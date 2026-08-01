البطيخ نجم الفاكهة الصيفية بنكهات حلوة ولمسات مالحة

يُعدّ البطيخ فاكهة الصيف الأبرز، يُحبه الكثيرون، فهو يتميز بطعمه المنعش وشريحة منه في السلطة تُضفي عليها نكهة مميزة.

فإضافة البطيخ إلى السلطات طريقة رائعة لتناول المزيد منه. فهو من أقل الفواكه سعرات حرارية، وأكثر من مجرد فاكهة: غني بالماء بنسبة تتجاوز 90 في المائة. ويُعد البطيخ حليفاً ممتازاً للترطيب، كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات.

ينقسم مستهلكو البطيخ إلى ثلاث فئات: من يُزيلون البذور، ومن يُزيلون جزءاً منه، ومن يتناولونه كاملاً. فوائده الصحية عديدة إذ يساعد على الهضم بفضل محتواه العالي بالألياف. كما يساعد على التخلص من احتباس السوائل، وتعزيز صحة القلب وتخفيف أعراض الاكتئاب، وإبطاء تطور مرض السكري. وتسهم البذور في إضفاء نضارة على البشرة. وينصح بالاحتفاظ ببذور البطيخ وتحميصها وإضافتها إلى طبق السلطة لقرمشة لذيذة.

السلطة اليونانية مع البطيخ (إنستغرام)

وإليك 4 وصفات لسلطة البطيخ الصيفية:

سلطة البطيخ مع جبن الفيتا والنعناع

في أيام الصيف الحارة يبقى طبق السلطة هو الأسرع للتحضير والأكثر لذة لطعمه الخفيف والمنعش. ولتحضير طبق سلطة البطيخ مع جبن الفتة اليونانية يلزمك نصف بطيخة مقطعة إلى مكعبات وحبة خيار مقطعة دوائر و150 غراماً من جبن الفيتا المهروس أو مكعبات، وبصلة واحدة مقطعة بأحجام صغيرة وربع كوب نعناع. وللصلصة تلزمك ملعقتان من زيت الزيتون والكمية نفسها من خل البلساميك وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وملعقة صغيرة من العسل ورشة ملح وبهار.

يتم خلط قطع البطيخ مع باقي المكونات في وعاء يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتؤكل باردة. ومن ثم نضيف إليها الصلصة ونقدمها على مائدة الطعام.

سلطة البطيخ مع الحبق

يعد هذا الطبق من السلطات التي تفتح الشهية وهي سريعة التحضير وتصنّف بين السلطات الكلاسيكية. يلزمك لتحضيرها: نصف بطيخة صغيرة الحجم وحبة خيار ونصف كوب بندورة كرزية وبصلتين و200 غرام من جبن الفيتا. وكذلك حبة فلفل طازجة صفراء وربع كوب من ورق الحبق. وللصلصة يلزمك 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونصف حبة من عصير الحامض ورشة ملح وبهار مطحون.

يتم تقطيع جميع الخضار بأحجام صغيرة بعد غسلها، ما عدا الفليفلة الصفراء والبطيخ. إذ تقطّع بأحجام كبيرة. ومن ثم يتم مزجها لتسكب عليها الصلصة وتقدّم باردة.

سلطة البطيخ الأصفر والأحمر (إنستغرام)

السلطة اليونانية بالبطيخ

تختلف هذه السلطة عن غيرها بطعم حبوب الزيتون السوداء والخضراء التي تدخل مكوناتها. وهي تتألف من شرحات بصلة واحدة وقطع 3 حبات بندورة متوسطة الحجم. إضافة إلى 150 غراماً من جبن الماعز ونصف باقة من النعناع.

يتم تقطيع الجبن والبطيخ بأحجام كبيرة ومتوازية، ومن ثم يتم وضعها في صحون صغيرة منفصلة ليضاف إليها باقي الخضار المقطعة. ويتم سكب الصلصة عليها وتزيينها بحبوب الزيتون الملونة.

سلطة البطيخ مع الشمام والأفوكادو

يجتمع في هذه السلطة البطيخ الأصفر (الشمام) والأحمر معاً ويضيف إليهما الأفوكادو طعماً لذيذاً وخفيفاً يناسب أيام الصيف الحارة.

ولتحضير هذا الطبق يلزمك: ربع بطيخة وحبة من فاكهة البطيخ الأصفر (شمام) وحبتي أفوكادو وخيارة واحدة. وللصلصة يلزمك 3 حبات بندورة وبصلة وفص ثوم كلها مقطعة قطعاً صغيرة، و10 أوراق من الحبق و3 براعم من البقدونس. وكذلك عصير حبة حامض وزيت الزيتون حسب الرغبة ورشة بهار وملح.

توضع قطع البطيخ الأصفر والأحمر وقطع الأفوكادو في وعاء. وتسكب عليها الصلصة وتقدم باردة.