«دورة الصين»: فوز شاق لغوف على أوسوريو

فازت المصنفة الرابعة عالمياً الأميركية كوكو غوف على كاميلا أوسوريو 7-6 (7/4) و4-6 و6-2 بفضل استماتة كبيرة، متجاوزة تذبذباً في إرسالها لتتخطى الدور الثاني من دورة الصين المفتوحة للألف نقطة لكرة المضرب للسيدات السبت في بكين.

وأبدت الكولومبية المصنفة 66 عالمياً مقاومة قوية بعدما خسرت الشوط الفاصل الشاق في المجموعة الأولى إثر خطأين مزدوجين، رغم أنها احتاجت إلى دواء لتجاوز مشكلة في ظهرها.

وأنقذت أوسوريو كرتين لحسم المباراة، لكن غوف استماتت وأنقذت نقاطاً في تبادلات طويلة، بفضل ضربة خلفية (باكهاند) متقنة، وإنقاذات لكرات عرضية.

وقالت اللاعبة البالغة 22 عاماً بعد المباراة التي استغرقت ساعتين و18 دقيقة: «كانت صعبة، لم تكن الأنظف (المستوى في اللقاء)».

وأضافت: «سعيدة فقط بالطريقة التي تمكنت بها من إعادة التركيز».

وتواجه غوف في الدور المقبل الفائزة من مباراة الإسبانية كريستينا بوكسا والصينية اليافعة سون شينران المصنفة 582 عالمياً.

ومن المقرر أن تلعب لاحقاً السبت المصنفة الأولى عالمياً الكازاخية إيلينا ريباكينا أمام الأرمينية ألينا تشاراييفا المصنفة 118 عالمياً في الفترة المسائية.

وفي دورة الرجال (500 نقطة)، يلعب المصنف الأول الألماني ألكسندر زفيريف أمام أمل التنس الصيني شانغ جونتشينغ من أجل بلوغ مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع النهائي.