوديتين، بما يسهم في تحسين موقعه في التصنيف الدولي.

وقال لاجامي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: ركزنا خلال المعسكر على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في كأس الخليج، وندخل المباراتين بهدف تحقيق الفوز وتحسين تصنيفنا الدولي، ونتمنى أن يوفقنا الله في ذلك.

وعن أهمية مواجهة منتخبين يمثلان مدرستين مختلفتين في كرة القدم الآسيوية، وما يتمتعان به من سرعة وقوة بدنية، أوضح مدافع «الأخضر» أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل.

وأضاف: بالتأكيد، مواجهة كوريا الجنوبية وأوزبكستان تمنحنا دافعاً أكبر لتقديم مستويات جيدة، ونتطلع إلى الخروج بالفوز في المباراتين.

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