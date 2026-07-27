عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
شؤون إقليمية

نتنياهو يغادر إلى واشنطن وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT
TT

نتنياهو يغادر إلى واشنطن وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط إجراءات أمنية وسرية غير مسبوقة أحاطت بتفاصيل الرحلة.

وقال نتنياهو قبل سفره، إنه يعتزم أن يناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «كل القضايا المطروحة على الأجندة وفي الأساس إيران». وأضاف «هدفنا هو الحفاظ على أمننا وتوسيع دائرة السلام حولنا أيضاً».

وبحسب موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد امتنع مكتب نتنياهو عن الإعلان عن موعد الإقلاع أو الوصول أو حتى مكان انطلاق الطائرة، كما لم يدلِ نتنياهو بأي تصريحات قبل مغادرته. وأظهرت مواقع تتبع الرحلات أن الطائرة الحكومية أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب، دون المرور بمطار بن غوريون الذي اعتاد نتنياهو المغادرة منه.

يأتي لك بعد أن أبلغ مكتب نتنياهو صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في وقت سابق اليوم، أن رحلته إلى واشنطن، التي كان من المقرر أن تقلع الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، قد تأجلت. ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء موعدا جديداً لإقلاع الرحلة، كما لم يذكر سبب التأجيل.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو وترمب اجتماعاً في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، وأن يحضر مراسم جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

ومن المتوقع أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل يوم الخميس القادم.

ومن المفترض أن يتصدر الملف الإيراني جدول المباحثات، في ظل الجهود والوساطات للتوصل إلى حل دبلوماسي يضع نهاية للحرب المستمرة منذ فبراير (شباط) الماضي.

وخلال اللقاء، يعتزم نتنياهو عرض معلومات استخباراتية محدثة بشأن ما تصفه إسرائيل بجهود إيران لإعادة بناء برنامجها النووي ومنظومة الصواريخ الباليستية، إلى جانب نقل قدراتها الاستراتيجية إلى منشآت عميقة تحت الأرض، وفق ما ذكره موقع «واي نت».

وأشار التقرير إلى أن الرسالة التي يعتزم نتنياهو نقلها إلى ترمب تتمثل في أن «النظام الإيراني لم يتخلَّ عن طموحه لامتلاك سلاح نووي، وأن أي اتفاق مؤقت يمنحه فرصة لاستعادة قدراته لن يكون كافياً».

كما يبحث الجانبان تطورات الحرب في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً

ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

إيران تتصدر «سلة مطالب» نتنياهو في واشنطن

مواضيع
بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل دونالد ترمب إسرائيل أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

نتنياهو يرحب بإقالة مدعي عام «الجنائية الدولية» ويصفه بـ«المحتال»

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نتنياهو يرحب بإقالة مدعي عام «الجنائية الدولية» ويصفه بـ«المحتال»

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادرة بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية، المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان، واصفاً إياه بأنه «محتال».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي نتنياهو يطلق يد الجيش في الضفة... وتلويح بإخلاء بلدات كاملة p-circle
المشرق العربي

نتنياهو يطلق يد الجيش في الضفة... وتلويح بإخلاء بلدات كاملة

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية مطالباً القوات بتوسيع العملية الحالية عبر دخول أماكن إضافية واعتقال فلسطينيين.

كفاح زبون (رام الله) نظير مجلي
شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 29 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

إيران تتصدر «سلة مطالب» نتنياهو في واشنطن

يتوّجه نتنياهو إلى واشنطن حاملاً قائمة طويلة من المطالب، منها مقترحات يرى أنها كفيلة بإنجاح الحرب على إيران، لكن مصادر تقول إن نتنياهو لا يدرك أن الظروف تغيّرت.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يتفقد الأضرار في مسجد أضرم مستوطنون النار فيه قرب نابلس (رويترز)
المشرق العربي

مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في مسجدين بالضفة الغربية

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، الأحد، في مسجدَين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (نابلس)
شؤون إقليمية ترمب يتحدث مع نتنياهو خلال اجتماع بالبيت الأبيض في أبريل 2025 (رويترز) p-circle
شؤون إقليمية

نتنياهو يلتقي ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)