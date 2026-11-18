«إنسان»... كلمة عام 2026 لقاموس كامبريدج وسط صعود الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342677-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2026-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«إنسان»... كلمة عام 2026 لقاموس كامبريدج وسط صعود الذكاء الاصطناعي
كلمة الذكاء الاصطناعي خلف يد روبوت (أرشيفية - رويترز)
تم اختيار كلمة «هيومن» (إنسان أو إنساني) لتكون كلمة عام 2026 لقاموس «كامبريدج»، وذلك في الوقت الذي يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نظرتنا لأنفسنا.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن القاموس عرّف معنى كلمة «إنسان» بأنها «تحمل الصفات والعيوب والمشاعر التي تكون لدى الأفراد، على عكس الآلهة أو الحيوانات أو الآلات».
وعلى صعيد متصل، قال كولين ماكنتوش، أحد المسؤولين عن قاموس «كامبريدج»، إن «الذكاء الاصطناعي يغير طريقة حديثنا عن كوننا بشراً»، مضيفاً أن «المخاوف بشأن ما قد يفقده البشر عندما يعتمد المرء في التفكير على جهات خارجية، دفعتنا إلى إعادة النظر في مدى اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي».
وأوضح ماكنتوش أن الاستخدام المتزايد لمصطلحات مثل «من صنع الإنسان» يظهر مدى تمييز الأفراد بشكل متزايد بين العمل البشري والذكاء الاصطناعي.
وتعليقاً على اختيار القاموس لكلمة «هيومن»، قال بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للبرمجيات، إن «الذكاء الاصطناعي يجعلنا نفكر بقدر أكبر في معنى أن نكون بشراً»، مضيفاً: «قد يساعدنا ذلك في علاج الأمراض، وتحسين التعليم، ومنح الأفراد المزيد من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية».
لكنه حذّر من ضرورة أن يتوخى الناس الدقة في اختياراتهم بشأن كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في حياتهم، مضيفاً: «ينبغي أن يكون معيار نجاح الذكاء الاصطناعي هو مدى مساهمته في تحسين حياة البشر».
ومن بين الكلمات الأخرى التي نافست على لقب «كلمة العام»: مصطلح «agent» (وكيل)، وهو اسم يشير إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على العمل بطرق معقدة دون تدخل بشري، بالإضافة إلى كلمتي «wholesome» (صحي/سليم/نافع) و«analogue» (تناظري)، حسب ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
شملت الإضافات الجديدة إلى القاموس مصطلحات متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل «aura farming» (أي السعي للظهور بمظهر جذاب أو مثير للإعجاب) و«looksmaxxing» (أي العمل على تحسين المظهر الجسدي).
كما يدرس القاموس أيضاً إدراج مصطلح «FOBO» - الذي يشير إلى «الخوف من أن يصبح المرء قد عفا عليه الزمن» (fear of becoming obsolete) - في ظل تزايد المخاوف من احتمالية استبدال الوظائف البشرية بالذكاء الاصطناعي.
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«الشرق الأوسط» (واشنطن)
«إنسان»... كلمة عام 2026 لقاموس كامبريدج وسط صعود الذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342677-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2026-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«إنسان»... كلمة عام 2026 لقاموس كامبريدج وسط صعود الذكاء الاصطناعي
كلمة الذكاء الاصطناعي خلف يد روبوت (أرشيفية - رويترز)
تم اختيار كلمة «هيومن» (إنسان أو إنساني) لتكون كلمة عام 2026 لقاموس «كامبريدج»، وذلك في الوقت الذي يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نظرتنا لأنفسنا.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن القاموس عرّف معنى كلمة «إنسان» بأنها «تحمل الصفات والعيوب والمشاعر التي تكون لدى الأفراد، على عكس الآلهة أو الحيوانات أو الآلات».
وعلى صعيد متصل، قال كولين ماكنتوش، أحد المسؤولين عن قاموس «كامبريدج»، إن «الذكاء الاصطناعي يغير طريقة حديثنا عن كوننا بشراً»، مضيفاً أن «المخاوف بشأن ما قد يفقده البشر عندما يعتمد المرء في التفكير على جهات خارجية، دفعتنا إلى إعادة النظر في مدى اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي».
وأوضح ماكنتوش أن الاستخدام المتزايد لمصطلحات مثل «من صنع الإنسان» يظهر مدى تمييز الأفراد بشكل متزايد بين العمل البشري والذكاء الاصطناعي.
وتعليقاً على اختيار القاموس لكلمة «هيومن»، قال بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للبرمجيات، إن «الذكاء الاصطناعي يجعلنا نفكر بقدر أكبر في معنى أن نكون بشراً»، مضيفاً: «قد يساعدنا ذلك في علاج الأمراض، وتحسين التعليم، ومنح الأفراد المزيد من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية».
