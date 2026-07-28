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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يقترب من باتشيكو… وأول حارس أجنبي في تاريخه بدوري المحترفين

فرناندو باتشيكو (رويترز)
فرناندو باتشيكو (رويترز)
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الفيصلي يقترب من باتشيكو… وأول حارس أجنبي في تاريخه بدوري المحترفين

فرناندو باتشيكو (رويترز)
فرناندو باتشيكو (رويترز)

اقتربت إدارة نادي الفيصلي من حسم التعاقد مع الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس الفتح السابق، ليصبح أول حارس أجنبي يمثل الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، إذ لم يسبق للنادي التعاقد مع حارس مرمى أجنبي منذ صعوده إلى دوري المحترفين عام 2006.

ويملك باتشيكو مسيرة احترافية مميزة، إذ سبق له تمثيل ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، قبل أن يخوض تجربته في الدوري السعودي مع نادي الفتح خلال الموسم الماضي، حيث قدم مستويات لافتة جعلته من أبرز الحراس في المسابقة.

وجاء توجه الفيصلي نحو التعاقد مع باتشيكو بعد تعثر مفاوضاته مع الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو، حارس نيوم السابق، إذ توقفت المفاوضات عقب دخول نادي الشباب على خط التفاوض، إلى جانب تمسك نيوم بمطالبه المالية؛ ما دفع إدارة الفيصلي إلى تحويل بوصلتها نحو حارس الفتح السابق.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في الخامس من يوليو (تموز) الماضي بالكشف عن دراسة إدارة الفيصلي خيار التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في تحول عن السياسة التي اعتاد عليها النادي منذ صعوده إلى دوري المحترفين، والتي قامت على منح الثقة للحارس المحلي.

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