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الرياضة رياضة عالمية

«آسياد 2026»: الكوري الجنوبي توم كيم يُعفى من الخدمة العسكرية بذهبية الغولف

لاعب الغولف الكوري الجنوبي توم كيم يحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)
لاعب الغولف الكوري الجنوبي توم كيم يحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)
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«آسياد 2026»: الكوري الجنوبي توم كيم يُعفى من الخدمة العسكرية بذهبية الغولف

لاعب الغولف الكوري الجنوبي توم كيم يحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)
لاعب الغولف الكوري الجنوبي توم كيم يحتفل بذهبية «الآسياد» (رويترز)

فاز لاعب الغولف الكوري الجنوبي توم كيم بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي-ناغويا، السبت، ليضمن بذلك حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية، كما ساعد مواطنيه مون دو-يوب وكيم سيونغ-هيون على إحراز الميدالية الفضية للفرق خلف الصين.

وسجّل كيم 64 ضربة في الجولة الأخيرة، لينهي البطولة بمجموع 262 ضربة، أي 18 ضربة تحت المعدل، متقدماً بثلاث ضربات على المرشح المحلي المفضل كازوكي هيغا، والصيني دينغ ون يي، والتايلاندي سادوم كايوكانغانا في نادي كاسوغاي الريفي.

ونظراً لعدم وجود جوائز مالية، عادةً ما يتجاهل أفضل لاعبي القارة دورة الألعاب الآسيوية، لكن كان هناك كثير على المحك بالنسبة لكيم.

وتمنح كوريا الجنوبية إعفاءات من الخدمة العسكرية للرياضيين الذين يفوزون بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، أو بأي ميدالية في الألعاب الأولمبية.

ويؤدي الرجال الكوريون الجنوبيون القادرون بدنياً عادة خدمة عسكرية لا تقل عن 18 شهراً، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على قوة ردع في مواجهة كوريا الشمالية.

وتحدّث مون، الذي أكمل خدمته العسكرية بالفعل، عن مساعدة كيم في الحصول على إعفاء من خلال الفوز بذهبية الفرق.

وقال مون بعد الجولة الافتتاحية: «أريد اللعب بشكل جيد، حتى يحصل فريقنا على الميدالية الذهبية. ولضمان ألا يضطروا للالتحاق بالجيش».

وفي الواقع، ضمن كيم الإعفاء بمفرده، بعد أن تغلّب على إرهاق السفر جرّاء رحلة طيران من الولايات المتحدة، بعد تألقه في كأس الرؤساء.

وبعد أن أكمل الحفرة الأخيرة بالعدد القياسي من الضربات، احتشد حوله زملاؤه ومسؤولو كوريا الجنوبية للاحتفال، وسكبوا عليه المياه احتفالاً.

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الرياضة دورة الألعاب الآسيوية الغولف اليابان

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الرياضة رياضة عالمية

تركيا تودع رئيس هيئة التحكيم في الحبس الاحتياطي

فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
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تركيا تودع رئيس هيئة التحكيم في الحبس الاحتياطي

فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)

أُودِع رئيس هيئة التحكيم في كرة القدم التركية وأربعة أشخاص آخرون الحبس الاحتياطي، بقرار من محكمة، في إطار قضية فساد معقدة تهزّ الاتحاد التركي بأكمله، بحسب ما أعلنت «وكالة أنباء الأناضول»، السبت.

ومثل فرحات غوندوغدو، رئيس الهيئة المركزية للحكام التابعة للاتحاد التركي، وستة أشخاص آخرين أمام قاضٍ، الجمعة، على خلفية اتهامات بالتلاعب في آلية إدارة شؤون التحكيم.

وأمرت المحكمة بسجن خمسة منهم، فيما منحت الاثنين الآخرين إفراجاً مشروطاً، بحسب الأناضول.

يواجهون عدة تهم، من بينها: «تزوير وثائق رسمية» و«خيانة الأمانة» و«الحصول غير المشروع على بيانات شخصية».

وجاءت عمليات التوقيف بعد عام من إيقاف الاتحاد التركي 149 حكماً في فضيحة رهانات غير مشروعة.

وقال وزير العدل أكين غورليك، الثلاثاء، إن المدعين العامين يدرسون مزاعم حول «التدخل في عمليات تصنيف الحكام وتعييناتهم وتقييمهم وترقياتهم، إضافة إلى الامتحانات الخاصة بالقوانين».

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية أن المدعين العامين يعتقدون أن المشتبه بهم أثروا بشكل غير مشروع في تصنيفات الحكام، وامتحانات الترقية، وتعيينات المباريات، عبر التزوير في الوثائق والترهيب المنهجي.

