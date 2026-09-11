رافينيا وتوريس يتقدمان مرشحي «يويفا» لأفضل لاعب بجولة الأبطال الأولى
البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني (أ.ف.ب)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، أسماء اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة لاعب الجولة الأولى في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وضمت القائمة التي أعلن عنها يويفا على موقعه الإلكتروني الرسمي، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى، الخميس، 4 لاعبين، هم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، والإسبانيان فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومارك بارترا مدافع ريال بيتيس الإسباني، والبوسني إيرميدين ديميروفيتش، لاعب شتوتغارت الألماني.
وأحرز رافينيا هدفين خلال انتصار برشلونة الكبير 5 - 1 على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، فيما سجل فيران توريس 3 أهداف (هاتريك) في فوز سان جيرمان 6 - 1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
وهز بارترا الشباك مرتين، في مباراة بيتيس ومضيّفه ليل الفرنسي، التي انتهت بفوز مثير للفريق الأندلسي بنتيجة 3 - 2، بينما سجل ديميروفيتش أهداف شتوتغارت الثلاثة خلال فوز الفريق الألماني 3 - 1 على ضيفه فايكينغ النرويجي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة بناء على صاحب أعلى تصويت من الجماهير، في الاستفتاء الذي طرحه يويفا على موقعه الإلكتروني.
«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا «الطامحة» تصطدم بريباكينا «الأولى» في النهائي
البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لتحافظ على آمالها في تحقيق لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الثالثة توالياً، وحجزت موعداً لمواجهة الكازاخية إيلينا ريباكينا في المباراة النهائية.
وهيمنت سابالينكا في لقائها مع بيغولا في نصف النهائي لتخرج فائزة بنتيجة 7-5 و6-2 على ملعب «آرثر آش»، أمام كوكبة من النجوم يتقدمهم لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والمغنية الإسبانية روساليا.
وكانت سابالينكا قد تغلبت على الأميركية في طريقها للفوز بلقب «فلاشينغ ميدوز» عامي 2024 في نصف النهائي و2025 في النهائي.
في المقابل، قلبت ريباكينا تأخرها في نصف النهائي الآخر أمام الأميركية كوكو غوف، بطلة عام 2023، بمجموعة إلى فوز مستحق 3-6 و6-4 و6-4.
وضم الدور نصف النهائي المصنفات الأربع الأوليات في إنجاز هو الأول من نوعه منذ عام 1975 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مع كريس إيفرت (الأولى)، والبريطانية فيرجينيا ويد (الثانية)، ومارتينا نافراتيلوفا (الثالثة)، والأسترالية إيفون غولاغونغ (الرابعة).
وستحاول الكازاخية المولودة في روسيا توجيه ضربة أخرى لسابالينكا عندما تلتقي بها في النهائي السبت، بعدما ضمن وصولها إلى الدور نصف النهائي إنهاء هيمنة البيلاروسية على صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.
وتفوقت سابالينكا التي تسعى للانضمام إلى الأميركيتين كريس إيفرت (1975 و1976 و1977 و1978) وسيرينا وليامز (2012 و2013 و2014) الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليا في نيويورك، على بيغولا المصنفة الثالثة بفضل ضرباتها الأرضية القوية.
قالت سابالينكا عقب بلوغها المباراة النهائية: «كنت يائسة للغاية»، بعد نتائجها المخيبة للآمال عقب فوزها بدورتي إنديان ويلز وميامي في مارس (آذار).
وأضافت: «كنت أرغب بشدة في الوصول إلى النهائي، وبالطبع، أريد أن أصل إلى النهاية المنشودة».
وتابعت سابالينكا البالغة 28 عاماً بعد تقديمها أفضل أداء لها في البطولة لتُنهي حلم بيغولا في الحصول على أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى: «كانت عقليتي ببساطة أني مستعدة. أنا مستعدة لأي شيء يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز».
وقالت ريباكينا التي تغلبت على سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) لتحرز لقبها الثاني في بطولات الغراند سلام قبل أن تخسر في آخر مباراتين جمعتا بينهما في نهائي إنديان ويلز ونصف نهائي ميامي، إنها ستحتاج إلى رفع مستواها لتحقيق النتيجة نفسها في «فلاشينغ ميدوز».
وأردفت ابنة الـ 27 عاماً: «أشعر أني بحاجة ماسة إلى تحسين أدائي، وتقديم إرسال أفضل بكثير مما قدمته اليوم، والبقاء في حالة هجومية».
من جهتها استهلت غوف التي كانت تسعى للعودة إلى النهائي للمرة الأولى منذ فوزها على سابالينكا عام 2023، المباراة بشكل جيد فحققت كسر الإرسال الوحيد في المجموعة الأولى لتتقدم 4-2، ثم حسمتها لصالحها من دون أن تخسر أي شوط.
