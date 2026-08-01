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الرياضة رياضة سعودية

الوادعي ينافس «انتخابياً» بملف احترافي

مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود ملف مستقل لكل عضو

قائمة الوادعي ضمت أسماء ضليعة بكرة القدم السعودية (الشرق الأوسط)
قائمة الوادعي ضمت أسماء ضليعة بكرة القدم السعودية (الشرق الأوسط)
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الوادعي ينافس «انتخابياً» بملف احترافي

قائمة الوادعي ضمت أسماء ضليعة بكرة القدم السعودية (الشرق الأوسط)
قائمة الوادعي ضمت أسماء ضليعة بكرة القدم السعودية (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنَّ أحمد الوادعي المرشَّح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قدَّم السبت، ملفه الانتخابي الرسمي للدورة 2026 - 2030، متضمناً قائمته الكاملة التي ستخوض الانتخابات المقبلة، بينما حرص على تجهيز الملف بطريقة احترافية.

وضمَّت قائمة الوادعي كلاً من عبد الرحمن الرومي، ومحمد السويلم، ومحمد أبو عراد الشهري، وسليمان الصقير، وعبد الله المسند، وسمر الصايل، والدكتور عبد اللطيف العسيري، ومحمد اليامي.

وبحسب المصادر، فقد حرص الوادعي على تقديم ملفه الانتخابي بأسلوب احترافي يعكس رؤيةً تنظيميةً متكاملةً، حيث جرى إعداد حقيبة خاصة تحمل صورة كل عضو من أعضاء القائمة، إلى جانب تخصيص ملف مستقل لكل مرشح داخل الحقيبة، تمَّت فهرسته بصورة دقيقة، متضمناً السيرة الذاتية، والخبرات العملية، والمؤهلات الأكاديمية، والشهادات المهنية، إضافة إلى الأدوار المقترحة لكل عضو ضمن مجلس الإدارة في حال الفوز بالانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الملف لم يقتصر على استعراض أسماء المرشحين، بل ركَّز على إبراز الكفاءات والخبرات المتنوعة التي تضمها القائمة، في محاولة لتقديم تصور متكامل عن فريق العمل الذي يطمح إلى قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الدورة المقبلة.

ويأتي تقديم الملف الانتخابي قبل انطلاق مرحلة فحص ملفات المرشحين والتأكد من استيفائها الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، تمهيداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية التي ستختار مجلس الإدارة الجديد للدورة الممتدة حتى عام 2030.

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