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كرة القدم الأوربية رياضة فساد تركيا
الرياضة رياضة عالمية

ديوكوفيتش: مشكلتي ليست لياقية... بل شيء أحاول الوصول إلى أسبابه

ديوكوفيتش خلال نزاله الأخير في دورة بكين (أ.ب)
ديوكوفيتش خلال نزاله الأخير في دورة بكين (أ.ب)
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ديوكوفيتش: مشكلتي ليست لياقية... بل شيء أحاول الوصول إلى أسبابه

ديوكوفيتش خلال نزاله الأخير في دورة بكين (أ.ب)
ديوكوفيتش خلال نزاله الأخير في دورة بكين (أ.ب)

قال نوفاك ديوكوفيتش إن هذا العام كان بمثابة صراع هائل له، لكنه أصر على أن ذلك ليس بسبب مشاكل في التحمل بل كان مرتبطا بمشكلة صحية لم يكشف عنها، وذلك بعد أن احتاج إلى وقت مستقطع للعلاج مرة أخرى في بطولة الصين المفتوحة الجمعة.

وتقيأ اللاعب الصربي (39 عاما) في منتصف مباراته في أميركا المفتوحة وعانى من مشاكل في الظهر والكتف أثرت على ضربات إرساله في المراحل الأخيرة من المباراة. كما احتاج إلى وقت مستقطع للعلاج خلال فوزه في الدور الأول على البرتغالي نونو بورجيس في بكين.

وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي "لا أريد الخوض في التفاصيل لأن ذلك سيبدو وكأنني أتذمر من شيء ما أو أبحث عن أعذار. الحقيقة أن هذا العام كان صراعا كبيرا جدا بالنسبة لي، حيث واجهت بعض المشاكل المحددة. كنت أحاول فقط إيجاد طرق مختلفة لأتمكن على الأقل من توفير حالة بدنية وصحية لائقة لنفسي حتى أتمكن من الوجود في الملعب ومنافسة اللاعب الذي يقف على الجانب الآخر من الشبكة. كانت معظم المباريات والبطولات التي خضتها هذا العام تمثل تحديا بدنيا شاقا للغاية بالنسبة لي. والأمر لا يتعلق بالقدرة على التحمل. فالناس يخلطون بين الأمرين. إنها ليست مسألة قدرة على التحمل بل شيء آخر يرتبط أكثر بالجانب الصحي".

ولم يدخل ديوكوفيتش في تفاصيل المشكلة، لكنه قال إنه وفريقه لا يزالون يحاولون الوصول إلى أصلها.

وأضاف "في الواقع، وما يثير الدهشة، أنه حدث أمر لم أواجه هذا العام حتى الآن، إذ تمكنت من تحقيق انطلاقة قوية في المجموعة الثالثة. شعرت بتحسن. مع اقتراب المجموعة الثانية من نهايتها وطوال المجموعة الثالثة، شعرت بحيوية ونشاط أكبر مما كنت عليه في بداية المباراة. لا يكون الأمر ممتعا عندما ينتابك هذا الشعور في الملعب، إذ أجد نفسي أستنزف طاقتي العاطفية والعقلية وكذلك البدنية بالطبع، بشكل أكبر في المشاكل التي أواجهها بدلا من التفكير في المباراة وكيفية الفوز على منافسي".

وفاز ديوكوفيتش برقم قياسي من الألقاب في بطولة الصين المفتوحة بلغ ستة ألقاب آخرها عام 2015 قبل عودته للمشاركة في البطولة هذا الموسم.

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تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

منتخب بوركينا فاسو يعلق في المغرب قبل يوم من ودية الأرجنتين

ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
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منتخب بوركينا فاسو يعلق في المغرب قبل يوم من ودية الأرجنتين

ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)
ميسي خلال تدريبات الأرجنتين الأخيرة (رويترز)

أعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم أن منتخب بلاده كان عالقاً مساء الجمعة في مدينة الدار البيضاء المغربية بسبب عدم توفر وسيلة نقل، وذلك عشية مباراة دولية ودية يفترض أن يخوضها أمام الأرجنتين في بوينس آيرس.

وبقي منتخب "الخيول" في العاصمة الاقتصادية المغربية بعد فوزه على جمهورية إفريقيا الوسطى 1-0 الاثنين ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وكان من المقرر أن يتوجه بعدها إلى بوينس آيرس، إلا أن "سفر المنتخب الوطني تعرض لاضطراب إثر إلغاء الرحلة المبرمجة أصلا ليوم 30 (أيلول) سبتمبر (الأربعاء) من قبل الجهة المستأجرة للطائرة ومن دون إشعار مسبق"، بحسب ما أفاد الاتحاد في بيان.

وأضاف الاتحاد "تمت دراسة خيارات مختلفة لإعادة تنظيم موعد جديد للمغادرة، لكن قيودا مرتبطة خصوصا بمدة السفر أثارت تحفظات لدى اللاعبين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل أو القدرة على تأكيد ما إذا كان المنتخب سيتمكن من الوصول إلى الأرجنتين في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة السبت عند الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (02:00 فجر الأحد بتوقيت باريس).

وكانت هذه المباراة ستشكل الثانية ضمن سلسلة من ثلاث مباريات ودية للأرجنتين، بعد فوزها على بوليفيا 4-0 مساء الأربعاء في قرطبة، وقبل الموعد المرتقب أمام بنين الثلاثاء المقبل على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، والذي سيمنح الجماهير الأرجنتينية فرصة لتوديع أسطورتها ليونيل ميسي.

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