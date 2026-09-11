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«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا «الطامحة» تصطدم بريباكينا «الأولى» في النهائي

البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا «الطامحة» تصطدم بريباكينا «الأولى» في النهائي

البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)

تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لتحافظ على آمالها في تحقيق لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الثالثة توالياً، وحجزت موعداً لمواجهة الكازاخية إيلينا ريباكينا في المباراة النهائية.

وهيمنت سابالينكا في لقائها مع بيغولا في نصف النهائي لتخرج فائزة بنتيجة 7-5 و6-2 على ملعب «آرثر آش»، أمام كوكبة من النجوم يتقدمهم لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والمغنية الإسبانية روساليا.

وكانت سابالينكا قد تغلبت على الأميركية في طريقها للفوز بلقب «فلاشينغ ميدوز» عامي 2024 في نصف النهائي و2025 في النهائي.

في المقابل، قلبت ريباكينا تأخرها في نصف النهائي الآخر أمام الأميركية كوكو غوف، بطلة عام 2023، بمجموعة إلى فوز مستحق 3-6 و6-4 و6-4.

البيلاروسية أرينا سابالينكا ومنافستها الأميركية جيسيكا بيغولا (إ.ب.أ)

وضم الدور نصف النهائي المصنفات الأربع الأوليات في إنجاز هو الأول من نوعه منذ عام 1975 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مع كريس إيفرت (الأولى)، والبريطانية فيرجينيا ويد (الثانية)، ومارتينا نافراتيلوفا (الثالثة)، والأسترالية إيفون غولاغونغ (الرابعة).

وستحاول الكازاخية المولودة في روسيا توجيه ضربة أخرى لسابالينكا عندما تلتقي بها في النهائي السبت، بعدما ضمن وصولها إلى الدور نصف النهائي إنهاء هيمنة البيلاروسية على صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وتفوقت سابالينكا التي تسعى للانضمام إلى الأميركيتين كريس إيفرت (1975 و1976 و1977 و1978) وسيرينا وليامز (2012 و2013 و2014) الفائزتين بثلاثة ألقاب تواليا في نيويورك، على بيغولا المصنفة الثالثة بفضل ضرباتها الأرضية القوية.

قالت سابالينكا عقب بلوغها المباراة النهائية: «كنت يائسة للغاية»، بعد نتائجها المخيبة للآمال عقب فوزها بدورتي إنديان ويلز وميامي في مارس (آذار).

وأضافت: «كنت أرغب بشدة في الوصول إلى النهائي، وبالطبع، أريد أن أصل إلى النهاية المنشودة».

وتابعت سابالينكا البالغة 28 عاماً بعد تقديمها أفضل أداء لها في البطولة لتُنهي حلم بيغولا في الحصول على أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى: «كانت عقليتي ببساطة أني مستعدة. أنا مستعدة لأي شيء يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز».

وقالت ريباكينا التي تغلبت على سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) لتحرز لقبها الثاني في بطولات الغراند سلام قبل أن تخسر في آخر مباراتين جمعتا بينهما في نهائي إنديان ويلز ونصف نهائي ميامي، إنها ستحتاج إلى رفع مستواها لتحقيق النتيجة نفسها في «فلاشينغ ميدوز».

وأردفت ابنة الـ 27 عاماً: «أشعر أني بحاجة ماسة إلى تحسين أدائي، وتقديم إرسال أفضل بكثير مما قدمته اليوم، والبقاء في حالة هجومية».

الأميركية كوكو غوف ودّعت «فلاشينغ ميدوز» من نصف النهائي (أ.ب)

من جهتها استهلت غوف التي كانت تسعى للعودة إلى النهائي للمرة الأولى منذ فوزها على سابالينكا عام 2023، المباراة بشكل جيد فحققت كسر الإرسال الوحيد في المجموعة الأولى لتتقدم 4-2، ثم حسمتها لصالحها من دون أن تخسر أي شوط.

ردّت ريباكينا بقوة بكسر إرسال مبكر لتتقدم 4-1 في المجموعة الثانية، وكذلك فعلت غوف حين كسرت إرسال منافستها وحافظت على إرسالها لتُعادل النتيجة 4-4 وسط هتافات مدوية من الجماهير.

لم تتمكن غوف من تحقيق أقصى استفادة من عودتها القوية وارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط العاشر لتمنح ريباكينا نقطتين لحسم المجموعة والتي انقضت لفرض مجموعة ثالثة.

منحت ضربة ناجحة ريباكينا نقطتين لحسم المباراة، ثم ضربت غوف كرة خارج الملعب منحت منافستها الفوز بعد ساعتين و8 دقائق.

الكازاخية إيلينا ريباكينا تحتفل بصدارة التصنيف بالوصول لنهائي «فلاشينغ ميدوز» (إ.ب.أ)

قالت ريباكينا: «أشعر أني كنت محظوظة بعض الشيء خلال إرسالها. بضربتين عميقتين، وخطأ واحد منها، انقلبت الأمور لصالحي بسرعة... لقد كانت مباراة قوية».

