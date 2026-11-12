عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كلوب يرفض التشكيك في مواهب المنتخب الألماني

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
TT
TT

كلوب يرفض التشكيك في مواهب المنتخب الألماني

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)

رفض الألماني يورغن كلوب مدرب المنتخب الوطني الخميس، الانتقادات التي تشكك في افتقار تشكيلته إلى المواهب، لكنه طالب بمنح أبطال العالم أربع مرات المزيد من الوقت للتطور، في ظل النتائج المخيبة في البطولات الكبرى خلال العقد الماضي.

وتولى كلوب قيادة "دي مانشافت" خلفا ليوليان ناغلسمان في الصيف، بعدما ودّعت ألمانيا كأس العالم من دور الـ32، إثر خسارة مفاجئة أمام الباراغواي.

وكان ذلك الخروج المبكر الثالث تواليا للمنتخب الألماني من العرس الكروي العالمي، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في نسختَي 2018 و2022.

وخلال حديثه في بلغراد، عشية مواجهة صربيا الجمعة ضمن دوري الأمم الأوروبية، أعرب كلوب عن ثقته بالمواهب التي بين يديه، مشددا على حاجة اللاعبين إلى مزيد من الوقت للانسجام والعمل معا.

وقال كلوب "كثيرا ما يُقال إن كرة القدم الألمانية تعاني نقصا في مجالات عدة، بما في ذلك عدد اللاعبين الجيدين والمواهب الكبيرة واللاعبين من الطراز العالمي، وما إلى ذلك".

وأضاف "لكني أنظر بإيجابية كبيرة إلى هذا المنتخب. وبصراحة، نملك مزيجا جيدا جدا من اللاعبين".

وأكد كلوب (59 عاما) أنه لا يتعامل مع الوضع بسذاجة أو بتفاؤل مبالغ فيه، قائلا "نحن بالفعل فريق جيد جدا، لكن علينا أن نظهر ذلك ونترجمه على أرض الملعب".

وكان المدرب السابق لليفربول قد طالب أيضا بمنحه مزيدا من الوقت عندما تولى قيادة "الريدز" الذي كان يمر بفترة صعبة، مشيرا حينها إلى حاجته إلى تحويل الجميع في النادي العريق من "مشككين إلى مؤمنين" من أجل استعادة أمجاده السابقة.

وقال كلوب الخميس "عليّ أن أمنح نفسي الوقت اللازم"، مضيفا "أما إذا كان ذلك يتناسب مع تطلعات الجمهور، فهذا أمر لا أستطيع التحكم فيه".

وتابع "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، رغم أننا لا نزال بعيدين بالطبع عن بلوغ هدفنا النهائي. لكن الأساس الذي نبني عليه جيد جدا بالفعل".

وأشاد كلوب بالنجم فلوريان فيرتس لاعب وسط ليفربول الذي استعاد جزءا من مستواه في الأسابيع الأخيرة "فلوريان في أفضل حالاته البدنية، ويمكنه أن يقدّم لنا مساعدة كبيرة".

وتعرض فيرتس لانتقادات منذ انتقاله إلى ليفربول في صفقة كبيرة عام 2025 قادما من باير ليفركوزن، لكنه تحسن تحت قيادة مدرب الفريق الجديد الإسباني أندوني إيراولا.

ومرر فيرتس ثلاث كرات حاسمة خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنكليزي، كما سجل هدفه الأول خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 الأحد.

ورأى فيرتس الذي يبلغ 23 عاما وقد يخوض مباراته الدولية الخمسين في برلين الإثنين المقبل، أن المنتخب يواصل التطور تحت قيادة كلوب، معربا عن رغبته في الاضطلاع بدور قيادي أكبر ضمن التشكيلة الشابة.

وقال "أشعر بأننا أصبحنا أكثر انسجاما، وعززنا الأمور التي نعمل عليها خلال التدريبات. الأمر يتعلق بنقل الرغبة والقناعة والشغف إلى أرض الملعب".

