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نيوكاسل يمدد تعاقده مع لويس هول

المدافع لويس هول يمدد تعاقده مع نيوكاسل (رويترز)
المدافع لويس هول يمدد تعاقده مع نيوكاسل (رويترز)
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نيوكاسل يمدد تعاقده مع لويس هول

المدافع لويس هول يمدد تعاقده مع نيوكاسل (رويترز)
المدافع لويس هول يمدد تعاقده مع نيوكاسل (رويترز)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة تمديد تعاقده مع المدافع لويس هول بعقد طويل الأمد في ملعب «سانت جيمس بارك».

وأصبح هول (22 عاماً) عنصراً أساسياً في قائمة الفريق الأول لنيوكاسل خلال المواسم الأخيرة، حيث خاض 107 مباريات منذ انضمامه لأول مرة إلى النادي الذي يشجعه منذ طفولته في أغسطس (آب) عام 2023.

وقال لويس في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «أنا سعيد للغاية. إنها لحظة تدعو للفخر حقاً. لمن دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي وأمثل الجماهير، فأنا أدرك تماماً مدى أهمية الأمر بالنسبة لهم».

وأضاف هول: «القاعدة الجماهيرية والدعم الذي نتلقاه هنا سواء في ملعب (سانت جيمس بارك) أو في المباريات الخارجية هما الأفضل في الدوري برأيي. والقدرة على رسم البسمة على وجوههم تعني لي الكثير».

وأوضح: «بالطبع، تربطني بالنادي علاقة عائلية، وهو أمر بالغ الأهمية لنا جميعاً. أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعني للعب هو جعل عائلتي فخورة بي، وأعلم مدى سعادتهم برؤيتي ألعب بقميص نيوكاسل يونايتد».

واختتم هول حديثه قائلاً: «إنه مكان رائع للوجود به. أنا سعيد جداً ببدايتنا للموسم الحالي، خاصة مع قدوم المدرب الجديد وطاقمه الفني، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة للغاية».

من جانبه، قال ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل: «لقد أثار لويس إعجابي منذ وصولي، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وللمشروع الذي نبنيه هنا، لذا فهذه أخبار رائعة».

وأشار: «المزج بين قدراته وخصائصه الفنية والبدنية يجعله عنصراً مثالياً لتشكيلتنا، كما أن عقليته هي بالضبط ما ننشده في اللاعب الشاب، فهو يسعى للتعلم يومياً ويرغب في تقديم أداء أفضل في كل مباراة».

يشار إلى أن نيوكاسل يحتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً برصيد 5 نقاط، بعد خوضه مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة العريقة.

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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
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ماتا يعلن عدم رغبته في البقاء مع ملبورن فيكتوري

الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)
الإسباني خوان ماتا (نادي ملبورن فيكتوري)

أعلن الإسباني خوان ماتا، الفائز بمونديال 2010 مع منتخب بلاده الجمعة، عدم رغبته في خوض موسم آخر مع نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي، من دون أن يشير إلى اعتزاله اللعب نهائياً.

وحصل نجم مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين السابق على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي الممتاز لموسم 2025 – 2026، لكن ابن الـ38 عاماً قرر عدم الاستمرار في اللعب مع النادي؛ حيث يُفكّر في «الخطوات التالية في مسيرتي».

وسيظل ماتا مرتبطاً بالنادي الأسترالي بعد حصوله على حصة ملكية فيه.

وقال ماتا: «استمتعت بكل لحظة، وسعدت كثيراً بكل ما حققناه في الموسم الماضي؛ بل استعدت شغفي بكرة القدم في هذا المكان المميز، في هذه المدينة الرائعة التي كان لي شرف أن أعتبرها موطني».

وأضاف: «أنا الآن متحمّس للفصول المقبلة، مؤمناً بمستقبل كرة القدم الأسترالية، ومُلهماً الجيل القادم من لاعبي ومشجعي ملبورن فيكتوري».

