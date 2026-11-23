أصبح بإمكان محبي الصوتيات فائقة الجودة الحصول على مكبر صوتي شريطي (شريط صوتي) جديد، وسماعات رأسية تقدم مزايا مبهرة يمكن ربطها والتحكم بها من خلال أي خدمة ذكاء اصطناعي يفضلها المستخدم، لتتحول التجربة الصوتية في المنزل إلى منظومة حية تتكيف بذكاء مع كل مساحة. ويتكامل نظام الشريط الصوتي «سونوس بيم ألترا» (Sonos Beam Ultra) وسماعات «سونوس إيس ألترا» (Sonos Ace Ultra) الرأسية، مع البنية التحتية ذات المنصة المفتوحة، ومع تطبيق خاص لتوفير صوت مجسم وتسهيل الاتصال المباشر بنظام الصوت المنزلي وتقنيات إلغاء الضوضاء. واختبرت «الشرق الأوسط» هذا النظام ونذكر ملخص التجربة.

سينما منزلية متكاملة في تصميم مدمج

يُمثل شريط «بيم ألترا» الصوتي قفزة نوعية في عالم نظم الصوت المنزلية، ذلك أنه يقدم تجربة صوتية تجسيمية حقيقية وفقاً لمعيار «دولبي آتموس» (Dolby Atmos) بقنواته الصوتية السبع وقناة الصوتيات الجهورية والقناتين العلويتين، مع الحفاظ على تصميم مدمج وأنيق يناسب مختلف مساحات غرف المستخدمين دون حجب شاشة التلفزيون. وتم تزويد الشريط الصوتي بتسع سماعات داخلية مخصصة، من بينها سماعتان موجهتان نحو الأعلى لإطلاق الصوتيات باتجاه السقف، ما يخلق مجالاً صوتياً ثلاثي الأبعاد يغمر المستمع من كل زاوية ويجعله يشعر كأنه في قلب الحدث السينمائي.

نقاء الصوت ووضوح التفاصيل واضحان لدى الاستماع إلى المحتوى، حيث أُعيد تصميم القناة المركزية بالكامل لضمان بروز الحوارات البشرية بدقة متناهية حتى في أكثر المشاهد صخباً، أو في الغرف المزدحمة. كما تم ضبط المنظومة الصوتية بدقة بالتعاون مع نخبة من كبار المبدعين والحائزين على جوائز عالمية في صناعة الموسيقى والأفلام، ما يضمن وصول كل نغمة وكل مؤثر صوتي بأمانة تامة تعكس الرؤية الفنية الأصلية لصناع المحتوى.

ويُعدّ هذا الشريط الصوتي ركن الأساس لنظام صوتي منزلي متكامل قابل للتوسع مع احتياجات المستخدم بمرور الوقت، حيث يمكن ربطه لاسلكياً بكل سهولة مع مضخمات الصوتيات الجهورية (Bass) لتعميق الترددات المنخفضة، أو إقرانه بسماعات خلفية تجسيمية، والتي تشمل إمكانية استخدام السماعات المحمولة المتوافقة لتحويل أي غرفة إلى قاعة عرض سينمائية متكاملة في لحظات.

* هندسة صوتية متطورة بتسع سماعات داخلية: يضم الشريط تسع سماعات مخصصة تعمل بتسعة مضخمات رقمية؛ أي بزيادة أربع سماعات مقارنة بالإصدار السابق، الأمر الذي يمنح الصوت عُمقاً أوسع وتوزيعاً أكثر توازناً. وتعمل السماعات الجانبية والعلوية بتناغم تام لفصل القنوات الصوتية بدقة، بحيث تنتقل أصوات المؤثرات الصوتية في أرجاء الغرفة، وتتساقط المؤثرات الجوية من الأعلى بواقعية مذهلة. كما تضمن المضخمات الجهورية تقديم صوتيات دافئة وقوية تملأ الغرفة دون أي تشويش.

* وضوح فائق للحوار بفضل الذكاء الاصطناعي: توفر القناة المركزية المحدثة نقاء كبيراً للكلمات المنطوقة منذ اللحظة الأولى لتشغيل التلفزيون. وتدعم هذه الميزة تقنية تحسين وضوح الكلام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تتعرف على الأصوات البشرية وتعزلها عن الضوضاء الخلفية عبر أربعة مستويات قابلة للتخصيص. وإلى جانب ذلك، تعمل ميزة الصوت الليلي الذكية على موازنة مستويات الصوت تلقائياً خلال ساعات الليل، لتخفض حدة الانفجارات والمؤثرات الصاخبة وترفع مستوى الهمسات والحوارات الهادئة.

* تكيّف ذكي مع الغرفة واتصال متعدد الخيارات: تقيس تقنية الضبط الصوتي الذكية الخصائص الصوتية للجدران والأثاث في أي غرفة باستخدام مصفوفة ميكروفونات بعيدة المدى تعاير الترددات الصوتية تلقائياً بما يناسب المكان عبر الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس». ويدعم الشريط الصوتي أحدث معايير الاتصال السلكي واللاسلكي، بما في ذلك الجيل السادس من الشبكات اللاسلكية و«بلوتوث» الحديث ومنفذ «HDMI»، بالإضافة إلى توافقه الكامل مع البث المباشر عبر أجهزة «أبل» وتقديم زر لفصل الميكروفونات تماماً لضمان الخصوصية.

* مرونة في التركيب: يتميز الشريط الصوتي بأبعاد مدروسة ووزن خفيف يتيح وضعه بمرونة على طاولة التلفزيون، أو تثبيته بمحاذاة الجدار بفضل الحامل المخصص.

