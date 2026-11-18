يرغب الألماني ماتياس يايسله، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الحصول على صلاحيات أوسع للتحكم في تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع نتائج الفريق وتصاعد الضغوط على مستقبله، فيما يبرز الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، ضمن اللاعبين الذين يحظون بإعجاب المدرب.

وكشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، الأربعاء، في تقرير للصحافي مارتن هاردي، أن يايسله يسعى إلى تعزيز فريقه بعناصر أكثر خبرة، خصوصاً في الخط الأمامي، بعدما حقّق نيوكاسل انتصاراً واحداً فقط في مبارياته الست الأخيرة، وسط استياء جماهيري تجلى في إطلاق صافرات الاستهجان عقب آخر مباراتين للفريق على ملعب سانت جيمس بارك.

وبحسب الصحيفة، فإن يايسله لا يزال معجباً بإمكانات توني، البالغ من العمر 30 عاماً، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في الأهلي السعودي، وسط توقعات بمغادرة المهاجم الإنجليزي ناديه خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.

غير أن التعاقد مع توني يبدو مستبعداً في الوقت الراهن، نظراً إلى تعارضه مع استراتيجية نيوكاسل التي تركز على استقطاب اللاعبين الشباب، فضلاً عن القيود المرتبطة بنسبة تكاليف الفريق إلى الإيرادات، والإنفاق الكبير الذي شهده سوق الانتقالات الصيفية.

ويعاني نيوكاسل من ضعف الفاعلية الهجومية، إذ سجّل كل من مهاجميه ويليام أوسولا، ويوان ويسا هدفاً واحداً فقط هذا الموسم، بينما لم يتجاوز أي لاعب في الفريق حاجز الهدفين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاسم هارفي بارنز وأنتوني إيلانغا وجو ويلوك صدارة هدافي الفريق في المسابقة برصيد هدفين لكل منهم، رغم أنهم يلعبون في مراكز الأجنحة أو خط الوسط، ما يدفع يايسله أيضاً إلى المطالبة بالتعاقد مع لاعب في مركز صانع الألعاب «رقم 10».

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة نيوكاسل ستستجيب لمطالب المدرب الألماني بمنحه نفوذاً أكبر في قرارات التعاقدات خلال يناير المقبل.

وكان يايسله، البالغ من العمر 38 عاماً، قد تولى تدريب نيوكاسل في 5 أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لإيدي هاو، قبل 16 يوماً فقط من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، في وقت كان النادي يمر بمرحلة إعادة بناء واسعة لقائمته.

وقبل وصول المدرب الألماني، تعاقد نيوكاسل مع 4 لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، هم إيوان جاوين وبازومانا توري وشون ستور وألاجي بامبا، مقابل نحو 120 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل، غادر الفريق عدد من أبرز عناصر الخبرة، بينهم أنتوني غوردون وساندرو تونالي وكيران تريبيير، قبل أن يُبلغ البرازيلي برونو غيمارايش مدربه الجديد، في يومه الأول، برغبته في الانتقال إلى آرسنال، لتُحسم الصفقة في اليوم التالي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وبعد تعيين يايسله، أبرم نيوكاسل 4 صفقات إضافية، لكن اثنين فقط من اللاعبين الجدد كانا جاهزين للمشاركة مباشرة، هما عمار ديديتش، الذي سبق له العمل مع المدرب الألماني في ريد بول سالزبورغ، ونيكو غونزاليس، القادم من مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وأنفق النادي نحو 265 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف للتعاقد مع 8 لاعبين، مقابل إيرادات بلغت نحو 240 مليون جنيه من بيع غوردون وتونالي وغيمارايش، وهو ما يحد من قدرته على إبرام صفقات جديدة للاعبين أصحاب الخبرة، ما لم يتجه إلى بيع مزيد من عناصره.

وتأتي مطالب يايسله قبل سلسلة مواجهات صعبة، تبدأ باستضافة آرسنال، حامل لقب الدوري ومتصدر الترتيب، السبت المقبل، في مباراة تشهد عودة غيمارايش إلى ملعب سانت جيمس بارك للمرة الأولى منذ رحيله.

ويعقب ذلك مواجهة خارج الأرض أمام برايتون، صاحب المركز الثاني، ثم مباراتان على أرض نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد وسندرلاند، الذي لم يتمكن الفريق من التغلب عليه في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011.

وكان نيوكاسل قد تعرض لهزيمتين متتاليتين على أرضه أمام أستون فيلا وإيفرتون، بنتيجة 0-1، إلى جانب خسارته أمام إيفرتون 1-3 خارج ملعبه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ما ضاعف الضغوط على يايسله قبل فترة الانتقالات الشتوية.