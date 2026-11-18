تصدرت كلمة المرور «Aa123456» قائمة كلمات المرور الأكثر شيوعاً في السعودية لعام 2026، تلتها «Aa@123456»، فيما احتلت كلمة «admin» المرتبة الثالثة، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته شركة «نورد باس» (NordPass) المتخصصة في إدارة كلمات المرور.

وأظهرت النسخة الثامنة من التقرير التي أُعدت بالتعاون مع «NordLayer Intelligence» وباحثين مستقلين، استمرار انتشار كلمات المرور القائمة على تسلسلات رقمية يسهل توقعها، حتى عندما تتضمن مزيجاً من الحروف الكبيرة والصغيرة والرموز الخاصة.

وشمل البحث بيانات من 44 دولة، اعتماداً على تحليل كلمات مرور ظهرت ضمن تسريبات بيانات عامة ومستودعات على الإنترنت المظلم خلال الفترة الممتدة من سبتمبر (أيلول) 2025 إلى سبتمبر 2026.

وضمت المراكز العشرة الأولى في السعودية كلمات مرور مثل «123456» و«1234» و«12345678»، إلى جانب «Aa102030» و«Asdf1379»، التي تعتمد على تسلسلات رقمية أو أنماط مرتبطة بلوحة المفاتيح.

كما ظهرت «123456789» في المرتبة الحادية عشرة، و«123123» في المرتبة الثامنة عشرة. وحسب التقرير، احتلت التركيبات الرقمية وحدها خمسة مراكز ضمن قائمة الكلمات العشرين الأكثر شيوعاً في المملكة.

وتشير النتائج إلى أن الجمع بين الحروف والأرقام لا يوفر بالضرورة حماية كافية عندما يكون ترتيبها متوقعاً، خصوصاً إذا اعتمد المستخدم على أنماط متكررة يسهل تضمينها في محاولات تخمين كلمات المرور.

وتقتصر هذه التصنيفات على البيانات التي حللها الباحثون من التسريبات والمصادر المشمولة بالدراسة، ولا تمثل مسحاً لجميع كلمات المرور المستخدمة في السعودية.

أظهر التقرير استمرار انتشار الأرقام المتسلسلة والأنماط سهلة التخمين ضمن كلمات المرور الأكثر استخداماً في المملكة (أدوبي)

«123456» تحتفظ بالصدارة عالمياً

على المستوى العالمي، واصلت كلمة المرور «123456» تصدر القائمة تلتها «admin» ثم «12345678»، فيما أشار التقرير إلى أن المراكز الأربعة الأولى لم تتغير مقارنةً بالعام السابق. وسجَّل الباحثون ارتفاعاً في عدد كلمات المرور التي تتضمن رموزاً خاصة ضمن القائمة العالمية لأكثر 200 كلمة شيوعاً، من 32 كلمة في العام الماضي إلى 39 كلمة في 2026.

لكن هذه الزيادة لم تعنِ بالضرورة تحسناً في مستوى التعقيد، إذ تضمنت القائمة كلمات مثل «Admin@123» و«P@ssw0rd» التي تستخدم تعديلات محدودة على كلمات شائعة ومعروفة.

يقول كاروليس أرباسياوسكاس، رئيس قسم المنتجات في «نورد باس» وشركتها الأم «نورد سيكيوريتي»، إن عبارة مرور طويلة مكونة من كلمتين أو ثلاث قد تكون خياراً أفضل من كلمة قصيرة وشائعة أضيفت إليها بعض الرموز، عندما يضطر المستخدم إلى اختيار كلمة مرور غير عشوائية.

ورصد الباحثون كذلك كلمات مرور افتراضية مرتبطة بأجهزة التوجيه، منها «ALC#FGU» و«adminHW»، اللتان احتلتا المرتبتين 116 و118 عالمياً، مما يسلط الضوء على مخاطر الاحتفاظ بإعدادات الدخول الافتراضية في الأجهزة المتصلة بالشبكات.

الثقافة الشعبية تدخل كلمات المرور

خصص التقرير جانباً من دراسته لتأثير الموسيقى والأفلام وألعاب الفيديو والرياضة في اختيار كلمات المرور عبر العقود. ومن الأمثلة التي رصدها الباحثون كلمات مستوحاة من فرق موسيقية، مثل «metallica» و«Slayer007»، وأخرى مرتبطة بالأفلام، منها «corleone13» و«Rambo017».

كما ظهرت أسماء شخصيات من مسلسلات الرسوم اليابانية وألعاب الفيديو، مثل «sasuke» و«minecraft»، إلى جانب كلمات مستوحاة من نجوم الرياضة، بينها «neymar10». أما الاتجاهات الأحدث على الإنترنت، فانعكست في كلمات مثل «skibiditoilet» و«squidgamethebest»، في حين ظهرت تعبيرات مرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، منها «Covid@19» و«corona2020».

ويُحذر الباحثون من اعتبار هذه الأمثلة دليلاً على تاريخ إنشاء كلمات المرور. فقد يستمر شخص في استخدام كلمة اختارها قبل سنوات، أو يستوحيها مستخدم جديد من عمل قديم عاد إلى الانتشار. كما أن هذه الأمثلة مستمدة من التحليل العالمي للثقافة الشعبية، ولا يقدم التقرير ما يثبت انتشارها تحديداً بين المستخدمين في السعودية.

كيف يمكن تقليل المخاطر؟

يوصي التقرير بإنشاء كلمات مرور عشوائية لا يقل طولها عن 14 خانة، وتجنب استخدامها في أكثر من حساب، لأن تسرب بيانات الدخول إلى خدمة واحدة قد يعرّض حسابات أخرى تستخدم الكلمة نفسها للخطر.

وينصح أيضاً بمراجعة كلمات المرور القديمة والضعيفة، والاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور لإنشاء بيانات دخول مختلفة وتخزينها، إلى جانب تفعيل المصادقة متعددة العوامل لإضافة طبقة حماية تتجاوز كلمة المرور وحدها.

وبينما أظهرت بيانات 2026 تنوعاً في الكلمات المستخدمة عالمياً، فإن القاسم المشترك بين كثير منها ظل الاعتماد على أنماط مألوفة وسهلة التذكر، وهو ما يجعل قوة كلمة المرور مرتبطة بمدى صعوبة توقعها، وليس بمجرد احتوائها على أرقام أو رموز إضافية.