ثلاثة نجوم ينعشون صفوف القادسية قبل قمة «النصر»

يُنتظر أن يستعيد القادسية عدداً من نجومه بعد فترة التوقف الحالية، وتحديداً الأسماء التي ابتعدت عن الفريق في الجولات الأخيرة، وظهر أثر غيابها السلبي في عدد من المباريات.

ويقف على هرم هذه الأسماء المدافع الإسباني المخضرم ناتشو هيرنانديز الذي ظهر تأثير غيابه على متوسط دفاع الفريق في عدد من المباريات المهمة، خصوصاً أمام الهلال في صراع صدارة الدوري، التي خسرها القادسية على أرضه (3 - 2).

كما أن الفريق خسر وجوده كقائد خبير داخل أرض الملعب، وهذا ما أشار له المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول أثر غيابه في مواجهة الهلال، بعد أن ارتكبت أخطاء دفاعية واضحة كان لها الأثر في الخسارة.

يُضاف إلى ناتشو وتأهيله العلاجي من الإصابة، اللاعب الأورغواياني ناهيتان نانديز، وكذلك المدافع جهاد زكري الذي تسببت إصابته في إبعاده عن قائمة المنتخب السعودي الأول الذي يقيم معسكراً في دولة قطر.

ومع وجود مباريات صعبة للفريق بعد فترة التوقف المقبلة وضغط الاستحقاقات لتزامن مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن القادسية بحاجة لوجود هذه الأسماء من أجل مساعدته في مشواره المحلي في بطولة الدوري حيث يوجد في ثاني الترتيب خلف الهلال، ومتقدماً على النصر الثالث بفارق الأهداف.

ولعل المواجهة القادمة مع النصر المقررة في 4 ديسمبر المقبل تمثل واحدة من أهم المباريات التي يترقبها أنصار الفريق من أجل فك الشراكة مع النصر على الرصيد النقطي، أو حتى التقدم مجدداً في المراكز، مع أن تلك المباراة سيسبقها عدد من المباريات لكل فريق.

وبنظرة سريعة على مباريات القادسية ضد النصر منذ عودة القادسية لدوري المحترفين، يبدو أنه هو الوحيد الذي تفوق على النصر في المباريات الدورية الأربع في الموسمين الماضيين سواء في الرياض أو الدمام ليسجل تفوقاً واضحاً ودافعاً معنوياً يسعى الفريق للمحافظة عليه.

ويرجح أن تكون عودة ناتشو في مواجهة الفيحاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أي المباراة التي تسبق مواجهة النصر دورياً، فيما يبدو أن عودة نانديز ستتأخر قليلاً.

رودجرز مدرب القادسية (تصوير: مشعل القدير)

وستكون استحقاقات القادسية هذا الموسم على عدة أصعدة؛ فهو ينافس في بطولة الدوري وأبطال آسيا للنخبة وكذلك السوبر السعودي المقرر في الكويت بداية من 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عدا المواصلة في بطولة كأس الملك، حيث إنه الفريق الوحيد من بين فرق المنطقة الشرقية الذي ينافس في جميع هذه المسابقات الأربع.

وعلى صعيد الإصابات الأخرى، فمن المرجح عودة المدافع وليد الأحمد إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر المقبل بعد إنهاء مراحل العلاج من إصابة الرباط الصليبي التي تعرَّض لها في مواجهة الأهلي، منتصف مارس الماضي، ضمن مباريات الدوري للموسم الماضي، حيث قضى قرابة 8 أشهر في مراحل العلاج.