عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342762-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، عادّةً أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من قرار بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، في بيان: «شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف».
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة «نحالا» الاستيطانية والمؤيدة لتهجير الفلسطينيين من غزة. كما شملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.
وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المفروضة عليهم العقوبات، أو تقديم الدعم لهم.
وقالت وانج إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني «إي1» قوضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية؛ بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وسبق أن نشرت «رويترز» تقريراً عن ليبي، الذي أسهمت شركته في تسريع وتيرة المواقع الاستيطانية بالضفة الغربية؛ مما يدفع بالفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم.
وقال شهود ومسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا مسنّة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاماً بالرصاص هذا الأسبوع في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث استولى مستوطنون في الآونة الأخيرة على عدد من منازل الفلسطينيين.
وتَعدّ هيئاتُ الأمم المتحدة ومعظمُ الدول المستوطناتِ غيرَ قانونية، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.
وقالت وانج إنها تحدثت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية.
وأضافت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي» الأسترالية الأربعاء: «أوضحت موقفنا... وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية؛ بل نعارضها. وهذا موقنا الراسخ منذ مدة طويلة».
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أعلنت حكومة يسار الوسط الأسترالية العام الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط، وبعد حادث إطلاق نار عشوائي عند شاطئ بونداي في سيدني خلال الاحتفال بعيد يهودي في ديسمبر (كانون الأول) 2025 أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل.
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
تزداد في إيران مؤشرات على هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير أميركية عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين واشنطن وطهران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتباينة بشأن انتهاء الحرب مع إيران.
ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز»، عن مسؤولين أميركيين اثنين وشخص مطلع، أن المواجهات العسكرية لم تتوقف، وأن الجيش الأميركي يشن هجمات على أهداف إيرانية، بينما ترد طهران بصورة شبه يومية، من دون إعلان رسمي عن معظم هذه العمليات، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين.
وحسب التقرير، شملت الهجمات الإيرانية ناقلات نفط تجارية في مضيق هرمز وسفناً تابعة للبحرية الأميركية ومنشآت عسكرية أميركية، فيما ركز الرد الأميركي على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب استهداف منصات لإطلاق الصواريخ في بعض الحالات.
وقال مسؤول عسكري أميركي، الثلاثاء، إن مقاتلات أميركية استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني في جزيرة قشم، رداً على هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منظومة رادار أميركية في البحرين، مساء الاثنين.
وأكد المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن الضربات جاءت رداً على استهداف القوات والمعدات العسكرية الأميركية.
في المقابل، قال أحمد نفيسي، نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، الأربعاء، إن الهجوم الأميركي استهدف مواقع في جزيرة قشم، مؤكداً أنه لم يتسبب بأضرار في المناطق السكنية والتجارية أو البنى التحتية الحيوية والخدمية. وأضاف أن الأوضاع في المنطقة تحت السيطرة، وأن أجهزة الإغاثة والخدمات في حالة تأهب قصوى.
تأتي هذه التطورات بينما يدرس ترمب، وفقاً لتقرير «إن بي سي نيوز»، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق على التقرير، فيما لم يصدر رد من البيت الأبيض.
احتمال المواجهة
وفي طهران، عكست تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين وقضائيين ازدياد الحديث عن احتمال تجدد المواجهة، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بأن القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها العسكرية والاستعداد لسيناريوهات التصعيد.
وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، الأربعاء، إن جاهزية القوات العسكرية والمسلحة «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش والقوات المسلحة يراقبان تحركات الخصم «بيقظة ودقة»، في إشارة إلى استعدادات القوات الأميركية.
وحذّر حاتمي من أن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر سحقاً»، مضيفاً أن أي طرف ينظر إلى إيران والنظام الإيراني «بنظرة عدائية سيصبح عبرة للجميع».
مدى الصواريخ
من جهته، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران.
وأضاف إيجئي، خلال كلمة أمام الهيئة القضائية للقوات المسلحة، الأربعاء، أن القوات الإيرانية تعمل على تطوير معداتها وتحديثها، وأنها تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال ما وصفه بـ«حرب الأربعين يوماً». وقال إن القوات المسلحة أصبحت أكثر استعداداً للمواجهة، وإنها «لم تتراجع أمام العدو ولن تتراجع».
