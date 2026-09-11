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موسيالا سعيد بهدفه في بودو... وكومباني يشيد بمستواه

جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
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موسيالا سعيد بهدفه في بودو... وكومباني يشيد بمستواه

جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
جمال موسيالا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)

احتفل جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني، بعودته إلى التشكيلة الأساسية للفريق، وتسجيله هدفاً، وذلك بعد فترة صعبة مر بها.

وقال موسيالا عقب فوز بايرن الكبير 5-صفر على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: «لم أشعر بمثل هذا الشعور منذ فترة طويلة. لقد كنت سعيداً للغاية بتسجيل الهدف».

وكان موسيالا قد تعرض لإصابة قوية خلال بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي في الولايات المتحدة، ورغم عودته فإنه واجه عدة انتكاسات ومشاكل تتعلق بلياقته البدنية.

وقبل انطلاق الموسم الجديد، كشف موسيالا أيضاً عن تشخيص حالته بإصابة بنوبات تشنج، حيث تسببت هذه الحالة في سقوطه مغشياً عليه خلال مباراتين وديتين.

وأوضح بايرن لاحقاً أنه أجرى تعديلات على الأدوية التي يتناولها موسيالا، وهو ما جعل هذه النوبات تظهر بشكل ملحوظ.

كان النادي على علم بالوضع منذ فترة، لكن موسيالا لم يعلن عن التشخيص علناً إلا بعد وقوع تلك الحوادث أثناء المباريات.

وفي هذا الموسم، غاب موسيالا عن مباراة كأس السوبر الألماني (بطولة فرانز بيكنباور)، والمباراة الافتتاحية في الدوري الألماني بوندسليغا ضد شتوتغارت، ومباراة الدور الأول من كأس ألمانيا ضد أوسنابروك.

وكانت أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم خلال التعادل السلبي أمام شالكه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ببوندسليغا، إذ دخل بديلاً من على مقاعد البدلاء.

وصرح موسيالا: «أنا سعيد باستعادة إيقاع اللعب الآن. لقد حظيت بدعم كبير من النادي والمدربين وزملائي في الفريق. أريد الاستمتاع بهذه الليلة».

وأضاف: «أريد فقط العودة إلى أفضل مستوياتي والشعور بحالة بدنية جيدة. هذه المشكلة ليست جديدة بالنسبة لي، فأنا أرغب في استعادة ذلك الشعور بالخفة والحيوية تدريجياً على أرض الملعب والوصول إلى مستواي المعهود».

وأكد اللاعب الألماني: «أعلم أن الطريق لا يزال طويلاً أمامي، لكن متعة الوجود على أرض الملعب مع الفريق هي أفضل شعور على الإطلاق».

من جانبه، أكد البلجيكي فينسن كومباني، المدير الفني لبايرن، أن الهدف الذي أحرزه موسيالا في المباراة كان «مهماً للغاية» بالنسبة للاعب، معرباً عن أمله في أن ينصب التركيز الآن بالكامل على أدائه.

وصرح كومباني: «أعتقد أنني كنت سعيداً بقدر سعادة الجماهير هنا في الملعب، وربما الكثيرين غيرهم أمام شاشات التلفاز. كنا نعلم أن هذه اللحظة ستأتي، لكن لا يمكن تفسيرها مسبقاً، فالأمر يتطلب تضافر كل العوامل معاً».

وأشار مدرب بايرن إلى أن بايرن سيدعم موسيالا أو أي لاعب آخر، عندما تزداد الأمور صعوبة، حيث شدد على أنه لا يشعر بأي قلق على المدى البعيد بشأن أداء لاعب خط الوسط.

وأتم موسيالا تصريحاته قائلاً: «لقد كان الهدف والدقائق الستون التي لعبها أمراً مهماً بالنسبة له، إذ إنه يستعيد إيقاعه تدريجياً، وهذا سبب إضافي يجعلها ليلة ناجحة بالنسبة لنا».

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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)

أعلن الإسباني خوان ماتا، الفائز بمونديال 2010 مع منتخب بلاده الجمعة، عدم رغبته في خوض موسم آخر مع نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي، من دون أن يشير إلى اعتزاله اللعب نهائياً.

