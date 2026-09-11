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فابريغاس: علينا تقديم أداء جيد «كل 3 أيام»

سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي (أ.ف.ب)
سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي (أ.ف.ب)
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فابريغاس: علينا تقديم أداء جيد «كل 3 أيام»

سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي (أ.ف.ب)
سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو الإيطالي (أ.ف.ب)

لا ينجرف سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، وراء نشوة فوز فريقه الكبير 4 - 1 على ضيفه لايبزيغ الألماني، الخميس، في ظهوره الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يتعيَّن على لاعبيه أن «يخوضوا المباريات كل 3 أيام بالعقلية الصحيحة».

وحقَّق كومو بدايةً مثاليةً تقريباً لمغامرته التاريخية الأولى في دوري أبطال أوروبا، حيث حقَّق انتصاره على لايبزيغ عن جدارة واستحقاق على ملعب «سينيغاليا» بحلته الجديدة.

وجاءت جميع أهداف كومو بأقدام لاعبين كانوا ضمن صفوف الفريق في الموسم الماضي، وبالتالي استحقوا هذه الفرصة للعب في البطولة الأوروبية الأبرز، وهم: مارتن باتورينا، وتاسوس دوفيكاس، وأسان دياو، والبديل ماكسي بيروني.

وتمثَّلت النقطة السلبية الوحيدة خلال اللقاء في الهدف الذي سكن شباك الفريق عن طريق أندريا ماكسيموفيتش، ومع ذلك، يعدُّ كومو النادي الإيطالي الوحيد الذي حقَّق الفوز في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال هذا الموسم.

وصرَّح فابريغاس لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «أنا سعيد، لكن هذه السعادة لن تدوم سوى 5 دقائق، لأنه يتعين علينا بعد ذلك الاستعداد لمواجهة بارما يوم الاثنين المقبل بالدوري المحلي، ونحتاج إلى الطاقة نفسها التي أظهرناها الليلة».

وأضاف المدرب الإسباني: «بالطبع، أدرك أنها ليلة تاريخية للمدينة وللنادي، وهي هدية كنا نستحقها بفضل العمل المذهل الذي قمنا به الموسم الماضي، لكن الدوري الإيطالي يظل الهدف الأهم، فهو في النهاية السبيل للعودة لدوري الأبطال».

وأوضح فابريغاس: «نحن فريق شاب، وتدفعنا طاقة دوري أبطال أوروبا، لكنني سأشعر بغضب شديد إذا لم نبذل قصارى جهدنا في الدوري الإيطالي. ينبغي أن نتحلى بالتواضع والقدرة على الأداء كل 3 أيام، سيكون هذا الموسم شاقاً للغاية بالنسبة لنا، ويجب علينا الحفاظ على العقلية الصحيحة».

وأحرز باتورينا هدفاً وصنع آخر في المباراة، رغم أن فابريغاس كان يصرخ في وجهه أحياناً من على مقاعد البدلاء.

وتحدَّث المدرب الشاب عن ذلك، حيث قال: «أثق في مارتن، وأحاول منحه الحرية لاستغلال موهبته في إيجاد المساحات المناسبة، وعندما أصرخ من على خط التماس في وجه أي من لاعبي الفريق، فذلك دائماً لأنهم يمتلكون الموهبة، وأحتاج فقط لمنحهم دفعة إضافية من الطاقة».

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لكومو بمختلف المسابقات، بعد انتصاره على كل من نابولي وجنوا، لكن في المباراتين الأخيرتين، تحول فابريغاس إلى خطة دفاعية تعتمد على 5 مدافعين عند حلول الدقيقة 60 تقريباً، في محاولة للسيطرة على مجريات اللعب.

وعلق مدرب كومو قائلاً: «أنت تسعى لأن تكون فريقاً متكاملاً ومسيطراً على مجريات الأمور، لكن ذلك يعني أيضاً القدرة على التحكم في مختلف (المباريات المصغرة) التي تتخلل المباراة الكبيرة».

وتابع: «في لقاء نابولي، كان الطقس حاراً ورطباً للغاية، لذا كان من المستحيل ممارسة الضغط دون توقف هناك، واليوم حاولنا فرض سيطرتنا. فبعد أن تقدمنا بنتيجة 3 - صفر قام لايبزيغ بتغيير أسلوب لعبه. كنا نشعر ببعض التعب، ولذلك فضَّلت السيطرة على مجريات اللعب بشكل أكبر».