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس منظمة «الباسيج»، قاسم قريشي، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.
وقال قريشي، الأربعاء، إن القوة الجو فضائية التابعة لـ«لحرس الثوري» ستعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن احتمال انتقال الأنشطة العسكرية الأميركية إلى قواعد ومناطق أبعد، في ظل ما وصفه بانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، يجعل تطوير مدى الصواريخ والقدرة على الرد بالمثل أمراً ضرورياً.
وتحدث المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، بدوره، عن تطور القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية، قائلاً إن جاهزية القوات المسلحة بلغت مستوى يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها، حسب تعبيره، غير قادرين على تحديد الأماكن التي قد تستهدفها الصواريخ الإيرانية.
وأضاف قشقاوي، خلال تجمع لمؤيدي النظام في مدينة برند، أن قدرات الرادار والصواريخ أرض - جو تعززت، عادّاً أن واشنطن لن تتمكن من انتزاع تنازلات من طهران عبر المفاوضات.
طهران تهاجم الوسيط
وعلى المسار الدبلوماسي، اتهم النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، مرتضى محمودي، قطر بالعمل ضمن ما وصفه بـ«مخطط السياسات الأميركية»، قائلاً إن الدوحة تستخدم الأدوات الدبلوماسية لطمأنة الأسواق العالمية والإيحاء بأن أزمة مضيق هرمز تقترب من نهايتها.
وقال محمودي، في تصريحات لوكالة «خانه ملت» الإخبارية، الأربعاء، إن المسؤولين القطريين يواصلون اتصالاتهم اليومية مع طهران، ويسعون إلى إظهار المفاوضات بصورة إيجابية والإيحاء بإحراز تقدم فيها، سواء عبر التصريحات الإعلامية أو الاتصالات المباشرة.
وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين في مضيق هرمز يفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي والدول الغربية، متهماً قطر بالسعي إلى توظيف التحركات الدبلوماسية للتأثير على الأسواق، وإطالة أمد المعادلات الاستراتيجية.
وقال محمودي إن صنّاع القرار الإيرانيين يدركون، وفق تعبيره، ما وصفه بـ«اللعبة المزدوجة»، ولن يسمحوا بتحويل الاتصالات الدبلوماسية إلى أداة للتأثير النفسي على الأسواق.
وتأتي هذه المواقف رغم أن الدوحة تؤدي دوراً وسيطاً لتخفيف التوترات الإقليمية، وتفادي مواجهة عسكرية مباشرة بين طهران وواشنطن عبر قنوات حوار مفتوحة.
وتشير التصريحات الإيرانية المتزامنة مع التقارير عن استمرار الضربات المحدودة إلى أن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية لا تزال حاضرة في حسابات طهران، في وقت لم تتضح فيه بعد طبيعة الخطوات الأميركية المقبلة، أو ما إذا كانت العمليات المتبادلة ستظل محصورة في ضربات محدودة أم ستتحول إلى مواجهة أوسع.
غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)
قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية، في ظل عدم حصولها على معلومات كافية بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، وعدم تمكن مفتشيها من الوصول إليها لإجراء عمليات التحقق.
وأوضح غروسي أن «الوكالة» لم تتلقَّ، باستثناء المعلومات بشأن محطة بوشهر النووية، أي بيانات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية المعلنة، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من إجراء عمليات التفتيش والتحقق الميداني؛ الأمر الذي حال دون أدائها مهامها بموجب «اتفاق الضمانات» النووي.
وأضاف أن «الوكالة» فقدت منذ نحو 18 شهراً القدرة على المتابعة المستمرة لمخزونات إيران من اليورانيوم منخفض وعالي التخصيب، بما في ذلك اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، في المنشآت التي تأثرت بالهجمات خلال يونيو (حزيران) 2025.
وقال غروسي إن «الوكالة» لا تستطيع، نتيجة لذلك، تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران القرارات ذات الصلة الصادرة عن «مجلس الأمن الدولي» و«مجلس محافظي الوكالة».
