ندد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تضمَّنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الأحكام الصادرة عن القضاء البحريني، من ادعاءات مرفوضة وإساءات إلى مملكة البحرين ومؤسساتها، مؤكداً أن البيان يمثل تدخلاً سافراً في شؤون البحرين الداخلية، وتعدياً غير مقبول على سيادتها واستقلال سلطتها القضائية.

وأعرب البديوي عن ثقة دول مجلس التعاون التامة بنزاهة القضاء البحريني واستقلاله، وما يوفره من ضمانات قانونية للمتقاضين؛ مشيراً إلى أن مسارعة إيران إلى الدفاع عن مدانين في قضية تتعلق بالتخابر لصالحها والارتباط بحرسها الثوري، تكشف طبيعة هذه الصلة، وتعكس استمرار نهجها في التدخل بشؤون دول المجلس ومحاولة إثارة النعرات الطائفية فيها، وهو ما ترفضه دول المجلس رفضاً قاطعاً.

وطالب الأمين العام إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ووقف اعتداءاتها المتواصلة على أراضيها، التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وممارساتها التي تهدد أمن المنطقة، داعياً إياها إلى احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجدد البديوي التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على دول المجلس كافة، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.