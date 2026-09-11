نيوكاسل يمدد تعاقده مع لويس هول

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة تمديد تعاقده مع المدافع لويس هول بعقد طويل الأمد في ملعب «سانت جيمس بارك».

وأصبح هول (22 عاماً) عنصراً أساسياً في قائمة الفريق الأول لنيوكاسل خلال المواسم الأخيرة، حيث خاض 107 مباريات منذ انضمامه لأول مرة إلى النادي الذي يشجعه منذ طفولته في أغسطس (آب) عام 2023.

وقال لويس في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «أنا سعيد للغاية. إنها لحظة تدعو للفخر حقاً. لمن دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي وأمثل الجماهير، فأنا أدرك تماماً مدى أهمية الأمر بالنسبة لهم».

وأضاف هول: «القاعدة الجماهيرية والدعم الذي نتلقاه هنا سواء في ملعب (سانت جيمس بارك) أو في المباريات الخارجية هما الأفضل في الدوري برأيي. والقدرة على رسم البسمة على وجوههم تعني لي الكثير».

وأوضح: «بالطبع، تربطني بالنادي علاقة عائلية، وهو أمر بالغ الأهمية لنا جميعاً. أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعني للعب هو جعل عائلتي فخورة بي، وأعلم مدى سعادتهم برؤيتي ألعب بقميص نيوكاسل يونايتد».

واختتم هول حديثه قائلاً: «إنه مكان رائع للوجود به. أنا سعيد جداً ببدايتنا للموسم الحالي، خاصة مع قدوم المدرب الجديد وطاقمه الفني، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة للغاية».

من جانبه، قال ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل: «لقد أثار لويس إعجابي منذ وصولي، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وللمشروع الذي نبنيه هنا، لذا فهذه أخبار رائعة».

وأشار: «المزج بين قدراته وخصائصه الفنية والبدنية يجعله عنصراً مثالياً لتشكيلتنا، كما أن عقليته هي بالضبط ما ننشده في اللاعب الشاب، فهو يسعى للتعلم يومياً ويرغب في تقديم أداء أفضل في كل مباراة».

يشار إلى أن نيوكاسل يحتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً برصيد 5 نقاط، بعد خوضه مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة العريقة.