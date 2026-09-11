موسيالا سعيد بهدفه في بودو... وكومباني يشيد بمستواه

احتفل جمال موسيالا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني، بعودته إلى التشكيلة الأساسية للفريق، وتسجيله هدفاً، وذلك بعد فترة صعبة مر بها.

وقال موسيالا عقب فوز بايرن الكبير 5-صفر على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: «لم أشعر بمثل هذا الشعور منذ فترة طويلة. لقد كنت سعيداً للغاية بتسجيل الهدف».

وكان موسيالا قد تعرض لإصابة قوية خلال بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي في الولايات المتحدة، ورغم عودته فإنه واجه عدة انتكاسات ومشاكل تتعلق بلياقته البدنية.

وقبل انطلاق الموسم الجديد، كشف موسيالا أيضاً عن تشخيص حالته بإصابة بنوبات تشنج، حيث تسببت هذه الحالة في سقوطه مغشياً عليه خلال مباراتين وديتين.

وأوضح بايرن لاحقاً أنه أجرى تعديلات على الأدوية التي يتناولها موسيالا، وهو ما جعل هذه النوبات تظهر بشكل ملحوظ.

كان النادي على علم بالوضع منذ فترة، لكن موسيالا لم يعلن عن التشخيص علناً إلا بعد وقوع تلك الحوادث أثناء المباريات.

وفي هذا الموسم، غاب موسيالا عن مباراة كأس السوبر الألماني (بطولة فرانز بيكنباور)، والمباراة الافتتاحية في الدوري الألماني بوندسليغا ضد شتوتغارت، ومباراة الدور الأول من كأس ألمانيا ضد أوسنابروك.

وكانت أول مباراة يشارك فيها هذا الموسم خلال التعادل السلبي أمام شالكه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ببوندسليغا، إذ دخل بديلاً من على مقاعد البدلاء.

وصرح موسيالا: «أنا سعيد باستعادة إيقاع اللعب الآن. لقد حظيت بدعم كبير من النادي والمدربين وزملائي في الفريق. أريد الاستمتاع بهذه الليلة».

وأضاف: «أريد فقط العودة إلى أفضل مستوياتي والشعور بحالة بدنية جيدة. هذه المشكلة ليست جديدة بالنسبة لي، فأنا أرغب في استعادة ذلك الشعور بالخفة والحيوية تدريجياً على أرض الملعب والوصول إلى مستواي المعهود».

وأكد اللاعب الألماني: «أعلم أن الطريق لا يزال طويلاً أمامي، لكن متعة الوجود على أرض الملعب مع الفريق هي أفضل شعور على الإطلاق».

من جانبه، أكد البلجيكي فينسن كومباني، المدير الفني لبايرن، أن الهدف الذي أحرزه موسيالا في المباراة كان «مهماً للغاية» بالنسبة للاعب، معرباً عن أمله في أن ينصب التركيز الآن بالكامل على أدائه.

وصرح كومباني: «أعتقد أنني كنت سعيداً بقدر سعادة الجماهير هنا في الملعب، وربما الكثيرين غيرهم أمام شاشات التلفاز. كنا نعلم أن هذه اللحظة ستأتي، لكن لا يمكن تفسيرها مسبقاً، فالأمر يتطلب تضافر كل العوامل معاً».

وأشار مدرب بايرن إلى أن بايرن سيدعم موسيالا أو أي لاعب آخر، عندما تزداد الأمور صعوبة، حيث شدد على أنه لا يشعر بأي قلق على المدى البعيد بشأن أداء لاعب خط الوسط.

وأتم موسيالا تصريحاته قائلاً: «لقد كان الهدف والدقائق الستون التي لعبها أمراً مهماً بالنسبة له، إذ إنه يستعيد إيقاعه تدريجياً، وهذا سبب إضافي يجعلها ليلة ناجحة بالنسبة لنا».