وحصل نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين السابق على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي الممتاز لموسم 2025 – 2026، لكن ابن الـ38 عاماً قرر عدم الاستمرار في اللعب مع النادي؛ حيث يُفكّر في «الخطوات التالية في مسيرتي».

وسيظل ماتا مرتبطاً بالنادي الأسترالي بعد حصوله على حصة ملكية فيه.

وقال ماتا: «استمتعت بكل لحظة، وسعدت كثيراً بكل ما حققناه في الموسم الماضي؛ بل استعدت شغفي بكرة القدم في هذا المكان المميز، في هذه المدينة الرائعة التي كان لي شرف أن أعتبرها موطني».

وأضاف: «أنا الآن متحمّس للفصول المقبلة، مؤمناً بمستقبل كرة القدم الأسترالية، ومُلهماً الجيل القادم من لاعبي ومشجعي ملبورن فيكتوري».

وكان ماتا قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نيته الحصول على حصة أقلية في نادي فيكتوري. لم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكنه سيتولى رئاسة لجنة كرة القدم المُنشأة حديثاً.

وقال جون ديدوليكا، المدير الرياضي لنادي فيكتوري: «سيظل موسم خوان 2025 - 2026 محفوراً في ذاكرة جماهير فيكتوري، ويجب أن يُعتز به جميع مُحبي كرة القدم في أستراليا».

وأضاف: «جميعنا في النادي نشعر بالحماس لانضمامه إلى مجموعة المُلاك، ونتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من خبرته الكروية في قيادة لجنة كرة القدم».

وانضم ماتا الذي فاز مع منتخب «لا روخا» بكأس العالم 2010 وبدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، إلى فيكتوري عام 2025 بعد موسم قضاه مع ويسترن سيدني واندررز.

كما يمتلك حصصاً في فريق ألبين للفورمولا 1 ونادي سان دييغو إف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)

أعلن أتلتيكو ناسيونال، المنافس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للعب في مسقط رأسه لأول مرة منذ مغادرته وهو شاب.

ووقع رودريغيز (35 عاماً)، الذي لعب مؤخراً في صفوف مينيسوتا يونايتد، المنافس في الدوري الأميركي، عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وسيكون الفريق الكولومبي، ومقره مدينة ميدلين، هو النادي 14 في مسيرة رودريغيز التي قادته للعب في 12 دولة.

وغادر رودريغيز كولومبيا في عام 2008 عندما كان عمره 16 عاماً للانضمام إلى بانفيلد الأرجنتيني، قبل أن يلعب لفترات مع ناديي بورتو وموناكو. وسطع نجمه في كأس العالم 2014، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل ستة أهداف في البطولة، من بينها هدف رائع بتسديدة مباشرة أمام أوروغواي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (87.02 مليون دولار).

ورغم الصعوبات التي عانى منها للحفاظ على تألقه على مستوى الأندية، فإن رودريغيز لا يزال أحد أشهر لاعبي كولومبيا، إذ حقق 25 لقباً مع الأندية التي لعب لها، وشارك في 131 مباراة دولية.

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الرياضة رياضة عالمية

رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)

أبدى فالداس دامبراوسكاس، المدير الفني لفريق صباح الأذري، رضاه عن أداء فريقه، رغم خسارته القاسية صفر-4 أمام مضيّفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو الأهداف الثلاثة الأولى لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في منتصف الشوط الثاني.

وقال دامبراوسكاس عقب المباراة، التي أقيمت في ملعب «أولد ترافورد»، معقل مانشستر يونايتد، إن فريقه خرج من المستطيل الأخضر وهو يشعر بما كان يمكن تحقيقه.

وقال المدرب الليتواني في تصريحاته، التي نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»، عقب اللقاء: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولم أشعر بأننا كنا مهتزين أو خائفين. لقد حاولنا اللعب بأسلوبنا، وأعتقد أننا واصلنا المحاولة طوال الدقائق التسعين».

وأضاف: «نجحنا في إيجاد إيقاع جيد للعب في بعض اللحظات، لكننا سنعود إلى ديارنا الليلة ونحن نفكر في أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلاً، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة».

ويستعد صباح لمواجهة ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة المقبلة بالمسابقة القارية، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد انتصاره الأول في مرحلة الدوري بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

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