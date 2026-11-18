تم اختيار كلمة «هيومن» (إنسان أو إنساني) لتكون كلمة عام 2026 لقاموس «كامبريدج»، وذلك في الوقت الذي يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نظرتنا لأنفسنا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن القاموس عرّف معنى كلمة «إنسان» بأنها «تحمل الصفات والعيوب والمشاعر التي تكون لدى الأفراد، على عكس الآلهة أو الحيوانات أو الآلات».

وعلى صعيد متصل، قال كولين ماكنتوش، أحد المسؤولين عن قاموس «كامبريدج»، إن «الذكاء الاصطناعي يغير طريقة حديثنا عن كوننا بشراً»، مضيفاً أن «المخاوف بشأن ما قد يفقده البشر عندما يعتمد المرء في التفكير على جهات خارجية، دفعتنا إلى إعادة النظر في مدى اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي».

وأوضح ماكنتوش أن الاستخدام المتزايد لمصطلحات مثل «من صنع الإنسان» يظهر مدى تمييز الأفراد بشكل متزايد بين العمل البشري والذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على اختيار القاموس لكلمة «هيومن»، قال بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للبرمجيات، إن «الذكاء الاصطناعي يجعلنا نفكر بقدر أكبر في معنى أن نكون بشراً»، مضيفاً: «قد يساعدنا ذلك في علاج الأمراض، وتحسين التعليم، ومنح الأفراد المزيد من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية».

لكنه حذّر من ضرورة أن يتوخى الناس الدقة في اختياراتهم بشأن كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في حياتهم، مضيفاً: «ينبغي أن يكون معيار نجاح الذكاء الاصطناعي هو مدى مساهمته في تحسين حياة البشر».

ومن بين الكلمات الأخرى التي نافست على لقب «كلمة العام»: مصطلح «agent» (وكيل)، وهو اسم يشير إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على العمل بطرق معقدة دون تدخل بشري، بالإضافة إلى كلمتي «wholesome» (صحي/سليم/نافع) و«analogue» (تناظري)، حسب ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

شملت الإضافات الجديدة إلى القاموس مصطلحات متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل «aura farming» (أي السعي للظهور بمظهر جذاب أو مثير للإعجاب) و«looksmaxxing» (أي العمل على تحسين المظهر الجسدي).

كما يدرس القاموس أيضاً إدراج مصطلح «FOBO» - الذي يشير إلى «الخوف من أن يصبح المرء قد عفا عليه الزمن» (fear of becoming obsolete) - في ظل تزايد المخاوف من احتمالية استبدال الوظائف البشرية بالذكاء الاصطناعي.