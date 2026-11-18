أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على الكويت ومملكة البحرين، وعلى ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها التام لمواصلة إيران الاعتداء على الدول الشقيقة، وتهديد حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية، مطالبة بوقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجددت السعودية مطالبتها بإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام وحل الأزمة عبر المفاوضات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

من جانبها أدانت الكويت واستنكرت، بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، والتي كان آخرها، الأربعاء، باستخدام الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.

وشددت على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وكانت الدفاعات الجوية في كل من البحرين والكويت قد تصدت، الأربعاء، لهجمات جوية إيرانية وطائرات مسيّرة معادية، في تطور يعكس استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة، وسط تأكيدات خليجية على الجاهزية العالية لصون السيادة وحماية الأمن الوطني.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، إن دفاعاتها الجوية اعترضت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية، مضيفة أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف البحرين.

وأضاف البيان: «تؤكد القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزية قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين عدداً

من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، الأربعاء».

بدوره، أعلن الجيش الكويتي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية تعاملت مع هجمات بطائرات مسيّرة معادية واعترضتها وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مضيفاً أن أي أصوات انفجارات سُمعت في البلاد ناجمة عن عمليات اعتراض تلك الهجمات، دون أن يحدد مصدر تلك الطائرات.