أصبح بإمكان محبي الصوتيات فائقة الجودة الحصول على مكبر صوتي شريطي (شريط صوتي) جديد، وسماعات رأسية تقدم مزايا مبهرة يمكن ربطها والتحكم بها من خلال أي خدمة ذكاء اصطناعي يفضلها المستخدم، لتتحول التجربة الصوتية في المنزل إلى منظومة حية تتكيف بذكاء مع كل مساحة. ويتكامل نظام الشريط الصوتي «سونوس بيم ألترا» (Sonos Beam Ultra) وسماعات «سونوس إيس ألترا» (Sonos Ace Ultra) الرأسية، مع البنية التحتية ذات المنصة المفتوحة، ومع تطبيق خاص لتوفير صوت مجسم وتسهيل الاتصال المباشر بنظام الصوت المنزلي وتقنيات إلغاء الضوضاء. واختبرت «الشرق الأوسط» هذا النظام ونذكر ملخص التجربة.
سينما منزلية متكاملة في تصميم مدمج
يُمثل شريط «بيم ألترا» الصوتي قفزة نوعية في عالم نظم الصوت المنزلية، ذلك أنه يقدم تجربة صوتية تجسيمية حقيقية وفقاً لمعيار «دولبي آتموس» (Dolby Atmos) بقنواته الصوتية السبع وقناة الصوتيات الجهورية والقناتين العلويتين، مع الحفاظ على تصميم مدمج وأنيق يناسب مختلف مساحات غرف المستخدمين دون حجب شاشة التلفزيون. وتم تزويد الشريط الصوتي بتسع سماعات داخلية مخصصة، من بينها سماعتان موجهتان نحو الأعلى لإطلاق الصوتيات باتجاه السقف، ما يخلق مجالاً صوتياً ثلاثي الأبعاد يغمر المستمع من كل زاوية ويجعله يشعر كأنه في قلب الحدث السينمائي.
نقاء الصوت ووضوح التفاصيل واضحان لدى الاستماع إلى المحتوى، حيث أُعيد تصميم القناة المركزية بالكامل لضمان بروز الحوارات البشرية بدقة متناهية حتى في أكثر المشاهد صخباً، أو في الغرف المزدحمة. كما تم ضبط المنظومة الصوتية بدقة بالتعاون مع نخبة من كبار المبدعين والحائزين على جوائز عالمية في صناعة الموسيقى والأفلام، ما يضمن وصول كل نغمة وكل مؤثر صوتي بأمانة تامة تعكس الرؤية الفنية الأصلية لصناع المحتوى.
ويُعدّ هذا الشريط الصوتي ركن الأساس لنظام صوتي منزلي متكامل قابل للتوسع مع احتياجات المستخدم بمرور الوقت، حيث يمكن ربطه لاسلكياً بكل سهولة مع مضخمات الصوتيات الجهورية (Bass) لتعميق الترددات المنخفضة، أو إقرانه بسماعات خلفية تجسيمية، والتي تشمل إمكانية استخدام السماعات المحمولة المتوافقة لتحويل أي غرفة إلى قاعة عرض سينمائية متكاملة في لحظات.
* هندسة صوتية متطورة بتسع سماعات داخلية: يضم الشريط تسع سماعات مخصصة تعمل بتسعة مضخمات رقمية؛ أي بزيادة أربع سماعات مقارنة بالإصدار السابق، الأمر الذي يمنح الصوت عُمقاً أوسع وتوزيعاً أكثر توازناً. وتعمل السماعات الجانبية والعلوية بتناغم تام لفصل القنوات الصوتية بدقة، بحيث تنتقل أصوات المؤثرات الصوتية في أرجاء الغرفة، وتتساقط المؤثرات الجوية من الأعلى بواقعية مذهلة. كما تضمن المضخمات الجهورية تقديم صوتيات دافئة وقوية تملأ الغرفة دون أي تشويش.
