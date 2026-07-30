موناكو يعزز هجومه بضم ماتيس أبليس من نانت

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم ماتيس أبلين قادماً من نانت، ليشكل ثنائياً هجومياً محتملاً إلى جانب المهاجم الأميركي فولارين بالوغون.

وذكر موناكو أن أبلين (23 عاماً) وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام من دون الإعلان عن قيمة الصفقة. وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة تقدر بـ25 مليون يورو (28.6 مليون دولار).

وسجل أبلين، مهاجم المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً السابق، 15 هدفاً في الموسمين الماضيين في الدوري الفرنسي مع فريق نانت، الذي هبط، والذي سيلعب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

واحتل موناكو المركز السابع في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، ويبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لمرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي يوم 20 أغسطس(آب).

ويستعد بالوغون لخوض موسمه الرابع مع موناكو بعدما سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم.

وودع منتخب الولايات المتحدة منافسات كأس العالم أمام بلجيكا في دور الـ16 في مباراة شهدت الكثير من الجدل، بعدما أعفى الاتحاد الدولي (فيفا) بالوغون من الإيقاف بسبب بطاقة حمراء كان قد حصل عليها في المباراة السابقة لبلجيكا بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.