«آسياد 2026»: الكوري الجنوبي توم كيم يُعفى من الخدمة العسكرية بذهبية الغولف

فاز لاعب الغولف الكوري الجنوبي توم كيم بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي-ناغويا، السبت، ليضمن بذلك حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية، كما ساعد مواطنيه مون دو-يوب وكيم سيونغ-هيون على إحراز الميدالية الفضية للفرق خلف الصين.

وسجّل كيم 64 ضربة في الجولة الأخيرة، لينهي البطولة بمجموع 262 ضربة، أي 18 ضربة تحت المعدل، متقدماً بثلاث ضربات على المرشح المحلي المفضل كازوكي هيغا، والصيني دينغ ون يي، والتايلاندي سادوم كايوكانغانا في نادي كاسوغاي الريفي.

ونظراً لعدم وجود جوائز مالية، عادةً ما يتجاهل أفضل لاعبي القارة دورة الألعاب الآسيوية، لكن كان هناك كثير على المحك بالنسبة لكيم.

وتمنح كوريا الجنوبية إعفاءات من الخدمة العسكرية للرياضيين الذين يفوزون بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، أو بأي ميدالية في الألعاب الأولمبية.

ويؤدي الرجال الكوريون الجنوبيون القادرون بدنياً عادة خدمة عسكرية لا تقل عن 18 شهراً، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على قوة ردع في مواجهة كوريا الشمالية.

وتحدّث مون، الذي أكمل خدمته العسكرية بالفعل، عن مساعدة كيم في الحصول على إعفاء من خلال الفوز بذهبية الفرق.

وقال مون بعد الجولة الافتتاحية: «أريد اللعب بشكل جيد، حتى يحصل فريقنا على الميدالية الذهبية. ولضمان ألا يضطروا للالتحاق بالجيش».

وفي الواقع، ضمن كيم الإعفاء بمفرده، بعد أن تغلّب على إرهاق السفر جرّاء رحلة طيران من الولايات المتحدة، بعد تألقه في كأس الرؤساء.

وبعد أن أكمل الحفرة الأخيرة بالعدد القياسي من الضربات، احتشد حوله زملاؤه ومسؤولو كوريا الجنوبية للاحتفال، وسكبوا عليه المياه احتفالاً.