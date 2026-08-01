عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

هولندا والدنمارك تنضمان لفاقدي الثقة بإنفانتينو

هولندا والدنمارك ينضمان لفاقدي الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو (أ.ب)
هولندا والدنمارك ينضمان لفاقدي الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو (أ.ب)
TT
TT

هولندا والدنمارك تنضمان لفاقدي الثقة بإنفانتينو

هولندا والدنمارك ينضمان لفاقدي الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو (أ.ب)
هولندا والدنمارك ينضمان لفاقدي الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو (أ.ب)

أعلن الاتحادان الهولندي والدنماركي فقدانهما الثقة بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب خططه الاستثمارية لكأس العالم والتي تم التخلي عنها.

وكان «فيفا» قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن رغبته في بيع حصص أقلية في شركة مخطط لها للإشراف على حقوقه التجارية وعمليات البطولات لمستثمرين من القطاع الخاص، بحيث تحصل الاتحادات الأعضاء التي ستوافق على ذلك بحلول 19 سبتمبر (أيلول) المقبل على مكافأة قدرها 20 مليون دولار.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) مقاطعته لفعاليات «فيفا» في حال تم تطبيق ذلك المشروع، فيما رفض الاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المقترح المقدم من «فيفا».

ويدل ذلك على عدم حصول «فيفا» وإنفانتينو على أغلبية الأصوات من بين 211 دولة الأعضاء، وأعلن إنفانتينو صباح اليوم السبت إلغاء المشروع.

وقال يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي، إنه يتفق تماماً مع (يويفا) في فقدان الثقة بإنفانتينو، مؤكداً أنه لهذا السبب لا يمكنه دعم رئيس «فيفا».

وأضاف مولر أن إلغاء تلك الخطط كان القرار الصائب الوحيد وكان متوقعاً، في الوقت الذي وقفت فيه كرة القدم الدولية عند مفترق طرق، حيث تتعرض بعض قيم اللعبة لضغوطات.

كما أعلن الاتحاد الهولندي أن الأمر لم يُحسم بالنسبة له حتى مع سحب المقترح، مؤكداً أن الطريقة التي سارت بها هذه العملية أدت إلى خرق جوهري للثقة بأسلوب قيادة إنفانتينو.

وفي بيان له قال الاتحاد الهولندي: «لم يعد لدى الاتحاد أي ثقة في قيادته، هذا الوضع يستدعي نقاشاً جاداً حول مستقبل القيادة في (فيفا)».

مواضيع
الرياضة كرة القدم فيفا هولندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد القطري: ندعم إنفانتينو… ونؤيد تراجع «فيفا» عن مشروعه

رياضة عربية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (الشرق الأوسط)

الاتحاد القطري: ندعم إنفانتينو… ونؤيد تراجع «فيفا» عن مشروعه

رحّب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عالمية الكاميروني براين مبيومو يتألق مع مان يونايتد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ثنائية مبيومو تقود مان يونايتد لفوز ودي على أتلتيكو مدريد

قاد الكاميروني، براين مبيومو، فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لتحقيق انتصار ودي على نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1، السبت.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم )
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أ.ب)
رياضة عالمية

«خمسة أيام» دمرت مطامع إنفانتينو الاستثمارية وأضرت بسمعة «فيفا»

تبددت السبت أي آمال كانت لدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الهروب من تبعات انهيار استثماراته الخاصة في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية ناصر الخليفي رئيس «رابطة الأندية الأوروبية» (د.ب.أ)
رياضة عالمية

من المرشحون لخلافة إنفانتينو في رئاسة «فيفا»؟

ازدادت الضغوط على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد الجدل الأخير الذي صاحب مقترح «فيفا» بشأن حقوقه الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية روبرتو «بيكو» لوبيز لاعب الرأس الأخضر (رويترز)
رياضة عالمية

لوبيز لاعب الرأس الأخضر ينال استقبالاً خاصاً في آيرلندا... وبطاقة حمراء

حظي روبرتو «بيكو» لوبيز لاعب الرأس الأخضر باستقبال الأبطال في آيرلندا عقب كأس العالم، ولكنه أيضاً نال بطاقة حمراء مساء الجمعة.

«الشرق الأوسط» (دروغيدا (آيرلندا))