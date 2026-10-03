زيدان راضٍ عن «المضمون» وليس عن «النتيجة» أمام إيطاليا

أعرب مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان عن رضاه عن «المضمون» وليس عن «النتيجة» بعد التعادل مع إيطاليا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية، الجمعة، على استاد «دو فرنس» في باريس.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي: «أنا راضٍ عن المضمون، ولست راضياً عن النتيجة. كنا نستحق أفضل من ذلك، وكانت لدينا فرصة لتسجيل الهدف الثاني. أنا فخور بلاعبيَّ وبما قدمناه. صنعنا عدداً لا بأس به من الفرص، وكان (الحارس الإيطالي جانلويجي) دوناروما ممتازاً، وتصدى لكرتين أو 3 استثنائيات. هذا جزء من اللعبة. لذلك يجب أن نواصل العمل، فهذه لم تكن سوى مباراتنا الثالثة».

وكانت هذه أول مباراة لزيدان على الأراضي الفرنسية منذ تعيينه مدرباً للمنتخب خلفاً لديدييه ديشان، بعدما حقق فوزين خارج الديار في دوري الأمم الأوروبية: أمام تركيا 1-0، وبلجيكا 1-0.

وأضاف المدرب: «استحوذنا على الكرة في الشوط الأول، ولكننا افتقرنا إلى الاندفاع الهجومي من لاعبي الوسط في الثلاثين متراً الأخيرة. ولكننا قمنا بذلك بشكل جيد في الشوط الثاني. كان أداؤنا الهجومي جيداً في الشوط الأول وأفضل في الشوط الثاني. كنا نود الفوز من أجل جماهيرنا التي ساندتنا. لقد تأثرت وسعدت بالعودة إلى ملعب فرنسا».

وعند سؤاله عن أداء عثمان ديمبلي الذي بدا مخيباً للآمال إلى حد ما، أوضح زيدان أنه وجده جيداً.

وقال أيضاً: «عثمان يبقى عثمان، وأنا راضٍ عنه. إنه موجود في كل أرجاء الملعب. ليس لدي الكثير لألومه عليه، فقد صنع لنفسه عدداً لا بأس به من الفرص».