ردّت ريباكينا بقوة بكسر إرسال مبكر لتتقدم 4-1 في المجموعة الثانية، وكذلك فعلت غوف حين كسرت إرسال منافستها وحافظت على إرسالها لتُعادل النتيجة 4-4 وسط هتافات مدوية من الجماهير.
لم تتمكن غوف من تحقيق أقصى استفادة من عودتها القوية وارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط العاشر لتمنح ريباكينا نقطتين لحسم المجموعة والتي انقضت لفرض مجموعة ثالثة.
منحت ضربة ناجحة ريباكينا نقطتين لحسم المباراة، ثم ضربت غوف كرة خارج الملعب منحت منافستها الفوز بعد ساعتين و8 دقائق.
قالت ريباكينا: «أشعر أني كنت محظوظة بعض الشيء خلال إرسالها. بضربتين عميقتين، وخطأ واحد منها، انقلبت الأمور لصالحي بسرعة... لقد كانت مباراة قوية».
وردت غوف قائلة: «بصراحة، حُسم الأمر بفارق شوطين فقط في إرسالي في كلتا المجموعتين، ولم أتمكن من الحفاظ على إرسالي. أعتقد أنها استطاعت الحفاظ على إرسالها بشكل أفضل مني الليلة».
موسيالا سعيد بهدفه في بودو... وكومباني يشيد بمستواهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5317128-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87
موسيالا سعيد بهدفه في بودو... وكومباني يشيد بمستواه
جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
احتفل جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني، بعودته إلى التشكيلة الأساسية للفريق، وتسجيله هدفاً، وذلك بعد فترة صعبة مر بها.
وقال موسيالا عقب فوز بايرن الكبير 5-صفر على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: «لم أشعر بمثل هذا الشعور منذ فترة طويلة. لقد كنت سعيداً للغاية بتسجيل الهدف».
وكان موسيالا قد تعرض لإصابة قوية خلال بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي في الولايات المتحدة، ورغم عودته فإنه واجه عدة انتكاسات ومشاكل تتعلق بلياقته البدنية.
وقبل انطلاق الموسم الجديد، كشف موسيالا أيضاً عن تشخيص حالته بإصابة بنوبات تشنج، حيث تسببت هذه الحالة في سقوطه مغشياً عليه خلال مباراتين وديتين.
وأوضح بايرن لاحقاً أنه أجرى تعديلات على الأدوية التي يتناولها موسيالا، وهو ما جعل هذه النوبات تظهر بشكل ملحوظ.
كان النادي على علم بالوضع منذ فترة، لكن موسيالا لم يعلن عن التشخيص علناً إلا بعد وقوع تلك الحوادث أثناء المباريات.
وفي هذا الموسم، غاب موسيالا عن مباراة كأس السوبر الألماني (بطولة فرانز بيكنباور)، والمباراة الافتتاحية في الدوري الألماني بوندسليغا ضد شتوتغارت، ومباراة الدور الأول من كأس ألمانيا ضد أوسنابروك.
وكانت أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم خلال التعادل السلبي أمام شالكه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ببوندسليغا، إذ دخل بديلاً من على مقاعد البدلاء.
وصرح موسيالا: «أنا سعيد باستعادة إيقاع اللعب الآن. لقد حظيت بدعم كبير من النادي والمدربين وزملائي في الفريق. أريد الاستمتاع بهذه الليلة».
وأضاف: «أريد فقط العودة إلى أفضل مستوياتي والشعور بحالة بدنية جيدة. هذه المشكلة ليست جديدة بالنسبة لي، فأنا أرغب في استعادة ذلك الشعور بالخفة والحيوية تدريجياً على أرض الملعب والوصول إلى مستواي المعهود».
وأكد اللاعب الألماني: «أعلم أن الطريق لا يزال طويلاً أمامي، لكن متعة الوجود على أرض الملعب مع الفريق هي أفضل شعور على الإطلاق».
من جانبه، أكد البلجيكي فينسن كومباني، المدير الفني لبايرن، أن الهدف الذي أحرزه موسيالا في المباراة كان «مهماً للغاية» بالنسبة للاعب، معرباً عن أمله في أن ينصب التركيز الآن بالكامل على أدائه.
وصرح كومباني: «أعتقد أنني كنت سعيداً بقدر سعادة الجماهير هنا في الملعب، وربما الكثيرين غيرهم أمام شاشات التلفاز. كنا نعلم أن هذه اللحظة ستأتي، لكن لا يمكن تفسيرها مسبقاً، فالأمر يتطلب تضافر كل العوامل معاً».
