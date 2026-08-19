بيتينكور مدرباً جديداً لمنتخب الرأس الأخضر خلفاً لبوبيستا

أعلن «اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم» تعيين هومبرتو بيتينكور مديراً فنياً جديداً للمنتخب، خلفاً لبوبيستا الذي رحل عن منصبه عقب بطولة «كأس العالم 2026».

ولم يكشف «الاتحاد» عن تفاصيل عقد بيتينكور (51 عاماً)، الذي عمل مساعداً لبوبيستا خلال الفترة الماضية، وكان ضمن الجهاز الفني الذي قاد الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية في «مونديال 2026».

وودع منتخب الرأس الأخضر البطولة بعد خسارته أمام الأرجنتين 2 - 3 بعد التمديد، في مباراة شهدت تسجيل سيدني لوبيز كابرال هدف التعادل الثاني، الذي اختير لاحقاً أفضل هدف في كأس العالم.

وكان منتخب «القروش الزرقاء» قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام إسبانيا، وسط تألق الحارس المخضرم فوزينها (40 عاماً)، قبل أن يتعادل أيضاً مع أوروغواي والسعودية في دور المجموعات.

وأصبح الرأس الأخضر الفريق الوحيد الذي ودع كأس العالم من دون أن يتعرض لأي خسارة خلال الوقت الأصلي للمباريات.

واستقال بوبيستا من منصبه بعد المونديال لينتقل إلى تدريب فريق نهضة بركان المغربي، بعدما تولى قيادة منتخب بلاده منذ عام 2020.

وستكون المهمة الأولى لبيتينكور تجهيز المنتخب لخوض التصفيات المؤهلة إلى «كأس الأمم الأفريقية»، المقررة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.