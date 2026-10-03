«جائزة اليابان للموتو جي بي»: مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة ويقلص الفارق مع مارتن

فاز مارك ماركيز متسابق دوكاتي بسباق السرعة في جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية السبت، ليقلص خمس نقاط من الفارق الذي يفصله عن متصدر الترتيب خورخي مارتن متسابق أبريليا.

وانطلق ماركيز بقوة وحافظ على المسار الداخلي في المنعطف الأول باللفة الافتتاحية ليتجاوز مارتن، الذي سجل رقماً قياسياً للفة على حلبة موتيغي ليحصل على مركز أول المنطلقين في التجارب التأهيلية التي أقيمت في وقت سابق من السبت.

وحافظ ماركيز، حامل اللقب، على الصدارة ومضى نحو الفوز، ليرفع رصيده إلى 306 نقاط، متأخراً بسبع نقاط عن مارتن (313 نقطة) قبل السباق الرئيسي الذي يقام الأحد.

وقال ماركيز بطل العالم سبع مرات: «كان الهدف في التجارب التأهيلية هو الانطلاق من الصف الأمامي. كان الانطلاق من المركز الأول أو الثاني المكان المثالي لخوض سباق سرعة رائع».

وأضاف: «أجرينا تعديلات طفيفة من أجل سباق السرعة، وشعرت بتحسن كبير على الدراجة».

وأنهى مارتن السباق ثانياً على الحلبة، لكنه تراجع إلى المركز الثالث خلف ديوغو موريرا من فريق «إل سي آر هوندا».

وواجه الإسباني صعوبة في نهاية سباق السرعة بعدما تعرض لضغط من إنيا باستيانيني من فريق تيك 3، وأدى هذا الصراع المثير إلى خروج كلا المتسابقين عن المسار.

وقال مارتن: «حاولت بذل كل ما في وسعي في اللفة الأخيرة لإبقاء إنيا خلفي. ونجحت في ذلك».

وأضاف: «لا أعرف بالضبط أين لمست (الجانب الخارجي)، لأنني كنت مركزاً جداً على تجنب ذلك. لذا، كان خطأ فادحاً».

وصعد البرازيلي موريرا (22 عاماً) على منصة التتويج لأول مرة في سباق سرعة. وكانت هذه المرة الأولى أيضاً التي يصعد فريقه «إل سي آر» على منصة التتويج في سباقات السرعة منذ عام 2023.

وقال موريرا: «اليوم كان اليوم المنشود. شاهدنا الحادث وقلت إنني سأحاول الضغط وسأرى ما سيحدث، وفي النهاية شعرت براحة أكبر على الدراجة لفة تلو الأخرى».

وانطلق بيدرو أكوستا متسابق «كيه تي إم»، الذي حقق مؤخراً انتصاره الأول في بطولة العالم للدراجات النارية، من الصف الأمامي، لكن سرعان ما وجد نفسه في الحصى بعد أن تورط في حادث تصادم ثلاثي مع أليكس ماركيز وفابيو دي جيانانتونيو.

وأنهى الياباني آي أوغورا متسابق فريق تراكهاوس السباق في المركز الخامس، متقدماً على زميل مارتن في فريق أبريليا ماركو بتسيكي، الذي تلقت آماله في الفوز بالبطولة ضربة أخرى.