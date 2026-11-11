كيف يرى أمين معلوف مستقبل البشرية في كتابه الجديد؟

لم يكن أمين معلوف يوماً مجرد مؤرخ يستنطق الماضي أو روائي يغزل من التاريخ حكايات مشوقة، بل هو أقرب إلى راصد يمسك بمنظاره الفكري ليتأمل الضباب الكثيف الذي يلف مستقبل البشرية.

في كتابه الفكري الجديد والصادم «Le Siècle de notre métamorphose» (قرن تحوّلنا) الصادر عن دار «غراسي» بباريس، لا يكتفي السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية بقرع أجراس الإنذار، بل يضعنا مباشرة أمام حقيقة مرعبة: نحن لا نعيش مجرد أزمة عابرة أو منعطف تاريخي تقليدي، بل نحن في خضم «مَسْخ» شامل وجذري يعيد فك وتركيب الكينونة البشرية.

يكتب معلوف هذه المادة بروح الصحافي الاستقصائي وعمق الفيلسوف الوجودي، ليقدم كتاباً يمثل ذروة نضوجه الفكري ومحصلة قلقه المزمن على مصير هذا الكوكب.

غلاف كتاب أمين معلوف الجديد «Le Siècle de notre métamorphose» (قرن تحوّلنا) الصادر عن دار «غراسي» بباريس

خيط القلق الممتد... من «الهويات القاتلة» إلى التيه الكوني

لقراءة هذا المؤلف الجديد بعمق، لا بد من وضعه في سياق مسيرة فكرية ممتدة بدأت قبل ربع قرن مع كتابه العمدة «الهويات القاتلة» (1998)، حيث حذر حينها من صعود الانتماءات الضيقة والتعصب الأعمى. ثم تلا ذلك بكتابه «اختلال العالم» (2009) ليرصد التصدع الاقتصادي والسياسي، وصولاً إلى مرثيته الشهيرة «غرق الحضارات» (2019) التي عاين فيها نهاية النظام العالمي القديم.

وإذا كان معلوف في تلك الكتب قد ركز على الصراعات السياسية والاجتماعية والثقافية، فإنه في «قرن تحوّلنا» يذهب إلى ما هو أبعد، فالخطر لم يعد يهدد حضارة دون أخرى، بل بات يهدد «النوع البشري» نفسه، مستعرضاً كيف تحولت أزمة الهوية الطائفية والقومية إلى أزمة وجودية كونية تقودها الآلة.

أمين معلوف في 14 يونيو 2012 عندما أصبح عضواً جديداً في الأكاديمية الفرنسية (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية

يتناول معلوف في فصول الكتاب بتفصيل دقيق ومثير المخاطر الأخلاقية المترتبة على الطفرات العلمية الفائقة، وتحديداً الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الحيوية مثل الهندسة الوراثية وتعديل الجينات. المفارقة الصارخة التي يطرحها الكاتب هي أن البشرية باتت تمتلك أدوات خارقة تشبه قدرات الآلهة في الأساطير القديمة، لكنها تدار بعقول سياسية واجتماعية لا تزال قاطنة في العصر الحجري أو في دهاليز القبلية والعشائرية.

هذا الانفصام بين القفزات العلمية المتسارعة وبطء النضج الأخلاقي البشري هو ما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات مرعبة، حيث تصبح التقنية وسيلة طيعة في أيدي أنظمة شمولية لفرض رقابة مطلقة وتجريد البشر من قيمتهم وحريتهم.

أمين معلوف (74 عاماً) يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابه سكرتيراً دائماً للأكاديمية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

رعب العزلة وفقدان الجدوى الإنسانية

من أكثر الأفكار إثارة للقلق في الكتاب هي تلك التي يفصّل فيها معلوف مفهوم «العقم الاجتماعي» أو فقدان المنفعة البشرية. فالذكاء الاصطناعي لا يهدد فقط بأخذ وظائف البشر، بل يهدد بإلغاء الحاجة الوجودية للإنسان بصفته كائناً مفكراً ومبدعاً ومحللاً.

يتساءل الكاتب بنبرة حزينة: ما الذي سيبقى للبشر عندما تتفوق الآلة عليهم في كل شيء، من تشخيص الأمراض إلى كتابة السيمفونيات؟ ويستشهد بمقولة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ليؤكد أننا نقف على حافة الهاوية، فإما أن نقود هذا التحول بحكمة أو أن نسلم رقابنا لذكاء بديل قد يقرر في لحظة ما أن البشر عبء غير ضروري على الكوكب.

الآداب الإنسانية باعتبارها طوق نجاة

رغم هذه السوداوية التي تصبغ فصول الكتاب، فإن أمين معلوف لا يستسلم لليأس المطلق، فهو يرفض فكرة العداء الأعمى للتقدم العلمي لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء.

وبدلاً من ذلك، يطرح المخرج الوحيد الممكن: صياغة «نزعة إنسانية كونية جديدة». ويرى الكاتب أن الأخلاق والسياسة التقليدية قد عجزتا عن مجاراة هذا القرن؛ ولذا فإن الرهان الأخير المتبقي هو على «الثقافة والأدب الرفيع».

يدعو معلوف إلى إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والآداب لترميم الجسور بين الثقافات، وبناء جدار حماية أخلاقي يحمي كرامة الإنسان قبل حلول منتصف القرن الحالي، مشدداً على أن العقدين المقبلين سيحسمان، وإلى الأبد، مصير الجنس البشري.