القهوة... كنز عابر للقارات في فنجان

في كل صباح، تتكرر الحكاية نفسها في ملايين البيوت والمقاهي حول العالم؛ تمتد يدٌ نحو فنجان قهوة قبل أي شيء آخر، وكأن العالم لا يبدأ إلا بعد الرشفة الأولى. غير أن هذا المشروب الذي يبدو بسيطاً يخفي وراءه رحلةً تمتد لقرون، تبدأ من أعالي الجبال، وتعبر القارات، وتصل أحياناً إلى مزادات تُباع فيها حبوب البن بأسعار تنافس الذهب.

فالقهوة ليست مجرد مشروب منبه، بل صناعة عالمية، وثقافة متجذرة، وإرثٌ إنساني صنع حضوره في الأدب والفن والاقتصاد، حتى غدت رمزاً للحوار والتأمل، ورفيقةً لا تغيب عن جلسات العمل والإبداع.

من جبال الحبشة إلى موائد العالم

تحكي الروايات أن أول خيط في قصة القهوة بدأ في مرتفعات الحبشة، حيث لاحظ أحد الرعاة نشاطاً غير مألوف في قطيعه بعد تناوله ثمار شجرة البن. وسواء صحت الرواية أم بقيت في إطار الأسطورة، فإن المؤكد أن اليمن كان أول من حوّل تلك الثمار إلى مشروب، ومنها انطلقت القهوة إلى العالم.

ومن ميناء المخا الشهير، عبرت السفن محملةً بأكياس البن إلى الشرق والغرب، حتى أصبحت كلمة «موكا» مرادفةً لأحد أشهر أنواع القهوة. وما لبثت المقاهي أن ظهرت في مدن الشرق الإسلامي، قبل أن تغزو العواصم الأوروبية، حيث تحولت إلى صالونات للفكر، ومنابر للأدباء والعلماء، حتى لُقبت في بعض الأزمنة بـ«جامعات العامة».

البن كنز حقيقي (شاترستوك)

لماذا ترتفع أسعار بعض أنواع القهوة؟

قد يبدو غريباً أن يدفع شخص مئات الدولارات مقابل فنجان قهوة، لكن وراء ذلك أسباباً تتجاوز مجرد الطعم.

فأفضل أنواع البن لا تنمو إلا في بيئات استثنائية؛ على ارتفاعات شاهقة، وفي تربة بركانية غنية، وتحت مناخ دقيق تتوازن فيه درجات الحرارة والأمطار. وتُقطف الثمار يدوياً بعناية فائقة، فلا تُختار إلا الحبات التي بلغت ذروة نضجها، ثم تخضع لعمليات تخمير وتجفيف وتحميص مدروسة قد تستغرق أسابيع.

ويضاف إلى ذلك عامل الندرة، فبعض المزارع لا تنتج سوى كميات محدودة كل عام، ما يجعلها محط أنظار المشترين ودور التحميص الفاخرة حول العالم. كما أن نتائج مسابقات تذوق البن العالمية قادرة على مضاعفة قيمة محصول كامل بمجرد حصوله على تقييم استثنائي.

عندما يصبح البن سلعةً فاخرة

في عالم القهوة، هناك أسماء تجاوزت حدود الجودة لتصبح عنواناً للفخامة.

يأتي في مقدمتها كوبي لواك الإندونيسي، الذي اكتسب شهرته بسبب طريقة إنتاجه الفريدة، رغم الجدل الأخلاقي الذي أحاط به في السنوات الأخيرة.

كما تبرز قهوة بلاك آيفوري التايلاندية، التي تُنتج بكميات ضئيلة للغاية، لتصبح واحدة من أغلى أنواع القهوة في العالم.

غير أن نجم السنوات الأخيرة بلا منازع هو غيشا البنمية؛ السلالة التي قلبت موازين سوق البن المختص، بعدما سجلت في المزادات العالمية أسعاراً قياسية وصلت إلى آلاف الدولارات للكيلوغرام الواحد. ويرى خبراء التذوق أنها تقدم تجربة استثنائية، تمتزج فيها روائح الياسمين والبرغموت مع نكهات الفواكه الاستوائية في توازن نادر.

وهل الأغلى هو الألذ؟

ليس بالضرورة. فالذوق يبقى الحكم الأول في عالم القهوة. فهناك من يعشق القهوة الإثيوبية لما تتمتع به من حموضة مشرقة وروائح زهرية وفاكهية، بينما يفضل آخرون نعومة القهوة الكولومبية وتوازنها، في حين يجد عشاق النكهات العميقة ضالتهم في البن اليمني، المعروف بطابعه الغني ولمساته التي تجمع بين الشوكولاته والتوابل والفواكه المجففة.

