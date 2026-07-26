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شؤون إقليمية

نتنياهو يرحب بإقالة مدعي عام «الجنائية الدولية» ويصفه بـ«المحتال»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
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نتنياهو يرحب بإقالة مدعي عام «الجنائية الدولية» ويصفه بـ«المحتال»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادرة بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية، اليوم الأحد، المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان، واصفاً إياه بأنه «محتال»، عقب إقالته على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي.

نجح خان عام 2024 في الدفع باتجاه توجيه اتهامات لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأدت الخطوة إلى تعقيد سفر نتنياهو إلى الدول الأعضاء في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات لبرنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أن خان وجّه الاتهامات بهدف صرف الانتباه عن الجرائم المنسوبة إليه شخصياً.

وقال ساخراً: «لقد فكّر قائلاً، إذا صدر قرار اتهام، فسأحافظ على وظيفتي، وبالفعل صدر قرار الاتهام، وفقد وظيفته».

وأضاف: «لقد فقد منصبه لأنه أُزيح بأغلبية ساحقة من الدول التي أدركت أنه كان محتالاً».

أُوقف خان (56 عاماً) عن العمل الشهر الماضي بقرار من أعضاء مكتب الجمعية العامة للجنائية الدولية. وقد نفى كل الاتهامات بارتكاب مخالفات.

لكن في تصويت جرى الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، صوّت 82 عضواً من أصل 125 في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، عبر اقتراع سري، لصالح عزله بسبب «سوء سلوك جسيم وإخلال جسيم بالواجب».

وقال محاميه إنه يعتزم الطعن في القرار «عبر كل الآليات القضائية المتاحة».

كما وجّه نتنياهو انتقادات لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الذي كان قد أعرب سابقاً عن رغبته في توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زيارته للمدينة، لكنه أقرّ بعد ذلك بأنه لا يملك مثل هذه الصلاحية.

واعتبر أن إقالة خان تُظهر أن ممداني أقام مسعاه على «اتهامات زائفة»، كما اتهم رئيس البلدية بـ«إثارة الكراهية» ضد اليهود.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).

وقال: «أعتزم المجيء وقول الحقيقة، والدفاع عن إسرائيل وعن التحالف الإسرائيلي - الأميركي من على منبر الأمم المتحدة».

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المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو إسرائيل

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