ويحل كومو في الجولة المقبلة للبطولة القارية ضيفاً على فريق فينورد روتردام الهولندي، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)

أعلن الإسباني خوان ماتا، الفائز بمونديال 2010 مع منتخب بلاده الجمعة، عدم رغبته في خوض موسم آخر مع نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي، من دون أن يشير إلى اعتزاله اللعب نهائياً.

وحصل نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين السابق على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي الممتاز لموسم 2025 – 2026، لكن ابن الـ38 عاماً قرر عدم الاستمرار في اللعب مع النادي؛ حيث يُفكّر في «الخطوات التالية في مسيرتي».

وسيظل ماتا مرتبطاً بالنادي الأسترالي بعد حصوله على حصة ملكية فيه.

وقال ماتا: «استمتعت بكل لحظة، وسعدت كثيراً بكل ما حققناه في الموسم الماضي؛ بل استعدت شغفي بكرة القدم في هذا المكان المميز، في هذه المدينة الرائعة التي كان لي شرف أن أعتبرها موطني».

وأضاف: «أنا الآن متحمّس للفصول المقبلة، مؤمناً بمستقبل كرة القدم الأسترالية، ومُلهماً الجيل القادم من لاعبي ومشجعي ملبورن فيكتوري».

وكان ماتا قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نيته الحصول على حصة أقلية في نادي فيكتوري. لم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكنه سيتولى رئاسة لجنة كرة القدم المُنشأة حديثاً.

وقال جون ديدوليكا، المدير الرياضي لنادي فيكتوري: «سيظل موسم خوان 2025 - 2026 محفوراً في ذاكرة جماهير فيكتوري، ويجب أن يُعتز به جميع مُحبي كرة القدم في أستراليا».

وأضاف: «جميعنا في النادي نشعر بالحماس لانضمامه إلى مجموعة المُلاك، ونتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من خبرته الكروية في قيادة لجنة كرة القدم».

وانضم ماتا الذي فاز مع منتخب «لا روخا» بكأس العالم 2010 وبدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، إلى فيكتوري عام 2025 بعد موسم قضاه مع ويسترن سيدني واندررز.

كما يمتلك حصصاً في فريق ألبين للفورمولا 1 ونادي سان دييغو إف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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الرياضة كرة القدم رياضة إسبانية أستراليا
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)

أعلن أتلتيكو ناسيونال، المنافس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للعب في مسقط رأسه لأول مرة منذ مغادرته وهو شاب.

ووقع رودريغيز (35 عاماً)، الذي لعب مؤخراً في صفوف مينيسوتا يونايتد، المنافس في الدوري الأميركي، عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وسيكون الفريق الكولومبي، ومقره مدينة ميدلين، هو النادي 14 في مسيرة رودريغيز التي قادته للعب في 12 دولة.

وغادر رودريغيز كولومبيا في عام 2008 عندما كان عمره 16 عاماً للانضمام إلى بانفيلد الأرجنتيني، قبل أن يلعب لفترات مع ناديي بورتو وموناكو. وسطع نجمه في كأس العالم 2014، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل ستة أهداف في البطولة، من بينها هدف رائع بتسديدة مباشرة أمام أوروغواي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (87.02 مليون دولار).

ورغم الصعوبات التي عانى منها للحفاظ على تألقه على مستوى الأندية، فإن رودريغيز لا يزال أحد أشهر لاعبي كولومبيا، إذ حقق 25 لقباً مع الأندية التي لعب لها، وشارك في 131 مباراة دولية.

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الرياضة رياضة عالمية

رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)

أبدى فالداس دامبراوسكاس، المدير الفني لفريق صباح الأذري، رضاه عن أداء فريقه، رغم خسارته القاسية صفر-4 أمام مضيّفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو الأهداف الثلاثة الأولى لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في منتصف الشوط الثاني.

وقال دامبراوسكاس عقب المباراة، التي أقيمت في ملعب «أولد ترافورد»، معقل مانشستر يونايتد، إن فريقه خرج من المستطيل الأخضر وهو يشعر بما كان يمكن تحقيقه.

وقال المدرب الليتواني في تصريحاته، التي نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»، عقب اللقاء: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولم أشعر بأننا كنا مهتزين أو خائفين. لقد حاولنا اللعب بأسلوبنا، وأعتقد أننا واصلنا المحاولة طوال الدقائق التسعين».

وأضاف: «نجحنا في إيجاد إيقاع جيد للعب في بعض اللحظات، لكننا سنعود إلى ديارنا الليلة ونحن نفكر في أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلاً، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة».

ويستعد صباح لمواجهة ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة المقبلة بالمسابقة القارية، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد انتصاره الأول في مرحلة الدوري بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

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