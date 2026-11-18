تُوِّجت خمسة مساجد من سلطنة عُمان والنيجر وبريطانيا وإندونيسيا وبنغلاديش بجائزة «عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» في دورتها الخامسة، فيما حصد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جائزة الإنجاز الكبير، إلى جانب منح جائزة خاصة لجامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، تقديراً للتميز المعماري والابتكار في تصميم المساجد والمحافظة على هويتها الإسلامية.

وجاء إعلان الفائزين خلال حفل أُقيم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران (شرق السعودية)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ونخبة من المعماريين والمتخصصين من مختلف دول العالم.

جانب من حفل جائزة «عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» (واس)

15 عاماً

وشهد الحفل، الذي تزامن مع مرور 15 عاماً على انطلاق الجائزة، تدشين الهوية الجديدة لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع تحت اسم «الفوزان للإنسان»، في إطار توسيع نطاق مبادراته التنموية والمجتمعية.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن العناية بعمارة المساجد وتطوير تصاميمها، بما يجمع بين الأصالة المعمارية ومتطلبات العصر، تعكس ما تحظى به بيوت الله من اهتمام، مشيراً إلى أن الجائزة تُسهم في إبراز النماذج المعمارية المتميزة وتبادل الخبرات والتجارب العالمية، بما يعزز حضور العمارة الإسلامية ويحافظ على هويتها.

مساجد من ثلاث قارات

وتوزعت المساجد الخمسة الفائزة على ثلاث قارات، في دورة عكست تنوع المدارس المعمارية والبيئات الثقافية، مع التركيز على الاستدامة وتوظيف المواد المحلية وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد.

ففي سلطنة عُمان، فاز مسجد «باب السلام»، الذي يجمع بين عناصر العمارة العُمانية التقليدية والتقنيات الحديثة، من خلال توظيف المساحات المفتوحة والإضاءة الطبيعية.

ومن النيجر، حصد «مجمع الحكمة» الجائزة بوصفه نموذجاً يجمع بين العبادة والمعرفة، إذ يضم مسجداً ومكتبة ضمن تصميم يعتمد على المواد المحلية والحلول المستدامة.

وفي بريطانيا، فاز جامع «كامبريدج المركزي»، الذي صممه مكتب «ماركس بارفيلد»، ويتميز بهيكله الخشبي المستوحى من الأشجار، وتصميمه الذي يمزج بين العمارة الإسلامية والطابع البريطاني، مع الاعتماد على حلول تعزز الاستدامة البيئية.

أما في إندونيسيا فذهبت الجائزة إلى مسجد «نور اليقين»، الذي يتميز بتصميم يُوحي بأن المبنى يطفو فوق الماء، مع توظيف الإضاءة والتهوية الطبيعية.

وفي بنغلاديش، فاز مسجد «ألفا دانغا»، من تصميم مكتب المعمارية مارينا تبسم، الذي يعتمد على البساطة واستخدام الطوب والضوء الطبيعي لتوفير فضاء للصلاة يتكامل مع البيئة المحيطة.

«جامع كامبريدج المركزي» الذي حصد جائزة من جوائز «عبد اللطيف الفوزان للعمارة» (الشرق الأوسط)

تكريم المساجد التاريخية

وفي إطار تكريم المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في عمارة المساجد، منحت الجائزة جائزة الإنجاز الكبير لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي انطلق عام 2018، بهدف المحافظة على أصالتها المعمارية وتعزيز مكانتها الدينية والحضارية، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في صون التراث الإسلامي وترسيخ الهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

كما منحت الجائزة تكريماً خاصاً لجامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، الذي يتميز بتصميم معاصر يستلهم عناصر العمارة الإسلامية التقليدية، ويضم أعلى مئذنة في أفريقيا.أمير الشرقية يسلّم هاني المقبل ممثل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جائزة الإنجاز الكبير بحضور الأمير سعود بن بندر وعبد اللطيف الفوزان (واس)

دعم المساجد

وقال عبد الله الفوزان، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إن الدورة الخامسة تتزامن مع مرور 15 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن مسيرتها تعكس التزاماً بدعم التميز والإبداع في عمارة المساجد، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في إبراز الهوية المعمارية وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف أن الجائزة انطلقت إيماناً بمكانة بيوت الله، وأن أثرها امتد من السعودية إلى العالم، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل بداية لطموح أكبر نحو تأثير أكثر استدامة.

عبد الله الفوزان رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة خلال كلمته في الحفل (واس)

من جانبه، أوضح الدكتور مشاري النعيم، الأمين العام للجائزة، أن المشاريع الفائزة تعكس تحولات نوعية في عمارة المساجد، تجمع بين الابتكار والهوية والاستدامة، مؤكداً تطلع الجائزة لمواصلة دورها منصةً معرفية تلهم المعماريين وتُسهم في رسم مستقبل عمارة المساجد محلياً وعالمياً.

بدوره، أكد محمود الشامي، الأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع، أن الجائزة تمثّل نموذجاً للمبادرات التنموية التي تضع الإنسان في محور اهتمامها، مشيراً إلى أن أثرها تجاوز تكريم العمارة إلى إثراء المعرفة وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام الحفل، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات، وكرّم الفائزين بجوائز الدورة الخامسة.