لكنه حذّر من ضرورة أن يتوخى الناس الدقة في اختياراتهم بشأن كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في حياتهم، مضيفاً: «ينبغي أن يكون معيار نجاح الذكاء الاصطناعي هو مدى مساهمته في تحسين حياة البشر».
ومن بين الكلمات الأخرى التي نافست على لقب «كلمة العام»: مصطلح «agent» (وكيل)، وهو اسم يشير إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على العمل بطرق معقدة دون تدخل بشري، بالإضافة إلى كلمتي «wholesome» (صحي/سليم/نافع) و«analogue» (تناظري)، حسب ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
شملت الإضافات الجديدة إلى القاموس مصطلحات متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل «aura farming» (أي السعي للظهور بمظهر جذاب أو مثير للإعجاب) و«looksmaxxing» (أي العمل على تحسين المظهر الجسدي).
كما يدرس القاموس أيضاً إدراج مصطلح «FOBO» - الذي يشير إلى «الخوف من أن يصبح المرء قد عفا عليه الزمن» (fear of becoming obsolete) - في ظل تزايد المخاوف من احتمالية استبدال الوظائف البشرية بالذكاء الاصطناعي.
السعودية: 5 مساجد حول العالم تفوز بجائزة «عبد اللطيف الفوزان للعمارة»
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط الأمير سلطان بن سلمان والأمير سعود بن بندر والفائزين بجائزة «عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» في دورتها الخامسة (واس)
تُوِّجت خمسة مساجد من سلطنة عُمان والنيجر وبريطانيا وإندونيسيا وبنغلاديش بجائزة «عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» في دورتها الخامسة، فيما حصد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جائزة الإنجاز الكبير، إلى جانب منح جائزة خاصة لجامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، تقديراً للتميز المعماري والابتكار في تصميم المساجد والمحافظة على هويتها الإسلامية.
وجاء إعلان الفائزين خلال حفل أُقيم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران (شرق السعودية)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ونخبة من المعماريين والمتخصصين من مختلف دول العالم.
15 عاماً
وشهد الحفل، الذي تزامن مع مرور 15 عاماً على انطلاق الجائزة، تدشين الهوية الجديدة لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع تحت اسم «الفوزان للإنسان»، في إطار توسيع نطاق مبادراته التنموية والمجتمعية.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن العناية بعمارة المساجد وتطوير تصاميمها، بما يجمع بين الأصالة المعمارية ومتطلبات العصر، تعكس ما تحظى به بيوت الله من اهتمام، مشيراً إلى أن الجائزة تُسهم في إبراز النماذج المعمارية المتميزة وتبادل الخبرات والتجارب العالمية، بما يعزز حضور العمارة الإسلامية ويحافظ على هويتها.
مساجد من ثلاث قارات
وتوزعت المساجد الخمسة الفائزة على ثلاث قارات، في دورة عكست تنوع المدارس المعمارية والبيئات الثقافية، مع التركيز على الاستدامة وتوظيف المواد المحلية وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد.
ففي سلطنة عُمان، فاز مسجد «باب السلام»، الذي يجمع بين عناصر العمارة العُمانية التقليدية والتقنيات الحديثة، من خلال توظيف المساحات المفتوحة والإضاءة الطبيعية.
ومن النيجر، حصد «مجمع الحكمة» الجائزة بوصفه نموذجاً يجمع بين العبادة والمعرفة، إذ يضم مسجداً ومكتبة ضمن تصميم يعتمد على المواد المحلية والحلول المستدامة.
وفي بريطانيا، فاز جامع «كامبريدج المركزي»، الذي صممه مكتب «ماركس بارفيلد»، ويتميز بهيكله الخشبي المستوحى من الأشجار، وتصميمه الذي يمزج بين العمارة الإسلامية والطابع البريطاني، مع الاعتماد على حلول تعزز الاستدامة البيئية.
أما في إندونيسيا فذهبت الجائزة إلى مسجد «نور اليقين»، الذي يتميز بتصميم يُوحي بأن المبنى يطفو فوق الماء، مع توظيف الإضاءة والتهوية الطبيعية.
وفي بنغلاديش، فاز مسجد «ألفا دانغا»، من تصميم مكتب المعمارية مارينا تبسم، الذي يعتمد على البساطة واستخدام الطوب والضوء الطبيعي لتوفير فضاء للصلاة يتكامل مع البيئة المحيطة.