ودعا المدير العام لـ«الوكالة» إلى العودة للدبلوماسية والمفاوضات، مطالباً طهران باتخاذ خطوات فنية وتدريجية تتيح تهيئة الظروف لاستئناف عمليات التفتيش والعودة إلى التطبيق الاعتيادي لإجراءات الضمانات النووية.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قال، الأحد، إن بلاده لن تسمح لمفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب بصورة دائمة وتلبية الشروط الإيرانية.
وأضاف غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية، أن استئناف عمليات التفتيش مرتبط بتحقيق هذين الشرطين، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين طهران و«الوكالة» بشأن آليات استئناف الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
والشهر الماضي، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إنه لا توجد مؤشرات على أن إيران حاولت إصلاح منشآتها النووية التي تضررت جراء الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية خلال العام الحالي أو العام الماضي، أو إعادة بنائها.
قيود إيرانية
وتعود أخر أزمة للرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني إلى «حرب الأيام الـ12» مع إسرائيل في يونيو 2025، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة أيضاً منشآت نووية إيرانية، وأعقبتها قيود إيرانية على وصول مفتشي «الوكالة» إلى المواقع المتضررة.
وتعرضت منشآت نووية إيرانية لهجمات أميركية وإسرائيلية مجدداً خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026، وأدت ضرباتها الأولى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.
وتقول طهران إن استئناف عمليات التفتيش لا يمكن أن يكون بمعزل عن الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالحرب. وكان غريب آبادي قد ربط عودة المفتشين بانتهائها بصورة دائمة، إلى جانب تلبية مطالب إيران من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صرح بأنه سيناقش خلال زيارته الصين ملفات نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا وروسيا، بعد محطة في الفلبين للمشاركة في اجتماع يركز أساساً على القضايا الاقتصادية.
وتزامنت هذه التطورات مع تقرير من شبكة «سي إن إن»، الاثنين، نقل عن 7 مسؤولين أميركيين أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس خيارات لاستهداف مسؤولين بارزين في إدارة ترمب داخل واشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية.
لكن التقرير أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يزالون منقسمين بشأن قدرة طهران أو نيتها تنفيذ مثل هذه الهجمات، وأن المعلومات المتوافرة لا تشير إلى هجوم وشيك. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة تتابع التهديدات المحتملة، لكنها لا ترى حالياً تهديدات مؤكدة للأراضي الأميركية.
ونفت إيران الاتهامات الواردة في التقرير، ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، وفق ما أوردته «واشنطن بوست».
غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النوويةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342784-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية ولا ما حدث لها، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.
وأوضح غروسي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق، مضيفاً: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها، ولا نستطيع ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».
ونفى وجود عمليات تفتيش في مواقع إيرانية غير بوشهر، قائلاً إن المسألة باتت ملحة بعد مرور أكثر من عام على آخر زيارة للمنشآت الإيرانية، لافتاً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وإيران وقعتا العام الماضي اتفاقاً في القاهرة يعالج مخاوف طهران بشأن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومنها سلامة المواقع وخطر التلوث.
لكنه قال إن «التركيز تغيّر»، إذ تقول إيران الآن إن المفتشين لا يمكنهم العودة من دون اتفاق سياسي أوسع، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن أحد المسارين لا ينبغي أن يُقصي الآخر.
وأشار إلى جهود جارية للتوصل إلى اتفاق سياسي، منها جهد قطري، موضحاً أن الوكالة لا تشارك فيها، موضحاً أن هناك «الكثير مما يمكن فعله تقنياً وتدريجياً وخطوة بخطوة» لاستعادة قدرة الوكالة على التفتيش، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بالمسار السياسي أو لاحقاً له. وقال: «هذه هي النقطة الرئيسية التي لا يبدو أننا متفقون عليها حتى الآن».
18 شهراً دون تفتيش
وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين، أفاد غروسي أن الوكالة لا تستطيع أداء مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، لعدم حصولها على معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة أو وصولها إليها، باستثناء محطة بوشهر.
وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أو قراري مجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ويونيو (حزيران) 2026.
وأوضح أن نحو 18 شهراً مضت منذ فقدت الوكالة القدرة على التتبع المستمر لمخزونات اليورانيوم المنخفض والعالي التخصيب حتى 60 في المائة، المعلنة سابقاً في المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية في يونيو (حزيران) 2025.
وحذّر من أن الوكالة لن تستطيع الاستنتاج بعدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع موادها ومنشآتها وتسمح للمفتشين بالوصول إليها.
وشدد على أن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أمر حتمي».
وجدّد دعوته، التي وجّهها الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، طهران إلى دراسة إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لعودة المفتشين. وقال إن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستئناف التطبيق الطبيعي للضمانات في إيران، وتساعد على بناء أجواء من الثقة تفضي إلى اتفاق أوسع.
اتهامات إيرانية
ورداً على اتهام البعثة الإيرانية في فيينا له، في مذكرة الأسبوع الماضي، بتجاهل تعاون طهران مع المفتشين، قال غروسي في المؤتمر الصحافي: «لا نحصل على التعاون. لست أتجاهله، فالتعاون ليس موجوداً بالشكل الذي ينبغي».
وسُئل عن المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، فقال إن التصريحات السياسية «مسؤولية من يطلقها»، وإن الوكالة لا تبدي رأياً فيها.
وأضاف أن «المعلومات الأفضل والأكثر صدقية» عن البرنامج النووي الإيراني هي تلك التي يقدمها المفتشون الدوليون من خلال ممارسة صلاحياتهم القانونية.
وقال إن بقاء الوكالة أشهراً طويلة بلا معلومات عن البرنامج «ليس جيداً للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر، بدءاً بإيران» التي «تقول إن برنامجها سلمي تماماً، لكنها لا تتيح لنا التحقق من ذلك».
وعن الدعوات داخل إيران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، قال إن ذلك قرار سيادي، لكنه «لن يكون قراراً حكيماً»، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى انضمام جميع الدول إلى المعاهدة.
ورفض اتهامات إيرانية للوكالة بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة، وإن الازدواجية كانت ستقع لو كانت طرفاً وعاملها بشكل مختلف عن إيران.
وأضاف أنه يرغب في انضمام إسرائيل وجميع الدول إلى المعاهدة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها في غير محلها، أو ربما ناتجة عن عدم معرفة بالتزامات المعاهدة وحدود صلاحياته.
شروط طهران
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لن نمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».
واتهم الوكالة بأن طلبها تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأميركية».
وتربط طهران إنهاء الحرب بشروط، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته خلال الحرب. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المحادثات النووية ستأتي في مرحلة لاحقة.
وتوقفت عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة منذ الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.
وتعرضت المنشآت النووية للقصف مجدداً في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي.
وزار مفتشو الوكالة محطة بوشهر في سبتمبر (أيلول)، لكنهم لم يصلوا إلى المواقع الأخرى التي تعرضت للقصف، ومنها نطنز وفوردو وأصفهان.
لغز أصفهان
وأبدت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «قلقاً متزايداً» من عدم سماح إيران لها بتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان أو الاطلاع على تصاميمها، بحسب وكالة «رويترز».
وقال التقرير إن الوكالة «لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».
وأبلغت إيران الوكالة بالمنشأة في 12 يونيو 2025، وكان مقرراً أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، لكن بدء الهجمات الإسرائيلية في ذلك اليوم حال دون التفتيش.
ويعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع في شبكة أنفاق بأصفهان استُهدفت في الهجمات، لكن دبلوماسياً رفيعاً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.
وقال غروسي في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الأعلى تخصيباً لدى إيران موجودة في مجمع الأنفاق.
ووصف التقرير افتقار الوكالة إلى المعلومات عن المواد النووية وإلى الوصول للتحقق منها بأنه «مصدر قلق جدي بشأن الانتشار»، يجب تصحيحه «بأقصى درجات الإلحاح».
وقبل ضربات يونيو 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ولا يزال مصير هذا المخزون غير معروف منذ ذلك الحين.
وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.