وكان ماتا قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي عن نيته الحصول على حصة أقلية في نادي فيكتوري. لم يُكشف عن تفاصيل الصفقة، لكنه سيتولى رئاسة لجنة كرة القدم المُنشأة حديثاً.

وقال جون ديدوليكا، المدير الرياضي لنادي فيكتوري: «سيظل موسم خوان 2025 - 2026 محفوراً في ذاكرة جماهير فيكتوري، ويجب أن يُعتز به جميع مُحبي كرة القدم في أستراليا».

وأضاف: «جميعنا في النادي نشعر بالحماس لانضمامه إلى مجموعة المُلاك، ونتطلع في المستقبل إلى الاستفادة من خبرته الكروية في قيادة لجنة كرة القدم».

وانضم ماتا الذي فاز مع منتخب «لا روخا» بكأس العالم 2010 وبدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، إلى فيكتوري عام 2025 بعد موسم قضاه مع ويسترن سيدني واندررز.

كما يمتلك حصصاً في فريق ألبين للفورمولا 1 ونادي سان دييغو إف سي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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الرياضة كرة القدم رياضة إسبانية أستراليا
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
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خاميس رودريغيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)
الكولومبي المخضرم خاميس رودريغيز (رويترز)

أعلن أتلتيكو ناسيونال، المنافس في الدوري الكولومبي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للعب في مسقط رأسه لأول مرة منذ مغادرته وهو شاب.

ووقع رودريغيز (35 عاماً)، الذي لعب مؤخراً في صفوف مينيسوتا يونايتد، المنافس في الدوري الأميركي، عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وسيكون الفريق الكولومبي، ومقره مدينة ميدلين، هو النادي 14 في مسيرة رودريغيز التي قادته للعب في 12 دولة.

وغادر رودريغيز كولومبيا في عام 2008 عندما كان عمره 16 عاماً للانضمام إلى بانفيلد الأرجنتيني، قبل أن يلعب لفترات مع ناديي بورتو وموناكو. وسطع نجمه في كأس العالم 2014، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي بعدما سجل ستة أهداف في البطولة، من بينها هدف رائع بتسديدة مباشرة أمام أوروغواي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (87.02 مليون دولار).

ورغم الصعوبات التي عانى منها للحفاظ على تألقه على مستوى الأندية، فإن رودريغيز لا يزال أحد أشهر لاعبي كولومبيا، إذ حقق 25 لقباً مع الأندية التي لعب لها، وشارك في 131 مباراة دولية.

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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
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رغم الخسارة القاسية في مانشستر… مدرب صباح راضٍ عن أداء لاعبيه

فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)
فالداس دامبراوسكاس المدير الفني لفريق صباح الأذري (إ.ب.أ)

أبدى فالداس دامبراوسكاس، المدير الفني لفريق صباح الأذري، رضاه عن أداء فريقه، رغم خسارته القاسية صفر-4 أمام مضيّفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كل من ماتيوس كونيا وبرونو فرنانديز وبنيامين سيسكو الأهداف الثلاثة الأولى لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يختتم ليساندرو مارتينيز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للفريق الأحمر في منتصف الشوط الثاني.

وقال دامبراوسكاس عقب المباراة، التي أقيمت في ملعب «أولد ترافورد»، معقل مانشستر يونايتد، إن فريقه خرج من المستطيل الأخضر وهو يشعر بما كان يمكن تحقيقه.

وقال المدرب الليتواني في تصريحاته، التي نقلتها «وكالة الأنباء البريطانية»، عقب اللقاء: «لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولم أشعر بأننا كنا مهتزين أو خائفين. لقد حاولنا اللعب بأسلوبنا، وأعتقد أننا واصلنا المحاولة طوال الدقائق التسعين».

وأضاف: «نجحنا في إيجاد إيقاع جيد للعب في بعض اللحظات، لكننا سنعود إلى ديارنا الليلة ونحن نفكر في أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلاً، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة».

ويستعد صباح لمواجهة ضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة المقبلة بالمسابقة القارية، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد انتصاره الأول في مرحلة الدوري بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

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