تكريم المساجد التاريخية
وفي إطار تكريم المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في عمارة المساجد، منحت الجائزة جائزة الإنجاز الكبير لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي انطلق عام 2018، بهدف المحافظة على أصالتها المعمارية وتعزيز مكانتها الدينية والحضارية، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في صون التراث الإسلامي وترسيخ الهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كما منحت الجائزة تكريماً خاصاً لجامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، الذي يتميز بتصميم معاصر يستلهم عناصر العمارة الإسلامية التقليدية، ويضم أعلى مئذنة في أفريقيا.أمير الشرقية يسلّم هاني المقبل ممثل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جائزة الإنجاز الكبير بحضور الأمير سعود بن بندر وعبد اللطيف الفوزان (واس)
دعم المساجد
وقال عبد الله الفوزان، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إن الدورة الخامسة تتزامن مع مرور 15 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن مسيرتها تعكس التزاماً بدعم التميز والإبداع في عمارة المساجد، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في إبراز الهوية المعمارية وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف أن الجائزة انطلقت إيماناً بمكانة بيوت الله، وأن أثرها امتد من السعودية إلى العالم، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل بداية لطموح أكبر نحو تأثير أكثر استدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور مشاري النعيم، الأمين العام للجائزة، أن المشاريع الفائزة تعكس تحولات نوعية في عمارة المساجد، تجمع بين الابتكار والهوية والاستدامة، مؤكداً تطلع الجائزة لمواصلة دورها منصةً معرفية تلهم المعماريين وتُسهم في رسم مستقبل عمارة المساجد محلياً وعالمياً.
بدوره، أكد محمود الشامي، الأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع، أن الجائزة تمثّل نموذجاً للمبادرات التنموية التي تضع الإنسان في محور اهتمامها، مشيراً إلى أن أثرها تجاوز تكريم العمارة إلى إثراء المعرفة وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وفي ختام الحفل، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات، وكرّم الفائزين بجوائز الدورة الخامسة.
بيزوس: كان لي دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوندhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342623-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF
بيزوس: كان لي دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند
تعرض شاشة في لندن إعلاناً يفيد بأن الممثل البريطاني روبرت باتينسون سيؤدي دور «جيمس بوند» من إنتاج «أمازون إم جي إم ستوديوز» (رويترز)
قال الملياردير الأميركي جيف بيزوس إنه كان «منخرطاً بشدة» وصاحب دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد شخصية جيمس بوند الجديدة.
وخلال مشاركته في فعالية بولاية كاليفورنيا، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» إنه كان في البداية «متحفظاً تجاه» اختيار باتينسون الذي شارك في عدد من الأفلام الناجحة جماهيرياً، من بينها «باتمان» وسلسلة «توايلايت»، «لأنه مشهور بالفعل إلى حد كبير».
وعادة ما يذهب دور «العميل 007» إلى ممثلين لم يكونوا معروفين على نطاق واسع وقت اختيارهم، لكن بيزوس قال إن الأمر كان «واضحاً للغاية» خلال اختبارات الأداء، وإن باتينسون هو جيمس بوند المناسب، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وسيكون الفيلم المقبل أول عمل في سلسلة بوند لا يخضع للإشراف الإبداعي لعائلة بركولي، التي تولت إدارة السلسلة منذ عرض أول أفلامها عام 1962. وكانت «أمازون» قد استحوذت على شركة «إم جي إم»، التي تمتلك حصة في حقوق السلسلة، عام 2022.
وقال بيزوس، خلال مؤتمر «سيمافور» بعنوان «وادي السيليكون والعالم»، الثلاثاء: «كان هناك شيء مميز في روب».
وأُعلن، الاثنين، اختيار باتينسون ليكون الممثل السابع الذي يجسد جيمس بوند، خلفاً لدانيال كريغ. ومن المقرر أن يؤدي الدور في الفيلم السادس والعشرين من السلسلة الذي يُتوقع طرحه عام 2028.
وقال الممثل المولود في لندن، في بيان: «جيمس بوند واحد من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ السينما، وإنه لشرف العمر أن أُؤتمن على تجسيد (العميل 007)».
وسيتولى المخرج دينيس فيلنوف إخراج الفيلم المقبل، لكن لم يُعلن بعد عنوانه أو موعد عرضه المحدد.
ويأتي الإعلان بعد سنوات من التكهنات المكثفة بشأن الممثل الذي سيخلف كريغ في أحد أبرز الأدوار وأكثرها خضوعاً للتدقيق في صناعة الترفيه.
وأفادت تقارير بأن عدداً من الممثلين الآخرين، بينهم جوش أوكونور وكالوم تيرنر وجاك لودن، كانوا ضمن المرشحين للدور، بالتزامن مع إجراء اختبارات الأداء خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بيزوس: «أجرينا عملية اختيار دقيقة للغاية، واتخذنا القرار النهائي يوم الجمعة». وأوضح أن خمسة ممثلين وصلوا إلى المرحلة النهائية، وخضعوا لاختبارات أداء تقليدية وجادة، أدوا خلالها ثلاثة مشاهد مختلفة بملابس الشخصية، وعلى مواقع تصوير حقيقية، وبمشاركة ممثلين آخرين.
وأضاف: «عندما وصلنا إلى قائمة الخمسة، كان جميعهم رائعين، لكن كان هناك شيء مميز في روب وأدائه. لم يكن هناك مجال للجدل في الأمر. دينيس (فيلنوف)، المخرج، ونحن جميعاً انجذبنا إلى روب».