وأشار مدرب بايرن إلى أن بايرن سيدعم موسيالا أو أي لاعب آخر، عندما تزداد الأمور صعوبة، حيث شدد على أنه لا يشعر بأي قلق على المدى البعيد بشأن أداء لاعب خط الوسط.
وأتم موسيالا تصريحاته قائلاً: «لقد كان الهدف والدقائق الستون التي لعبها أمراً مهماً بالنسبة له، إذ إنه يستعيد إيقاعه تدريجياً، وهذا سبب إضافي يجعلها ليلة ناجحة بالنسبة لنا».
«يويفا» يطالب محكمة أميركية برفض طلب شركتين تابعتين لـ«فيفا» بالتدخل في قضية إنفانتينوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5317127-%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A
«يويفا» يطالب محكمة أميركية برفض طلب شركتين تابعتين لـ«فيفا» بالتدخل في قضية إنفانتينو
رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
حثَّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) محكمة أميركية، الخميس، على رفض محاولة تقدَّمت بها شركتان تابعتان للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في الولايات المتحدة للتدخل في مساعيه للحصول على أدلة من أجل قضية جنائية محتملة في سويسرا ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، على خلفية خطته الملغاة المتعلقة بالحقوق التجارية لكأس العالم.
وقال «يويفا» في مذكرة قُدِّمت إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن إن شركة «فيفا للأميركتين»، و«شركة كأس العالم 2026»، التابعة لـ«فيفا» في الولايات المتحدة تحاولان بصورة غير سليمة التَّصرُّف نيابة عن «فيفا» وإنفانتينو، اللذين لم يطلب أي منهما الانضمام إلى القضية.
وأوضح «يويفا» أن طلبه المُقدَّم بموجب قانون الكشف عن الأدلة في الولايات المتحدة، يهدف إلى الحصول على وثائق وشهادات من شركة «ثرايف كابيتال مانجمنت» ومؤسسها جوشوا كوشنر، ويقول إن كوشنر قد تكون بحوزته معلومات مهمة حول مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».
وتضمَّنت الخطة التي سحبها إنفانتينو في أول أغسطس (آب) الماضي بعد ردود فعل غاضبة من اتحادات كرة القدم القارية ومنتقدين آخرين، بيع حصة دائمة في الحقوق التجارية والتشغيلية المرتبطة بكأس العالم وبطولات «فيفا» الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
وقال «يويفا» إنه يدرس رفع شكوى جنائية في سويسرا يتهم فيها إنفانتينو، وربما مسؤولين آخرين في «فيفا»، بسوء الإدارة الجنائي. ولم توجه أي تهم بارتكاب مخالفات إلى إنفانتينو أو «فيفا» حتى الآن.
واتهم «فيفا» الاتحاد الأوروبي للعبة، الأسبوع الماضي، بشن «حملة تشويه»، وعدَّ طلبات الكشف عن المعلومات محاولة عشوائية تهدف إلى الإضرار بـ«فيفا» وقيادته.
ولم يرد «فيفا» على الفور على طلب للتعليق، ونفى إنفانتينو ارتكاب أي مخالفة.
وفي ردَّه المقدم الخميس، قال «يويفا» إن الشركتين التابعتين لـ«فيفا» ليست لهما مصلحة قانونية مباشرة في الإجراءات القضائية الجارية في نيويورك، لأنهما ليستا ضمن الجهات المستهدفة في القضية المحتملة في سويسرا، كما أنهما ليستا من الجهات التي ستتلقى مذكرات الاستدعاء المقترحة.
وأكد أن مخاوف السرية التي أثارتها الشركتان الأميركيتان التابعتان تخص، إن وُجدت، الاتحاد الدولي للعبة. كما جادل «يويفا» بأن شركة «ثرايف»، وجوشوا كوشنر لديهما بالفعل محامون يمكنهم الطعن في أي مذكرات استدعاء بعد تسليمها.
ولم ترد شركة «ثرايف» على الفور على طلب للتعليق. ويذكر أن مؤسس الشركة، جوشوا كوشنر، هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال «يويفا» إن منح الشركات التابعة دوراً في القضية قبل صدور حكم المحكمة سيخالف الإجراء المعتاد للطلبات المُقدَّمة بموجب المادة 1782 من القانون الأميركي، والتي تُقبَل عادة في البداية دون معارضة، ثم يُنظَر فيها لاحقاً من خلال طلبات الإبطال أو الإلغاء.
وجادل «يويفا» بأن تدخل الشركتين التابعتين سيؤدي إلى تأخير غير ضروري من خلال إضافة جولة أخرى من المرافعات القانونية بشأن موضوع الدعوى قبل أن يتمكَّن الاتحاد الأوروبي للعبة من طلب السجلات.
ولم تصدر المحكمة بعد حكمها بشأن طلب «يويفا» للحصول على الأدلة أو طلب التدخل.