«قطر للطاقة» تبلغ «إديسون» بعدم تمكنها من تسليم 3 شحنات من الغاز الطبيعي

ذكرت شركة «إديسون»، الثلاثاء، أن شركة «قطر للطاقة» أبلغتها بأنها لن تتمكن من تسليم ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال؛ ما يعني تمديد حالة القوة القاهرة حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

ويخضع الآن ما مجموعه 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للقوة القاهرة خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل كمية إجمالية تبلغ نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأكدت شركة «إديسون» قدرتها على توفير غاز بديل لجميع عملائها والوفاء التام بالتزاماتها التجارية.

وأبرمت شركة «إديسون»، وهي وحدة تابعة لمجموعة الطاقة الفرنسية «إي دي إف»، عقداً طويل الأجل مع شركة «إديسون» لتوريد 6.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إيطاليا.

وتبلغ مدة العقد 25 عاماً ودخل حيز التنفيذ في عام 2009.

وانخفضت الأرباح التشغيلية لـ«إديسون» في الربع الأول من العام إلى النصف، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير السلبي للقوة القاهرة التي أعلنتها قطر للطاقة.

وخفضت المجموعة توقعاتها للسنة بأكملها نتيجة لحالة الضبابية الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.