* وضوح فائق للحوار بفضل الذكاء الاصطناعي: توفر القناة المركزية المحدثة نقاء كبيراً للكلمات المنطوقة منذ اللحظة الأولى لتشغيل التلفزيون. وتدعم هذه الميزة تقنية تحسين وضوح الكلام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تتعرف على الأصوات البشرية وتعزلها عن الضوضاء الخلفية عبر أربعة مستويات قابلة للتخصيص. وإلى جانب ذلك، تعمل ميزة الصوت الليلي الذكية على موازنة مستويات الصوت تلقائياً خلال ساعات الليل، لتخفض حدة الانفجارات والمؤثرات الصاخبة وترفع مستوى الهمسات والحوارات الهادئة.
* تكيّف ذكي مع الغرفة واتصال متعدد الخيارات: تقيس تقنية الضبط الصوتي الذكية الخصائص الصوتية للجدران والأثاث في أي غرفة باستخدام مصفوفة ميكروفونات بعيدة المدى تعاير الترددات الصوتية تلقائياً بما يناسب المكان عبر الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس». ويدعم الشريط الصوتي أحدث معايير الاتصال السلكي واللاسلكي، بما في ذلك الجيل السادس من الشبكات اللاسلكية و«بلوتوث» الحديث ومنفذ «HDMI»، بالإضافة إلى توافقه الكامل مع البث المباشر عبر أجهزة «أبل» وتقديم زر لفصل الميكروفونات تماماً لضمان الخصوصية.
* مرونة في التركيب: يتميز الشريط الصوتي بأبعاد مدروسة ووزن خفيف يتيح وضعه بمرونة على طاولة التلفزيون، أو تثبيته بمحاذاة الجدار بفضل الحامل المخصص.
* التوافر في المنطقة العربية: يتوفر الشريط الصوتي باللونين الأسود والأبيض غير اللامع. ويبلغ سعره 3699 ريالاً سعودياً (نحو 986 دولاراً أميركياً).
متعة صوتية شخصية لا سلكية
تقدم سماعات الرأس اللاسلكية «إيس ألترا» تجربة استماع فردي مبهرة، حيث تجمع بين الجودة الصوتية وراحة الاستخدام والاندماج الفوري مع المنظومة الصوتية المنزلية. وتعتمد هذه السماعات على محرك صوتي مخصص بقياس 40 ملليمتراً جرى ضبطه بدقة بالتعاون مع كبار مهندسي الصوتيات العالميين، ليقدم صوتيات جهورية عميقة وتفاصيل نقية وتوازناً مثالياً خالياً من التشويش، مع دعم كامل للصوت التجسيمي والصوتيات عالية الدقة غير المضغوطة.
وتُعدّ هذه السماعات الأولى المبنية على الجيل الثاني من محرك سماعات الرأس، وهي تقنية تشتمل على مكونات اتصال لا سلكي معاد تصميمها بالكامل تتيح ربط السماعات مباشرة بنظام الصوت المنزلي. ويستطيع المستخدم بضغطة زر واحدة نقل الصوت الذي يتم تشغيله عبر سماعات الصوت في الغرفة إلى السماعات الرأسية مباشرة، ومن ثم إعادته إلى الغرفة بضغطة أخرى.
ولضمان تجربة استماع مثالية في كل الظروف، تم تزويد السماعات بنظام إلغاء نشط للضوضاء من الجيل الجديد يعمل بواسطة مصفوفة تضم 10 ميكروفونات متطورة، ما يضاعف القدرة على عزل الضجيج مقارنة بالجيل السابق. كما تمت مراعاة توفير راحة استثنائية تدوم طوال اليوم بفضل وسائد الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن القابل للارتداد وأكواب الأذن الدوارة بشكل مستقل.
* عزل ضوضاء مضاعف وصوت متكيف: تعتمد تقنية إلغاء الضجيج على 10 ميكروفونات ترصد التغيرات في البيئة المحيطة، وفي وضعية ارتداء السماعة الناتجة عن حركة الرأس أو ارتداء النظارات، لتعزل الضجيج بفاعلية مضاعفة للترددات المزعجة، مثل صوت المكيفات ومقصورات الطائرات. وعند الحاجة للتواصل مع المحيط من حول المستخدم، يتيح زر التحكم التبديل الفوري إلى نمط الإدراك المحيطي الذي يدمج الأصوات الخارجية بوضوح وطبيعية مع تخفيف الأصوات المفاجئة العالية. كما تقيس تقنية المعادلة التكيفية إحكام إغلاق وسائد الأذن وتعديل الترددات مباشرة، مع إتاحة التخصيص اليدوي من خلال التطبيق.