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كرة القدم ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دوري الأمم»: كين يقود إنجلترا للفوز على كرواتيا وبلوغ الدور الثاني

رياضة عالمية كين محتفلا بالهدف (إ.ب.أ)

«دوري الأمم»: كين يقود إنجلترا للفوز على كرواتيا وبلوغ الدور الثاني

ضمن المنتخب الإنجليزي تأهله إلى دور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية وذلك عقب فوزه على ضيفه الكرواتي 2/1.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية فرحة إسبانية بالهدف الثاني (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دوري الأمم: إسبانيا تعزز صدارتها بثنائية في التشيك

عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد فوزه على مضيفه منتخب التشيك 2/صفر.

«الشرق الأوسط» (براغ (التشيك))
رياضة عالمية فراتيسي يحتفل بتسجيل الهدف الثاني مع زميله نيكول باريلا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دوري الأمم»: إيطاليا تستعيد هيبتها بثلاثية نارية في فرنسا

استعاد منتخب إيطاليا هيبته بفوز عريض على ضيفه المنتخب الفرنسي 3/ 1، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (ميلانو (إيطاليا) )
رياضة عالمية تشافي خلال حديثه للصحافيين (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

تشافي يمنح دي يونغ شارة قيادة هولندا أمام اليونان وألمانيا

قرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للمنتخب الهولندي، منح شارة قيادة الفريق رسمياً إلى فرينكي دي يونغ خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة عالمية هاري كين خلال المباراة (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رسمياً... كين يحطم الرقم القياسي الإنجليزي بمباراته الدولية الـ126

أصبح هاري كين أكثر لاعبي منتخب إنجلترا خوضاً للمباريات الدولية بعدما لعب الخميس مباراته الـ126 مع انطلاق مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا.

الرياضة رياضة عالمية

كلوب يرفض التشكيك في مواهب المنتخب الألماني

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
TT
TT

كلوب يرفض التشكيك في مواهب المنتخب الألماني

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)
كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)

رفض الألماني يورغن كلوب مدرب المنتخب الوطني الخميس، الانتقادات التي تشكك في افتقار تشكيلته إلى المواهب، لكنه طالب بمنح أبطال العالم أربع مرات المزيد من الوقت للتطور، في ظل النتائج المخيبة في البطولات الكبرى خلال العقد الماضي.

وتولى كلوب قيادة "دي مانشافت" خلفا ليوليان ناغلسمان في الصيف، بعدما ودّعت ألمانيا كأس العالم من دور الـ32، إثر خسارة مفاجئة أمام الباراغواي.

وكان ذلك الخروج المبكر الثالث تواليا للمنتخب الألماني من العرس الكروي العالمي، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في نسختَي 2018 و2022.

وخلال حديثه في بلغراد، عشية مواجهة صربيا الجمعة ضمن دوري الأمم الأوروبية، أعرب كلوب عن ثقته بالمواهب التي بين يديه، مشددا على حاجة اللاعبين إلى مزيد من الوقت للانسجام والعمل معا.

وقال كلوب "كثيرا ما يُقال إن كرة القدم الألمانية تعاني نقصا في مجالات عدة، بما في ذلك عدد اللاعبين الجيدين والمواهب الكبيرة واللاعبين من الطراز العالمي، وما إلى ذلك".

وأضاف "لكني أنظر بإيجابية كبيرة إلى هذا المنتخب. وبصراحة، نملك مزيجا جيدا جدا من اللاعبين".

وأكد كلوب (59 عاما) أنه لا يتعامل مع الوضع بسذاجة أو بتفاؤل مبالغ فيه، قائلا "نحن بالفعل فريق جيد جدا، لكن علينا أن نظهر ذلك ونترجمه على أرض الملعب".

وكان المدرب السابق لليفربول قد طالب أيضا بمنحه مزيدا من الوقت عندما تولى قيادة "الريدز" الذي كان يمر بفترة صعبة، مشيرا حينها إلى حاجته إلى تحويل الجميع في النادي العريق من "مشككين إلى مؤمنين" من أجل استعادة أمجاده السابقة.

وقال كلوب الخميس "عليّ أن أمنح نفسي الوقت اللازم"، مضيفا "أما إذا كان ذلك يتناسب مع تطلعات الجمهور، فهذا أمر لا أستطيع التحكم فيه".