* التوافر في المنطقة العربية: يتوفر الشريط الصوتي باللونين الأسود والأبيض غير اللامع. ويبلغ سعره 3699 ريالاً سعودياً (نحو 986 دولاراً أميركياً).

سماعات «سونوس إيس ألترا» المريحة

متعة صوتية شخصية لا سلكية

تقدم سماعات الرأس اللاسلكية «إيس ألترا» تجربة استماع فردي مبهرة، حيث تجمع بين الجودة الصوتية وراحة الاستخدام والاندماج الفوري مع المنظومة الصوتية المنزلية. وتعتمد هذه السماعات على محرك صوتي مخصص بقياس 40 ملليمتراً جرى ضبطه بدقة بالتعاون مع كبار مهندسي الصوتيات العالميين، ليقدم صوتيات جهورية عميقة وتفاصيل نقية وتوازناً مثالياً خالياً من التشويش، مع دعم كامل للصوت التجسيمي والصوتيات عالية الدقة غير المضغوطة.

وتُعدّ هذه السماعات الأولى المبنية على الجيل الثاني من محرك سماعات الرأس، وهي تقنية تشتمل على مكونات اتصال لا سلكي معاد تصميمها بالكامل تتيح ربط السماعات مباشرة بنظام الصوت المنزلي. ويستطيع المستخدم بضغطة زر واحدة نقل الصوت الذي يتم تشغيله عبر سماعات الصوت في الغرفة إلى السماعات الرأسية مباشرة، ومن ثم إعادته إلى الغرفة بضغطة أخرى.

ولضمان تجربة استماع مثالية في كل الظروف، تم تزويد السماعات بنظام إلغاء نشط للضوضاء من الجيل الجديد يعمل بواسطة مصفوفة تضم 10 ميكروفونات متطورة، ما يضاعف القدرة على عزل الضجيج مقارنة بالجيل السابق. كما تمت مراعاة توفير راحة استثنائية تدوم طوال اليوم بفضل وسائد الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن القابل للارتداد وأكواب الأذن الدوارة بشكل مستقل.

* عزل ضوضاء مضاعف وصوت متكيف: تعتمد تقنية إلغاء الضجيج على 10 ميكروفونات ترصد التغيرات في البيئة المحيطة، وفي وضعية ارتداء السماعة الناتجة عن حركة الرأس أو ارتداء النظارات، لتعزل الضجيج بفاعلية مضاعفة للترددات المزعجة، مثل صوت المكيفات ومقصورات الطائرات. وعند الحاجة للتواصل مع المحيط من حول المستخدم، يتيح زر التحكم التبديل الفوري إلى نمط الإدراك المحيطي الذي يدمج الأصوات الخارجية بوضوح وطبيعية مع تخفيف الأصوات المفاجئة العالية. كما تقيس تقنية المعادلة التكيفية إحكام إغلاق وسائد الأذن وتعديل الترددات مباشرة، مع إتاحة التخصيص اليدوي من خلال التطبيق.

مكبر «سونوس بيم ألترا» الشريطي الصوتي المتقدم

* بطارية مبهرة وشحن فائق السرعة: توفر البطارية المدمجة ما يصل إلى 35 ساعة من الاستماع المتواصل، مع تفعيل ميزة إلغاء الضجيج أو نمط الإدراك المحيطي، وتزداد هذه المدة بنسبة تصل إلى 30 في المائة لدى تفعيل نمط توفير الطاقة من التطبيق. وعند نفاد البطارية، تقدم تقنية الشحن السريع القدرة على شحن السماعات لمدة ثلاث دقائق والحصول على ثلاث ساعات كاملة من التشغيل. كما تدعم السماعات أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي عبر «بلوتوث» من الجيل السادس، بالإضافة إلى توفير القدرة على وصلها سلكياً.

* هندسة مريحة ومكالمات فائقة الوضوح: صُممت السماعات بوزن خفيف يبلغ 322 غراماً بطوق رأس قابل للتمدد وأكواب أذن تدور باستقلالية لتوفير ثبات مريح دون أي ضغط، حتى لدى ارتداء النظارات أو الأقراط لفترات طويلة. وتعمل الوسائد الإسفنجية على حجب الأصوات الحادة لتعزيز عزل الضوضاء، وتعمل الميكروفونات على عزل صوت المتحدث بدقة عالية في المكالمات الصوتية بفضل استخدام تقنية توجيه الحزم الصوتية، بينما تتيح ميزة سماع الصوت الذاتي للمستخدم سماع صوته بشكل طبيعي، حتى لا يضطر إلى رفع صوته أثناء تفعيل نمط عزل الضجيج.

* تحكم بديهي: تم تزويد السماعات بزر تحكم ذكي على الكوب الأيمن يتيح تعديل مستويات الصوت بالسحب والتحكم بالتشغيل، أو تبديل الصوت مع أقرب سماعات منزلية بالضغط. كما يضم التصميم أزراراً مخصصة للتحكم بالضوضاء وتفعيل المساعد الصوتي، وأخرى للطاقة والتنقل السلس بين الأجهزة المقترنة، مع مؤشر ضوئي لحالة الاتصال.

* التوافر في المنطقة العربية: تتوفر السماعات بأربعة ألوان: هي الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الرملي، بسعر 2099 ريالاً سعودياً (نحو 559 دولاراً أميركياً).

يعيد صياغة مفهوم الترفيه المنزلي والاستماع الشخصي