* بطارية مبهرة وشحن فائق السرعة: توفر البطارية المدمجة ما يصل إلى 35 ساعة من الاستماع المتواصل، مع تفعيل ميزة إلغاء الضجيج أو نمط الإدراك المحيطي، وتزداد هذه المدة بنسبة تصل إلى 30 في المائة لدى تفعيل نمط توفير الطاقة من التطبيق. وعند نفاد البطارية، تقدم تقنية الشحن السريع القدرة على شحن السماعات لمدة ثلاث دقائق والحصول على ثلاث ساعات كاملة من التشغيل. كما تدعم السماعات أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي عبر «بلوتوث» من الجيل السادس، بالإضافة إلى توفير القدرة على وصلها سلكياً.
* هندسة مريحة ومكالمات فائقة الوضوح: صُممت السماعات بوزن خفيف يبلغ 322 غراماً بطوق رأس قابل للتمدد وأكواب أذن تدور باستقلالية لتوفير ثبات مريح دون أي ضغط، حتى لدى ارتداء النظارات أو الأقراط لفترات طويلة. وتعمل الوسائد الإسفنجية على حجب الأصوات الحادة لتعزيز عزل الضوضاء، وتعمل الميكروفونات على عزل صوت المتحدث بدقة عالية في المكالمات الصوتية بفضل استخدام تقنية توجيه الحزم الصوتية، بينما تتيح ميزة سماع الصوت الذاتي للمستخدم سماع صوته بشكل طبيعي، حتى لا يضطر إلى رفع صوته أثناء تفعيل نمط عزل الضجيج.
* تحكم بديهي: تم تزويد السماعات بزر تحكم ذكي على الكوب الأيمن يتيح تعديل مستويات الصوت بالسحب والتحكم بالتشغيل، أو تبديل الصوت مع أقرب سماعات منزلية بالضغط. كما يضم التصميم أزراراً مخصصة للتحكم بالضوضاء وتفعيل المساعد الصوتي، وأخرى للطاقة والتنقل السلس بين الأجهزة المقترنة، مع مؤشر ضوئي لحالة الاتصال.
* التوافر في المنطقة العربية: تتوفر السماعات بأربعة ألوان: هي الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الرملي، بسعر 2099 ريالاً سعودياً (نحو 559 دولاراً أميركياً).
يعيد صياغة مفهوم الترفيه المنزلي والاستماع الشخصي
ذكاء مفتوح وتجربة تحكم متجددة
تم إطلاق نظام التشغيل الصوتي «سونوس 27» الذي ينقل المنظومة الصوتية من مجرد مجموعة من السماعات المترابطة إلى نظام تشغيل منزلي ذكي وقابل للتكيف مع أسلوب حياة المستخدم. ويرتكز هذا النظام على فلسفة المنصة المفتوحة التي تمنح المستمعين حرية مطلقة في تشغيل أي محتوى عبر أكثر من 100 خدمة بث عالمية، مع ضمان عمل جميع السماعات بتناغم تام يزداد ذكاء وقوة مع إضافة كل جهاز جديد إلى المنزل. وتم تصميم مساعد «سونوس27 فويس» (Sonos 27voice) الصوتي خصيصاً لفهم الأذواق الموسيقية واختيار القوائم الصوتية التي ترتقي بأجواء المنزل، إلى جانب استعراض النظام لخدمة الوكلاء المخصصين (Sonos Custom Agents) المقبلة التي ستتيح لكل مستخدم تصميم وكيله الرقمي الخاص وتحديد شخصيته وصوته ونموذجه اللغوي.
ويأتي بروتوكول «سونوس27 إم سي بي» (Sonos 27mcp) للربط المفتوح ليمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل المستخدمين مع نظمهم الصوتية، حيث يعتمد على معيار لربط السماعات بأي نموذج أو مساعد ذكاء اصطناعي يستخدمه المستمع في حياته اليومية. ويمكن للمستخدم من خلال هذا البروتوكول ربط نظامه الصوتي بنماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة (مثل «تشات جي بي تي») دون الحاجة إلى شراكات حصرية أو قيود برمجية مغلقة.
