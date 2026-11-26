فيما يتناقص عدد سكان المناطق الريفية في فرنسا، استقر مئات السكان الجدد في قرية بارلان، مدفوعين بإمكان الحصول على أراضٍ شبه مجانية.

في عام 2008، كانت هذه القرية الواقعة في جنوب فرنسا تعاني ظاهرة النزوح الريفي على غرار مناطق أخرى من البلاد. وقرّر رئيس البلدية المنتخب حديثاً آنذاك ميشال تيسيدو التحرك.

وقال تيسيدو، البالغ 72 عاماً: «قررنا تقديم حافز قوي جداً وغير مسبوق من خلال منح قطع أرض مجاناً».

وبدأت البلدية شراء الأراضي والتنازل عنها لأشخاص يسعون إلى تملك مسكن للمرة الأولى مقابل مبلغ رمزي يفرضه القانون. وفي المقابل، يتعهد المالكون الجدد ببناء منزل والإقامة في القرية لمدة 10 سنوات على الأقل. واستقطب العرض نحو 30 عائلة على مدى أكثر من 15 عاماً، فيما تضاعف عدد سكان القرية ليتجاوز 500 نسمة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، مع ازدهار الأنشطة التجارية المحلية.

وألين فيزي، البالغة 73 عاماً، من بين السكان الجدد الذين حصلوا على قطعة أرض للبناء مقابل مبلغ رمزي قدره 5 يوروات (5.50 دولار) لكل ألف متر مربع. وبنت منزلاً من طابق واحد، يضم نافذة كبيرة تطل على القرية.

وقالت الممرضة المتقاعدة لـ«فرانس برس»: «الأمر مغرٍ جداً من الناحية المالية، إذ يمكن استثمار الأموال التي لا تنفقها على الأرض في بناء المنزل»، مشيرة إلى أن ما جذبها أيضاً هو تنوع المتاجر المحلية الذي لا مثيل له في القرى المجاورة.

وعلى مقربة منها، ينتظر منزل آخر قيد الإنشاء سكانه المستقبليين. وقال تيسيدو إن المناطق الريفية تواجه «تحديات كبيرة في استقطاب السكان» بسبب نقص المساكن التي تلبي حاجات الراغبين في الاستقرار فيها، واصفاً الإسكان بأنه مسألة «استراتيجية».

لكنه أضاف: «لا يكفي مجرد توفير قطع أرض للبناء، بل يجب أيضاً إنشاء شبكة من الخدمات، خصوصاً متاجر محلية».

واستثمرت البلدية أيضاً في منزل شاغر، وحوّلته إلى متجر وشقتين سكنيتين. كما اشترت حظيرة قديمة باعتها لاحقاً لاختصاصي في العلاج بتقويم العظام يمارس عمله حالياً في القرية.

حصل لوران لابوري، وهو قصاب وصاحب متجر للمواد الغذائية، على دعم من البلدية أيضاً لتوسيع متجره في وسط القرية. وقال الرجل البالغ 56 عاماً: «نوفر خدمات لم تكن موجودة من قبل، من الفواكه والخضراوات والأجبان إلى المواد الغذائية اليومية واللوازم العاجلة»، مشيراً إلى أن بعض الزبائن باتوا يشترون معظم احتياجاتهم من متجره.

وتكتسب هذه الخدمات الإضافية أهمية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، الذي قد يجعل التوجه إلى مدينة أورياك لشراء المواد الغذائية «مكلفاً جداً»، بحسب رئيس البلدية.

ووفّرت البلدية أيضا مقراً لزوجين شابين من رامبوييه قرب باريس لافتتاح مطعم. وقال جوليان فلوري، البالغ 39 عاماً، الذي افتتح مطعم «لو فوموار دو كانتال» المتخصص في تقديم أطباق اللحوم والأسماك المدخّنة: «شعرت بأن القرية نابضة بالحياة. لدينا كثير من المتاجر هنا، وهذا يجعلك ترغب في العيش فيها».

وفي عام 2012، استفادت أودري كاريير البالغة 37 عاماً من برنامج منح الأراضي لبناء منزل في القرية حيث افتتحت صالوناً لتصفيف الشعر. وازداد الطلب على خدماتها بسرعة دفعتها لاحقاً إلى توسيع نشاطها وتوظيف مصففة شعر ثانية.

وفي ما يتعلق بتكلفة المشروع، قال رئيس البلدية إن الإيرادات الضريبية الإضافية تعني أن البلدية «خرجت رابحة». وأضاف: «السؤال الصحيح ليس كم يكلّف المشروع، بل كم يدرّ من عائدات». وتابع: «بالنسبة إليّ، لا توجد مناطق بلا مستقبل، بل مناطق بلا مشروع».