وردت غوف قائلة: «بصراحة، حُسم الأمر بفارق شوطين فقط في إرسالي في كلتا المجموعتين، ولم أتمكن من الحفاظ على إرسالي. أعتقد أنها استطاعت الحفاظ على إرسالها بشكل أفضل مني الليلة».

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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)

أعلن الإسباني خوان ماتا، الفائز بمونديال 2010 مع منتخب بلاده الجمعة، عدم رغبته في خوض موسم آخر مع نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي، من دون أن يشير إلى اعتزاله اللعب نهائياً.

وحصل نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين السابق على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي الممتاز لموسم 2025 – 2026، لكن ابن الـ38 عاماً قرر عدم الاستمرار في اللعب مع النادي؛ حيث يُفكّر في «الخطوات التالية في مسيرتي».

وسيظل ماتا مرتبطاً بالنادي الأسترالي بعد حصوله على حصة ملكية فيه.

وقال ماتا: «استمتعت بكل لحظة، وسعدت كثيراً بكل ما حققناه في الموسم الماضي؛ بل استعدت شغفي بكرة القدم في هذا المكان المميز، في هذه المدينة الرائعة التي كان لي شرف أن أعتبرها موطني».

وأضاف: «أنا الآن متحمّس للفصول المقبلة، مؤمناً بمستقبل كرة القدم الأسترالية، ومُلهماً الجيل القادم من لاعبي ومشجعي ملبورن فيكتوري».

وكان ماتا قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نيته الحصول على حصة أقلية في نادي فيكتوري. لم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكنه سيتولى رئاسة لجنة كرة القدم المُنشأة حديثاً.

وقال جون ديدوليكا، المدير الرياضي لنادي فيكتوري: «سيظل موسم خوان 2025 - 2026 محفوراً في ذاكرة جماهير فيكتوري، ويجب أن يُعتز به جميع مُحبي كرة القدم في أستراليا».

وأضاف: «جميعنا في النادي نشعر بالحماس لانضمامه إلى مجموعة المُلاك، ونتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من خبرته الكروية في قيادة لجنة كرة القدم».

وانضم ماتا الذي فاز مع منتخب «لا روخا» بكأس العالم 2010 وبدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، إلى فيكتوري عام 2025 بعد موسم قضاه مع ويسترن سيدني واندررز.

كما يمتلك حصصاً في فريق ألبين للفورمولا 1 ونادي سان دييغو إف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)

أعلن أتلتيكو ناسيونال، المنافس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للعب في مسقط رأسه لأول مرة منذ مغادرته وهو شاب.

ووقع رودريغيز (35 عاماً)، الذي لعب مؤخراً في صفوف مينيسوتا يونايتد، المنافس في الدوري الأميركي، عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وسيكون الفريق الكولومبي، ومقره مدينة ميدلين، هو النادي 14 في مسيرة رودريغيز التي قادته للعب في 12 دولة.

وغادر رودريغيز كولومبيا في عام 2008 عندما كان عمره 16 عاماً للانضمام إلى بانفيلد الأرجنتيني، قبل أن يلعب لفترات مع ناديي بورتو وموناكو. وسطع نجمه في كأس العالم 2014، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل ستة أهداف في البطولة، من بينها هدف رائع بتسديدة مباشرة أمام أوروغواي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (87.02 مليون دولار).

ورغم الصعوبات التي عانى منها للحفاظ على تألقه على مستوى الأندية، فإن رودريغيز لا يزال أحد أشهر لاعبي كولومبيا، إذ حقق 25 لقباً مع الأندية التي لعب لها، وشارك في 131 مباراة دولية.

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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)

أبدى فالداس دامبراوسكاس، المدير الفني لفريق صباح الأذري، رضاه عن أداء فريقه، رغم خسارته القاسية صفر-4 أمام مضيّفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو الأهداف الثلاثة الأولى لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في منتصف الشوط الثاني.

وقال دامبراوسكاس عقب المباراة، التي أقيمت في ملعب «أولد ترافورد»، معقل مانشستر يونايتد، إن فريقه خرج من المستطيل الأخضر وهو يشعر بما كان يمكن تحقيقه.

وقال المدرب الليتواني في تصريحاته، التي نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»، عقب اللقاء: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولم أشعر بأننا كنا مهتزين أو خائفين. لقد حاولنا اللعب بأسلوبنا، وأعتقد أننا واصلنا المحاولة طوال الدقائق التسعين».

وأضاف: «نجحنا في إيجاد إيقاع جيد للعب في بعض اللحظات، لكننا سنعود إلى ديارنا الليلة ونحن نفكر في أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلاً، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة».

ويستعد صباح لمواجهة ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة المقبلة بالمسابقة القارية، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد انتصاره الأول في مرحلة الدوري بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

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