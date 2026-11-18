هل يأتي يوم نحتاج فيه إلى وضع عبارة «صنعه إنسان» على كتاب أو لوحة أو مقطوعة موسيقية، حتى نتأكد من أن وراءها عقلاً بشرياً وليس خوارزمية؟ قد يبدو السؤال غريباً، لكنه أصبح واقعياً في زمن باتت فيه الآلات تكتب وترسم وتؤلف الموسيقى، بل وتحاكي أصوات البشر وملامحهم بدرجة يصعب معها أحياناً التمييز بين الحقيقي والمصطنع.

هذا التحول كان وراء اختيار قاموس كامبريدج البريطاني كلمة «الإنسان» (Human) لتكون كلمة العام، في إشارة إلى القلق المتزايد من أن يؤدي التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي إلى طمس الحدود بين القدرات البشرية وما تستطيع الآلات إنتاجه.

وقاموس كامبريدج، الذي تصدره جامعة كامبريدج البريطانية، من أبرز المراجع العالمية للغة الإنجليزية، ويضم معاني الكلمات واستخداماتها ونطقها. ويأتي اختياره السنوي لكلمة العام تعبيراً عن التحولات اللغوية والاجتماعية التي تشغل الناس وتعكس اهتماماتهم.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، ويعرّف القاموس كلمة «الإنسان» بأنها امتلاك الصفات والمشاعر والعيوب التي تميز البشر، في مقابل الآلهة والحيوانات والآلات. لكن اللافت أن هذه الصفات التي كانت تُعد بديهية، باتت اليوم بحاجة إلى تأكيد وتمييز.

وقال كولين ماكينتوش، رئيس تحرير القاموس، إن انتشار الذكاء الاصطناعي جعل الناس أكثر حاجة إلى استخدام كلمة «إنسان» لوصف أمور كان يُعتقد سابقاً أنها لا تصدر إلا عن البشر. وارتفع استخدام الكلمة أربعة أضعاف منذ عام 1900، في مؤشر على التغير الذي طرأ على علاقتنا بالتكنولوجيا.

ولعل عالم الفن يقدم أمثلة واضحة على هذا التحول. فقد اعترضت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة وصفتها بأنها اعتداء على الإبداع الإنساني، فيما اتخذ الممثل ماثيو ماكونهي خطوات لحماية صوته وصورته من الاستخدام الرقمي من دون إذن. ولم تعد المخاوف تتعلق فقط بحقوق الفنانين، بل بمستقبل الإبداع نفسه، عندما يصبح في مقدور الآلة إنتاج أعمال تحاكي أساليب البشر.

وتتسع الأسئلة لتشمل التفكير المستقل والوعي والقدرة على التعاطف. فهل تستطيع الآلة أن تبدع بالفعل، أم أنها تعيد تركيب ما تعلمته من إنتاج البشر؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي المشاعر من دون أن تختبرها؟

«الإنسان» كلمة العام في قاموس كامبريدج (أ.ب)

وفي محاولة للإجابة عن بعض هذه المخاوف، يعمل أكاديميون على تطوير علامة تميّز الأعمال التي أنجزها البشر بأنفسهم، على غرار علامة «التجارة العادلة»، لتمنح الجمهور وسيلة للتعرف على المحتوى البشري وسط سيل متزايد من الإنتاج الآلي.

ربما تكمن المفارقة في أن الذكاء الاصطناعي، كلما أصبح أكثر شبهاً بالإنسان، دفع البشر إلى البحث بصورة أعمق عن الصفات التي تميزهم. فالمسألة لم تعد تتعلق بقدرة الآلة على التفكير أو الكتابة أو الرسم، بل بما لا تستطيع تقليده: التجربة الشخصية، والمشاعر الحقيقية، والقدرة على ارتكاب الأخطاء والتعلم منها. وربما لهذا السبب تحديداً أصبحت كلمة «إنسان» أكثر أهمية من أي وقت مضى.