ولهذا يؤكد خبراء القهوة أن الجودة لا تُقاس بالسعر وحده، بل بانسجام النكهات، وطزاجة التحميص، ودقة التحضير، وقدرة الفنجان على تقديم تجربة متكاملة.

أكثر من مشروب... حكاية حضارة

في النهاية، لا تكمن قيمة القهوة في ثمنها، بل في الرحلة التي تقطعها قبل أن تستقر في الفنجان. فمن بذرةٍ تنمو في أعالي الجبال، إلى يد المزارع الذي يرعاها، ثم خبير التحميص الذي يطلق عطرها، وصولاً إلى اللحظة التي يلتقي فيها الإنسان بفنجانه، تتشكل قصة تستحق أن تُروى.

ولعل سر القهوة الحقيقي أنها المشروب الوحيد الذي يجمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحد؛ يستطيع أن يكون رفيق عاملٍ يبدأ يومه مع شروق الشمس، كما يمكن أن يتحول إلى تحفة نادرة يتنافس عليها هواة التذوق في المزادات العالمية.

ولهذا، ستظل القهوة أكثر من شرابٍ ساخن؛ إنها ذاكرة الشعوب، ورائحة المدن القديمة، ولغة الصباح التي يفهمها الجميع، مهما اختلفت أوطانهم ولهجاتهم.

أين تجد ألذ فنجان قهوة في العالم؟

قد يكون السؤال الأكثر إثارة بين عشاق القهوة هو: أين يمكن العثور على ألذ فنجان؟ والإجابة، كما يقول خبراء البن، ليست مرتبطة بدولة واحدة، بل بتجربة متكاملة تجمع بين جودة الحبوب، ومهارة التحميص، وإتقان التحضير، وثقافة المكان.

تتصدر ملبورن في أستراليا قوائم عواصم القهوة الحديثة؛ إذ تحولت إلى وجهة عالمية لعشاق القهوة المختصة، وتشتهر بمقاهيها التي تتعامل مع كل فنجان بوصفه عملاً فنياً، حتى أصبحت معياراً عالمياً في جودة الإسبريسو ومشروبات الحليب مثل «الفلات وايت».

وفي إثيوبيا، مهد القهوة الأول، لا تكمن المتعة في المذاق فحسب، بل في الطقوس أيضاً. فمراسم إعداد القهوة هناك جزء من التراث الاجتماعي؛ حيث تُحمص الحبوب أمام الضيوف وتُطحن وتُغلى على مهل، لتقدم في تجربة تحمل عبق التاريخ قبل أن تحمل نكهة البن.

أما اليمن، فيظل بالنسبة لكثير من المتذوقين موطناً لبعض أكثر أنواع البن شخصيةً وتميزاً. فحبوب البن المزروعة في المرتفعات اليمنية تمنح فنجاناً غنياً بنفحات الشوكولاته والتوابل والفواكه المجففة، وهي نكهات يصعب العثور على مثيل لها في أماكن أخرى.

وفي إيطاليا، لا تُقاس جودة القهوة بحجم الفنجان، بل بكمال جرعة الإسبريسو. هناك يقف الزبون أمام المنضدة، يحتسي قهوته في ثوانٍ، ثم يغادر، وكأن الإسبريسو طقس يومي لا يحتمل التأجيل.

أما اليابان، فقد حولت تحضير القهوة إلى فن قائم على الدقة والهدوء. ففي مقاهي طوكيو، تكاد تكون القهوة المقطرة يدوياً بعناية طقساً تأملياً؛ حيث يُمنح كل فنجان الوقت الكافي ليكشف عن أدق نكهاته.

وفي السنوات الأخيرة، برزت لندن وكوبنهاغن بين أهم مدن القهوة المختصة في العالم، بفضل انتشار المحامص المتخصصة، واعتماد أجود أنواع البن القادمة من إثيوبيا وكولومبيا وبنما، إلى جانب اهتمام استثنائي بطرق التحضير الحديثة.

وربما تبقى الحقيقة الأجمل أن ألذ فنجان قهوة ليس دائماً الأغلى ثمناً، بل ذلك الذي يجمع بين جودة البن، وإتقان التحضير، واللحظة التي يُرتشف فيها. فالقهوة، في نهاية المطاف، ليست مجرد مذاق، بل تجربة كاملة تُصنع من المكان، والرفقة، والذاكرة.