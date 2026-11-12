مسرحيات تراثية وتاريخية تشارك في «القاهرة الدولي للطفل العربي»

يستضيف مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم تقديم عدد من العروض المسرحية التي تستلهم القصص التاريخية والتراثية والأدب المصري القديم.

ويعدّ المهرجان الذي تقام فعالياته بأكاديمية الفنون المصرية خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتنظمه جمعية الفن والثقافة «بتاح»، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة منصة لعرض فنون الأطفال وإبداعهم في مجالات مسرحية وأدبية متعددة.

ومن عروض المسرح المدرسي المشاركة في المهرجان «عندما يتوقف القلب» من إخراج أحمد إبراهيم، و«الغابة» من إخراج محمد عبد الوارث، و«نابليون» من إخراج حسين سمير، و«ممنوع من الصرف» من إخراج محمد محمود، و«خيال الظل» إخراج مصطفى السيد.

وتتوزع أنشطة عروض المهرجان هذا العام على خمسة مسارات رئيسية هي: المسرح الموجه للطفل، المسرح المدرسي، مسرح العرائس، مسار ذوي الهمم، مسار الفرق، وفق بيان للمهرجان.

وضمن هذه المسارات، قدم المهرجان في يومه الثاني ستة عروض متنوعة بالإضافة إلى عرضٍ سابع أقيم على هامش الفعاليات؛ حيث استقبل مسار مسرح ذوي الهمم ثلاثة عروض، وهى: «الصعيدي» الذي عُرض على خشبة مسرح مدرسة الفنون من إخراج إبراهيم المصري، وتدور أحداثه في أجواء استعراضية راقصة تعبر عن الدمج والتعاون، و«وجوه بلا عنوان» الذي عُرض على مسرح الدكتور عاطف عوض، من إخراج إسراء مجدي، وتدور أحداثه حول عصاباتٍ تختطف الأطفال من أحضان عائلاتهم، وذلك بالتزامن مع تسليط الضوء على معاناة أطفال الشوارع الذين تستغلهم هذه العصابات في أعمال التسول والنشل، و«كرسي بجناحات» الذي عُرض على مسرح نهاد صليحة، وتدور أحداثه في إطار إنساني اجتماعي يناقش رحلة مجموعة من ذوي الهمم الذين يتمسكون بالفن كوسيلة للحياة والانتصار علي الإحباط والعزلة الاجتماعية.

عروض مسرحية اتسمت بالطابع التراثي (أكاديمية الفنون)

واستقبل مسار مسرح العرائس عرض «مملكة السحر والأسرار» الذي عُرض على مسرح البالون بقاعة صلاح جاهين، من إخراج عماد عبد العظيم، وتدور أحداث العرض حول رحلة مدرسية إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، يخرج خلالها ثلاثة أطفال عن المجموعة ويتسلقون مدرجات هرم خوفو، دون الالتفات إلى تنبيهات مشرفة الرحلة، وفي أثناء الصعود ينهار بهم أحد المدرجات، فيسقطون داخل إحدى غرف الهرم الداخلية، حيث يكتشفون وجود لصوص آثار يحاولون سرقة «كتاب الأسرار».

وخلال محاولتهم الخروج من المكان، يقرأ أحد الأطفال مخطوطة تتحول إلى تميمة سحرية، فيظهر الكاهن «حم نترو» ويكلفهم بمهمة نقل الكتاب إلى مكان آمن لحمايته من اللصوص. يقبل الأطفال المهمة، وتواجههم في أثنائها مفارقات ومواقف عدة، يتعلمون من خلالها أن العلم والمعرفة أعظم كنوز الدنيا.

كما استقبل مسرح العرائس أيضاً عرض «كلمة مرور» من تأليف وأشعار محمد محمود محمد زناتي، وبطولة الأداء الصوتي لكل من: حمزة العيلي، وعلاء زينهم، وسمر علام، ومحمد أبو داود، ونور شادي سرور، وإخراج سحر منصور.

السينوغرافيا لعبت دوراً في عروض مسرح العرائس (أكاديمية الفنون)

واستقبل مسار المسرح المدرسي العرض المسرحي «مدينة الحب»، الذي عُرض على مسرح عاطف عوض، من إخراج مصطفى أحمد السيد، وكذلك العرض المسرحي «قهوة الحرافيش» من إخراج ندا عفيفي، الذي عُرض على هامش فعاليات المهرجان، وتدور أحداثه حول الصراع بين جيلين؛ جيل متمسك بالعادات والتقاليد والخبرات القديمة، وجيل جديد يرى في التكنولوجيا الحديثة وسيلة للتطور والتغيير ومواكبة العصر.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، إن «الطفل العربي يستحق أن تُخصص له منصات إبداعية تحتفي بمواهبه وتنمي قدراته».

مضيفة في كلمتها الافتتاحية أن «المهرجان يشهد تطوراً ملحوظاً؛ حيث استمرت مجموعة من المسابقات الناجحة منذ الدورة الأولى، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة هذا العام لإثراء المنافسة».

وأشارت إلى التنوع الكبير في العروض المشاركة، التي تشمل المسرح المدرسي، وعروض العرائس، والأعمال الموجهة للطفل، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من ذوي الهمم والفرق الاستعراضية والفنية المتنوعة.