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الاقتصاد

«توتال» و«إيني» تتفقان على تطوير مشروع حقل غاز كرونوس في قبرص

حقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي ويقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة «إيني» و«توتال إنرجيز» (إكس)
حقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي ويقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة «إيني» و«توتال إنرجيز» (إكس)
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«توتال» و«إيني» تتفقان على تطوير مشروع حقل غاز كرونوس في قبرص

حقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي ويقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة «إيني» و«توتال إنرجيز» (إكس)
حقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي ويقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة «إيني» و«توتال إنرجيز» (إكس)

قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، الثلاثاء، إنها وشركة «إيني» الإيطالية اتفقتا على تطوير حقل كرونوس للغاز في قبرص، بهدف تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.

وسيتم تسويق الإنتاج المتوقع أن يبلغ 2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، بالتساوي بين الشركتين.

وتبدي الدول الأوروبية اهتماماً متزايداً باستغلال الموارد المحلية، بعد ابتعادها عن النفط والغاز الروسيين في أعقاب حرب أوكرانيا التي بدأت عام 2022، وتعرُّضها حالياً لاضطرابات في الواردات بسبب التوترات ذات الصلة بحرب إيران.

وحقل كرونوس اكتشاف مهم للغاز الطبيعي، ويقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط، ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة «إيني» و«توتال إنرجيز».

وتقدر احتياطيات الحقل بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز؛ وتتضمن خطة المشروع نقل هذه الاحتياطيات عبر الأنابيب، ومعالجتها في منشآت شركة «إيني» القائمة في مصر، تمهيداً لتصديرها إلى أوروبا، مروراً بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق، قال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز» في بيان، وفقاً لـ«رويترز»: «بالنظر لكونه أول مشروع للغاز في قبرص، سيدعم حقل كرونوس تطوير مركز إقليمي جديد للغاز في شرق البحر المتوسط، مع الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في مصر».

وأضاف: «سيساهم هذا المسار الجديد للغاز في البحر المتوسط في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا، من خلال تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي المسال».

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي قبرص فرنسا إيطاليا مصر

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