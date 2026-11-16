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العالم أوروبا

بولندا تعتقل 3 مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
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بولندا تعتقل 3 مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)

قال توماش شيمونياك، الوزير المشرف على أجهزة المخابرات الخاصة في بولندا، عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي البولندي ألقى القبض على ثلاثة مراهقين، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

وأضاف شيمونياك أن «المشتبه بهم، أحدهم 16 عاماً، والآخران 17 عاماً، لهم صلات بحركة نازية جديدة دولية».

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أولى المحققون أهمية خاصة لما توصلوا إليه بشأن المراهقيْن البالغيْن 17 عاماً، إذ قالت السلطات إنهما تبادلا عبر تطبيقات المراسلة معلومات حول متفجرات محلية الصنع وأسلحة نارية بدائية الصنع ومواد حارقة، تمهيداً لاستخدامها في هجوم إرهابي.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلّح أسفر عن مقتل ستة أشخاص في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الحكومة إن منفّذ الهجوم ربما تأثّر بأفكار اليمين المتطرف، بينما رفضت المعارضة القومية وجود أي صلة بين الهجوم وتلك التوجهات.

وخلال تفتيش أماكن يستخدمها أحد المشتبه بهم، صادر عناصر جهاز الأمن الداخلي مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

وأمرت المحكمة باحتجاز المراهقيْن البالغيْن 17 عاماً على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداع المراهق البالغ 16 عاماً في مركز لاحتجاز الأحداث.

وقال الادعاء في مدينة غدانسك، في بيان، إن التحقيق لا يزال جارياً، وإن ممثلي الادعاء يعملون على تحديد هوية آخرين شاركوا في أنشطة المجموعة، وعلى تحديد النطاق الكامل للجرائم المخطط لها.

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العالم أوروبا

بولندا تعتقل 3 مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
TT
TT

بولندا تعتقل 3 مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)

قال توماش شيمونياك، الوزير المشرف على أجهزة المخابرات الخاصة في بولندا، عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي البولندي ألقى القبض على ثلاثة مراهقين، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

وأضاف شيمونياك أن «المشتبه بهم، أحدهم 16 عاماً، والآخران 17 عاماً، لهم صلات بحركة نازية جديدة دولية».

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أولى المحققون أهمية خاصة لما توصلوا إليه بشأن المراهقيْن البالغيْن 17 عاماً، إذ قالت السلطات إنهما تبادلا عبر تطبيقات المراسلة معلومات حول متفجرات محلية الصنع وأسلحة نارية بدائية الصنع ومواد حارقة، تمهيداً لاستخدامها في هجوم إرهابي.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلّح أسفر عن مقتل ستة أشخاص في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الحكومة إن منفّذ الهجوم ربما تأثّر بأفكار اليمين المتطرف، بينما رفضت المعارضة القومية وجود أي صلة بين الهجوم وتلك التوجهات.

وخلال تفتيش أماكن يستخدمها أحد المشتبه بهم، صادر عناصر جهاز الأمن الداخلي مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

وأمرت المحكمة باحتجاز المراهقيْن البالغيْن 17 عاماً على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداع المراهق البالغ 16 عاماً في مركز لاحتجاز الأحداث.

وقال الادعاء في مدينة غدانسك، في بيان، إن التحقيق لا يزال جارياً، وإن ممثلي الادعاء يعملون على تحديد هوية آخرين شاركوا في أنشطة المجموعة، وعلى تحديد النطاق الكامل للجرائم المخطط لها.

مواضيع
الإرهاب أخبار العالم بولندا
العالم أوروبا

فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني طال متاجرها تتهم إيران بتنفيذه

امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)
TT
TT

فرنسا ستقدم للاتحاد الأوروبي أدلة على هجوم إلكتروني طال متاجرها تتهم إيران بتنفيذه

امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)

تعتزم فرنسا اليوم (الاثنين) تقديم أدلة لوزراء الخارجية الأوروبيين بشأن هجوم إلكتروني تشتبه في أن «الحرس الثوري» الإيراني نفذه مستهدفاً ثلاجات متاجر في فرنسا، وستطالب بفرض عقوبات جديدة على طهران.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لدى وصوله إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الهدف هو إعداد قائمة بأسماء وكيانات جديدة لفرض عقوبات عليها في غضون شهر.

وكانت عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من بين أكثر الهجمات الإلكترونية إثارة للاضطراب منذ اندلاع حرب إيران في فبراير (شباط).

وشهدت العلاقات بين باريس وطهران توترا على مدى سنوات، بسبب برامج إيران النووية والصاروخية، وأنشطتها في المنطقة، واحتجازها لعدد من المواطنين الفرنسيين.

ورغم تحسن العلاقات بعد إطلاق سراح أولئك المحتجزين، ونأي فرنسا بنفسها عن حرب الولايات المتحدة على إيران، تدهورت العلاقات مجددا خلال الصيف بعدما اعتقلت طهران دبلوماسيين فرنسيين قبل أن تطردهما في وقت لاحق. وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين.

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العالم أوروبا

أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
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أوكرانيا تقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)
جسر القرم الذي شيَّدته روسيا ليربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية (أرشيفية-رويترز)

قصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما أدى إلى تقييد حركة المرور عليه، وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعيّنة من موسكو، الاثنين. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف، على تطبيق «تلغرام»: «قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار، على الأرجح».

حركة المرور على جسر كيرش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم (أرشيفية-أ.ب)

وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف الروسية، في وقت سابق، اليوم، بإصابة ثلاثة أشخاص، واندلاع نيران في أربعة منشآت صناعية، على أثر هجوم بطائرات مُسيرة على بلدة أزوف في المنطقة.

وأضاف أن تساقط حطام الطائرات المسيرة تسبَّب أيضاً في أضرار لحقت ثلاثة منازل خاصة وخط أنابيب غاز في قرية روجاليك.

أعمدة الدخان تتصاعد بمستودع للنفط في بريانسك غرب روسيا (أرشيفية-أ.ب)

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان، أمس الأحد، إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية، بين ليل السبت وصباح الأحد، في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. وأعلنت القوات الأوكرانية كذلك مسؤوليتها عن ضربات استهدفت موقعاً للإنتاج العسكري وموقعين لإطلاق الطائرات والمسيّرات في مناطق بريانسك وأستراخان وأوريول.

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