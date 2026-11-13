عائلة فلسطينية تستقبل ابنها البالغ 15 عاماً بعد احتجازه شهراً في سجن إسرائيلي

احتضنت والدة الفتى الفلسطيني عز الدين اللحالية (15 عاماً) ابنها، وقد بدا ضئيل الحجم ومذهولاً في زيّ السجن الرمادي المخصص للبالغين، عقب قضائه شهراً في سجن إسرائيلي.

والتمّ شمل الفتى الذي وُجهت إليه تهمة رشق الحجارة، مع عائلته ليل الخميس في مشهد مؤثر وثّقه مصور «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحبست والدة عز الدين دموعها وهي تقبّل وجنتيه، في حين كان أطفال ونساء آخرون يستقبلون رجالاً أُفرج عنهم معه.

مشهدٌ قطعته قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها القوات الإسرائيلية.

والتقى اللحالية، المتحدر من بلدة سعير في جنوب الضفة الغربية، عائلته في قرية الجيب بالقرب من القدس، حيث تطلق السلطات الإسرائيلية في العادة المعتقلين الفلسطينيين أيام الخميس.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني و500 ألف مستوطن.

وقالت والدة عز الدين، رانيا جرادات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعد أن أخرج الإسرائيليون الأسرى، وبعد أن تسلمناهم، أطلقوا الغاز المسيل للدموع»، مضيفة أن المشهد أعاد إلى الأذهان لحظة اقتياد الجنود للفتى من منزل العائلة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتابعت: «كانوا يخشون أن تتجمع العائلات قرب البوابة وتحتفل».

وأشارت إلى أنه بعد إطلاق سراح اللحالية، «كان أول ما طلبه هو محشي الملفوف والشاورما»، لافتة إلى أنها سارعت لتلبي طلبه.

وأُفرج عن الفتى بعدما دفعت العائلة كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار).

وبصفته الابن البكر بين خمسة أشقاء، كان لغيابه أثر كبير على إخوته الأصغر سناً.

وقال عز الدين: «هم سعداء بعودتي، لكنهم كانوا يعانون طوال فترة غيابي عنهم».

وحسب أرقام «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، يقبع حالياً في السجون الإسرائيلية 9 آلاف و300 فلسطيني، بينهم 350 قاصراً.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فتى يبلغ 14 عاماً كان ضمن مجموعة من الفتية يُشتبه في أنهم ألقوا حجارة على إحدى السيارات العابرة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر تخفيف قواعد إطلاق النار على الأفراد الذين يُشتبه في إلقائهم الحجارة عام 2022 إلى ارتفاع عدد القتلى في أوساط الفلسطينيين، حسب منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية.