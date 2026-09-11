«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا «الطامحة» تصطدم بريباكينا «الأولى» في النهائي

تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لتحافظ على آمالها في تحقيق لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الثالثة توالياً، وحجزت موعداً لمواجهة الكازاخية إيلينا ريباكينا في المباراة النهائية.

وهيمنت سابالينكا في لقائها مع بيغولا في نصف النهائي لتخرج فائزة بنتيجة 7-5 و6-2 على ملعب «آرثر آش»، أمام كوكبة من النجوم يتقدمهم لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والمغنية الإسبانية روساليا.

وكانت سابالينكا قد تغلبت على الأميركية في طريقها للفوز بلقب «فلاشينغ ميدوز» عامي 2024 في نصف النهائي و2025 في النهائي.

في المقابل، قلبت ريباكينا تأخرها في نصف النهائي الآخر أمام الأميركية كوكو غوف، بطلة عام 2023، بمجموعة إلى فوز مستحق 3-6 و6-4 و6-4.

البيلاروسية أرينا سابالينكا ومنافستها الأميركية جيسيكا بيغولا (إ.ب.أ)

وضم الدور نصف النهائي المصنفات الأربع الأوليات في إنجاز هو الأول من نوعه منذ عام 1975 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مع كريس إيفرت (الأولى)، والبريطانية فيرجينيا ويد (الثانية)، ومارتينا نافراتيلوفا (الثالثة)، والأسترالية إيفون غولاغونغ (الرابعة).

وستحاول الكازاخية المولودة في روسيا توجيه ضربة أخرى لسابالينكا عندما تلتقي بها في النهائي السبت، بعدما ضمن وصولها إلى الدور نصف النهائي إنهاء هيمنة البيلاروسية على صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وتفوقت سابالينكا التي تسعى للانضمام إلى الأميركيتين كريس إيفرت (1975 و1976 و1977 و1978) وسيرينا وليامز (2012 و2013 و2014) الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليا في نيويورك، على بيغولا المصنفة الثالثة بفضل ضرباتها الأرضية القوية.

قالت سابالينكا عقب بلوغها المباراة النهائية: «كنت يائسة للغاية»، بعد نتائجها المخيبة للآمال عقب فوزها بدورتي إنديان ويلز وميامي في مارس (آذار).

وأضافت: «كنت أرغب بشدة في الوصول إلى النهائي، وبالطبع، أريد أن أصل إلى النهاية المنشودة».

وتابعت سابالينكا البالغة 28 عاماً بعد تقديمها أفضل أداء لها في البطولة لتُنهي حلم بيغولا في الحصول على أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى: «كانت عقليتي ببساطة أني مستعدة. أنا مستعدة لأي شيء يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز».

وقالت ريباكينا التي تغلبت على سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) لتحرز لقبها الثاني في بطولات الغراند سلام قبل أن تخسر في آخر مباراتين جمعتا بينهما في نهائي إنديان ويلز ونصف نهائي ميامي، إنها ستحتاج إلى رفع مستواها لتحقيق النتيجة نفسها في «فلاشينغ ميدوز».

وأردفت ابنة الـ 27 عاماً: «أشعر أني بحاجة ماسة إلى تحسين أدائي، وتقديم إرسال أفضل بكثير مما قدمته اليوم، والبقاء في حالة هجومية».

الأميركية كوكو غوف ودّعت «فلاشينغ ميدوز» من نصف النهائي (أ.ب)

من جهتها استهلت غوف التي كانت تسعى للعودة إلى النهائي للمرة الأولى منذ فوزها على سابالينكا عام 2023، المباراة بشكل جيد فحققت كسر الإرسال الوحيد في المجموعة الأولى لتتقدم 4-2، ثم حسمتها لصالحها من دون أن تخسر أي شوط.

ردّت ريباكينا بقوة بكسر إرسال مبكر لتتقدم 4-1 في المجموعة الثانية، وكذلك فعلت غوف حين كسرت إرسال منافستها وحافظت على إرسالها لتُعادل النتيجة 4-4 وسط هتافات مدوية من الجماهير.

لم تتمكن غوف من تحقيق أقصى استفادة من عودتها القوية وارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط العاشر لتمنح ريباكينا نقطتين لحسم المجموعة والتي انقضت لفرض مجموعة ثالثة.

منحت ضربة ناجحة ريباكينا نقطتين لحسم المباراة، ثم ضربت غوف كرة خارج الملعب منحت منافستها الفوز بعد ساعتين و8 دقائق.

الكازاخية إيلينا ريباكينا تحتفل بصدارة التصنيف بالوصول لنهائي «فلاشينغ ميدوز» (إ.ب.أ)

قالت ريباكينا: «أشعر أني كنت محظوظة بعض الشيء خلال إرسالها. بضربتين عميقتين، وخطأ واحد منها، انقلبت الأمور لصالحي بسرعة... لقد كانت مباراة قوية».

وردت غوف قائلة: «بصراحة، حُسم الأمر بفارق شوطين فقط في إرسالي في كلتا المجموعتين، ولم أتمكن من الحفاظ على إرسالي. أعتقد أنها استطاعت الحفاظ على إرسالها بشكل أفضل مني الليلة».