وتابع "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، رغم أننا لا نزال بعيدين بالطبع عن بلوغ هدفنا النهائي. لكن الأساس الذي نبني عليه جيد جدا بالفعل".

وأشاد كلوب بالنجم فلوريان فيرتس لاعب وسط ليفربول الذي استعاد جزءا من مستواه في الأسابيع الأخيرة "فلوريان في أفضل حالاته البدنية، ويمكنه أن يقدّم لنا مساعدة كبيرة".

وتعرض فيرتس لانتقادات منذ انتقاله إلى ليفربول في صفقة كبيرة عام 2025 قادما من باير ليفركوزن، لكنه تحسن تحت قيادة مدرب الفريق الجديد الإسباني أندوني إيراولا.

ومرر فيرتس ثلاث كرات حاسمة خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنكليزي، كما سجل هدفه الأول خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 الأحد.

ورأى فيرتس الذي يبلغ 23 عاما وقد يخوض مباراته الدولية الخمسين في برلين الإثنين المقبل، أن المنتخب يواصل التطور تحت قيادة كلوب، معربا عن رغبته في الاضطلاع بدور قيادي أكبر ضمن التشكيلة الشابة.

وقال "أشعر بأننا أصبحنا أكثر انسجاما، وعززنا الأمور التي نعمل عليها خلال التدريبات. الأمر يتعلق بنقل الرغبة والقناعة والشغف إلى أرض الملعب".

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كرة القدم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

تصفيات أمم أفريقيا: الكونغو وساحل العاج على مشارف التأهل... وغانا تحيي آمالها

إيلي واهي لاعب ساحل العاج يحتفل بهدفه أمام غامبيا (أ.ف.ب)
إيلي واهي لاعب ساحل العاج يحتفل بهدفه أمام غامبيا (أ.ف.ب)
TT
TT

تصفيات أمم أفريقيا: الكونغو وساحل العاج على مشارف التأهل... وغانا تحيي آمالها

إيلي واهي لاعب ساحل العاج يحتفل بهدفه أمام غامبيا (أ.ف.ب)
إيلي واهي لاعب ساحل العاج يحتفل بهدفه أمام غامبيا (أ.ف.ب)

بات المنتخبان الكونغولي والعاجي على مشارف النهائيات بتحقيق كل منهما لفوزه الثالث تواليا، وأحيت غانا آمالها بتغلبها على الصومال 2-0، في الجولة الثالثة من تصفيات نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

في المجموعة الخامسة، وضعت الكونغو الديموقراطية قدما في النهائيات بفوزها على ضيفتها سيراليون 3-1.

وعززت الكونغو الديموقراطية موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام مطاردتيها المباشرتين غينيا الاستوائية وزمبابوي اللتين تعادلتا سلبا، فيما تحتل سيراليون المركز الأخير من دون رصيد بثلاثة هزائم متتالية.

وفي المجموعة الثالثة، حذت ساحل العاج حذو الكونغو الديموقراطية بفوز ثالث تواليا وكان على حساب ضيفتها غامبيا بهدفين لمالك يالكوي (17) وإيلي واهي (24) مقابل هدف لموسى بارو (38).

وعززت ساحل العاج صدارتها للمجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام غامبيا التي منيت بخسارتها الأولى بعد انتصارين متتاليين.

وفي المجموعة ذاتها، سجل مدافع فولفسبورغ الألماني جوناس أدجيتاي إثر تمريرة من مدافع موناكو الفرنسي محمد ساليسو (45+2) ومهاجم إغدير التركي فيليكس أفينا-جيان إثر تمريرة لجناح توتنهام محمد قدوس (62) هدفي غانا التي أهدر قائدها المخضرم مهاجم شيفيلد يونايتد الانجليزي (درجة ثانية) جوردان أيو (35 عاما) ركلة جزاء في الدقيقة 14.

وهو الفوز الأول لغانا في التصفيات بعد خسارتين أمام ساحل العاج 0-2 وغامبيا 2-4.

وأثمرت عودة قدوس وأيو في استعادة أبطال القارة أربع مرات لتوازنهم عقب البداية الكارثية وحققوا الأهم في غياب مهاجم مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو المصاب.