وتتيح هذه التقنية للمستخدم التحكم الكامل بمنظومته الصوتية من خلال المحادثة الطبيعية والأوامر النصية أو الصوتية داخل تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي يفضلها دون الحاجة إلى فتح التطبيق الخاص بالسماعات. وسواء كان المستخدم يُجري محادثة صوتية على هاتفه أم يعمل على كمبيوتره، يمكنه ببساطة أن يطلب من مساعده الذكي تشغيل مقطوعة موسيقية معينة في غرفة محددة، أو خفض شدة الصوت في غرفة أخرى، أو نقل الموسيقى بين الغرف أو تجميع السماعات معاً أو حتى الاستعلام عن الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً، ليتولى البروتوكول تنفيذ ذلك فوراً.
وتبرز في صميم هذا النظام تقنية النسيج الصوتي الذكي (Sonos Fabric) التي تُمكّن السماعات القريبة من استشعار وجود بعضها بعضاً والتكيف الفوري مع ذلك. وتتجلى قدرات هذه التقنية في ميزتين رائدتين؛ الأولى هي ربط سماعات الرأس مباشرة بالنظام، والثانية هي تقنية تحديد المواقع الصوتية التي تستخدم موجات صوتية عالية التردد لاكتشاف مكان السماعة وتحديد دورها تلقائياً، ما يسمح بتحويل السماعات المحمولة المتوافقة إلى سماعات تجسيمية خلفية بمجرد وضعها في المكان المخصص لها.
وبالتوازي مع تحديث نظام التشغيل، تمت إعادة تصميم تطبيق «سونوس 27» بالكامل، حيث يهدف إلى جعل عملية التصفح والتحكم بالصوتيات في أرجاء المنزل أكثر سهولة وسرعة وبديهية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ليشكل واجهة تحكم متكاملة تعمل جنباً إلى جنب مع المساعد الصوتي والواجهة الشبكية.
* تنقل سريع وواجهة استخدام مطورة: تتيح الواجهة الجديدة إمكانية تثبيت الغرف المفضلة في أعلى الشاشة للوصول الفوري إليها، بالإضافة إلى توفير تصميم مطور ومخصص بالكامل للأجهزة اللوحية يراعي مساحات العرض الكبيرة وطرق التفاعل معها، فضلاً عن توفير واجهات جديدة لمراقبة الحالة الصحية للنظام.
* أدوات تحكم مبتكرة وتجربة لمسية فريدة: يقدم التطبيق لمستخدمي هواتف «آيفون» إمكانية التحكم الكامل في التشغيل مباشرة من شاشة القفل و«الجزيرة التفاعلية» في أعلى شاشة الهاتف دون الحاجة إلى فتح التطبيق. كما يقدم التطبيق مقبض الصوت الافتراضي المبتكر الذي يتيح للمستخدم تدوير إصبعين على الشاشة لضبط مستوى الصوت بطريقة تحاكي تدوير الأقراص الميكانيكية التقليدية بدقة ومتعة. وتتكامل هذه المزايا مع دعم الأوامر الصوتية عبر المساعد الشخصي المدمج في النظام وإمكانية إنشاء أتمتة ذكية عبر تطبيق الاختصارات.
* نسيج صوتي ذكي وتحديد تلقائي للمواقع: تتيح تقنية النسيج الصوتي المدمجة في النظام للسماعات التفاعل فيما بينها بسلاسة غير مسبوقة، حيث تتعرف السماعات المحمولة المتوافقة على موقعها في الغرفة عبر الموجات فوق الصوتية غير المسموعة. وبمجرد نقل السماعة المحمولة إلى خلف الأريكة تتحول تلقائياً إلى سماعة صوت تجسيمية خلفية تدعم سماعات الصوت الرئيسية. وتعود السماعات لدى إعادتها إلى الحديقة أو أي غرفة أخرى لتعمل بوصفها سماعة صوت مستقلة دون أي إعدادات يدوية.