وأبعدت الإصابات قدوس البالغ 26 عاما عن كأس العالم 2026 وعن الخسارتين في الجولتين الأولى والثانية دفعتا المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى الاستقالة.

وتولى السويدي كيم لارس بيوركغرين، مدرب منتخب غانا للسيدات، المسؤولية المؤقتة لمنتخب الرجال في انتظار التعاقد مع مدرب دائم.

في المقابل، مني الصومال بالخسارة الثالثة تواليا وبقي من دون رصيد في المركز الرابع الأخير.

ويلتقي المنتخبان الإثنين في الجولة الرابعة في غانا بسبب الوضع الأمني في الصومال.

وشهد معسكر الصومال في ملعب جامعي بمدينة أكرا اضطرابا عندما طلب أفراد الأمن من المنتخب الانتقال إلى موقع آخر.

وتخوض غانا قمتين حاسمتين في آذار/مارس المقبل ضد ضيفتها ساحل العاج ومضيفتها غامبيا.

وفي المجموعة الثانية عشرة، تعادلت مدغشقر مع غينيا بيساو بهدف لوارين كادي (59) مقابل هدف لريناتو نهاغا (84).

وهو التعادل الأول لغينيا بيساو بعد فوزين متتاليين فعززت موقعها في الصدارة برصيد سبع نقاط مقابل نقطتين فقط لمدغشقر الثالثة.

وتلعب نيجيريا الثانية (3 نقاط) مع تنزانيا الأخيرة (نقطة واحدة) الجمعة.

وفي الرابعة، شددت غينيا الخناق على جنوب إفريقيا عندما تغلبت على ضيفتها إريتريا بهدفين لمحمد سوماه (13) وياكوبا باري (53) مقابل هدف لمايل لوندغرين (83).

وتابعت غينيا صحوتها محققة انتصارها الثاني تواليا عقب خسارتها أمام جنوب إفريقيا 1-2 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط بفارق الأهداف خلف الأخيرة التي تستضيف كينيا الأخيرة (نقطة واحدة) الجمعة.

وفي السابعة، تغلبت الكاميرون على ناميبيا بهدفين نظيفين سجلهما سايدو اليوم (16) وبيل نسونغو (29)، فرفعت رصيدها الى 7 نقاط في الصدارة مقابل لثلاث نقاط لضيفتها بانتظار مواجهة جزر القمر والكونغو الجمعة.

وانفردت بنين بصدارة المجموعة السادسة بفوزها على جمهورية إفريقيا الوسطى 4-1، رافعة رصيدها الى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط امام شريكتها السابقة بوركينا فاسو التي تستضيف موريتانيا الجمعة.

مواضيع
كأس الأمم الأفريقية ساحل العاج
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم»: كين يقود إنجلترا للفوز على كرواتيا وبلوغ الدور الثاني

كين محتفلا بالهدف (إ.ب.أ)
كين محتفلا بالهدف (إ.ب.أ)
TT
TT

«دوري الأمم»: كين يقود إنجلترا للفوز على كرواتيا وبلوغ الدور الثاني

كين محتفلا بالهدف (إ.ب.أ)
كين محتفلا بالهدف (إ.ب.أ)

ضمن المنتخب الإنجليزي تأهله إلى دور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب فوزه على ضيفه الكرواتي 2/1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر منتخب إسبانيا بطل العالم، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

واحتفى المنتخب الإنجليزي بقائده هاري كين قبل بداية المباراة، وذلك بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) ووصوله إلى 126 مباراة دولية ليصبح أكثر لاعبي المنتخب الإنجليزي خوضا للمباريات عبر التاريخ، وسط حضور رفيع المستوى بوجود الأمير ويليام ولي العهد والحارس الدولي السابق بيتر شيلتون، صاحب الرقم السابق برصيد 125 مباراة دولية.

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 24، ثم أدرك بيتر سوسيتش التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني عن طريق هاري كين من ضربة جزاء، ليقود فريقه إلى التأهل للدور المقبل في ليلة تاريخية.

مواضيع
دوري الأمم الأوروبية كرة القدم الأوربية بريطانيا