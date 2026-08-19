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هامبورغ يستعير بورناو من ليدز يونايتد

سيباستيان بورناو (رويترز)
سيباستيان بورناو (رويترز)
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هامبورغ يستعير بورناو من ليدز يونايتد

سيباستيان بورناو (رويترز)
سيباستيان بورناو (رويترز)

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع سيباستيان بورناو، مدافع فولفسبورغ السابق، من نادي ليدز يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكرت تقارير إعلامية أن هامبورغ لديه خيار شراء اللاعب مقابل 4.6 مليون يورو (5.3 مليون دولار).

وقال كلاوس كوستا، المدير الرياضي لهامبورغ، في بيان: «سيباستيان يناسب متطلباتنا تماماً. إنه يتمتع بحضور بدني قوي، وقوة في الالتحامات، ومهارات في الكرات الهوائية التي نريدها لخط دفاعنا. كما أنه يتمتع بالنضج وأسلوب لعب ثابت».

ومن المقرر أن يحل بورناو محل الكرواتي لوكا فوسكوفيتش الذي رحل إلى برايتون بعدما قدم عروضاً رائعة في الموسم الماضي.

ولعب بورناو، 27 عاماً، 14 مباراة في الدوري الألماني مع كولن وفولفسبورغ.

وانضم إلى ليدز العام الماضي وما زال عقده يمتد حتى 2029، وشارك في موسمه الأول في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرص ليدز على أن يستبدل به لاعباً من الدوري الألماني، حيث أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ تعاقده مع السويسري الدولي نيكو إلفيدي بعد أن قضى 11 عاماً مع النادي الألماني.

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مانشستر يونايتد يفاوض برايتون لضم باليبا

كارلوس باليبا (نادي برايتون)
كارلوس باليبا (نادي برايتون)
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مانشستر يونايتد يفاوض برايتون لضم باليبا

كارلوس باليبا (نادي برايتون)
كارلوس باليبا (نادي برايتون)

ذكر تقرير إعلامي أن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وبرايتون تتطور بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط كارلوس باليبا، أحد أبرز أهداف النادي الإنجليزي منذ فترة طويلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد كان بطيئاً في تدعيم صفوف فريق المدرب مايكل كاريك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ حيث لم يبرم النادي أي صفقة للفريق الأول منذ التعاقدات التي تمت في منتصف يوليو (تموز) مع أندريه سانتوس، ويوري تيليمانس، وكارل دارلو.

وأسهم سانتوس وتيليمانس في تعزيز خط وسط كان يبدو بحاجة إلى مزيد من التدعيم، خصوصاً بعد رحيل كاسيميرو والإصابة الخطيرة في الركبة التي تعرض لها مانويل أوجارتي، فيما بدأ النادي العمل حالياً على ضم باليبا.

وتحدّث مانشستر يونايتد مع برايتون بشأن إمكانية التعاقد مع لاعب منتخب الكاميرون العام الماضي، قبل أن تتراجع اهتماماته بسبب تمسك برايتون بالاحتفاظ باللاعب.

وكان أداء باليبا (22 عاماً) في الموسم الماضي متذبذباً، لكن من المعروف أن مانشستر يونايتد جدد مساعيه لضم لاعب الوسط، الذي يعاني حالياً إصابة في الكاحل.

وتجري المفاوضات بين الناديين، مع تقارير تُفيد بأن يونايتد قدّم عرضاً تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، إضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى إضافات وحوافز.

ويفتتح مانشستر يونايتد حملته في الموسم الحالي بمواجهة فريق هال سيتي يوم السبت، فيما يستضيف برايتون نظيره أستون فيلا في اليوم التالي.

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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يعوّل على العائد مورينيو لإنزال برشلونة عن عرشه

جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
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ريال مدريد يعوّل على العائد مورينيو لإنزال برشلونة عن عرشه

جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو (د.ب.أ)

بعد موسمين من دون إحراز أي لقب كبير، أطلق ريال مدريد عملية إعادة بناء لافتة تجسدت بعودة جوزيه مورينيو وعدة تدعيمات صيفية، بهدف انتزاع لقب بطل إسبانيا من برشلونة بقيادة هانزي فليك، في سباق يبدو مجدداً محصوراً بين العملاقين.

بعد 13 عاماً، يعود «المدرب المميّز» (سبيشال وان) إلى مدريد بمهمة مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه في الماضي: وضع حد بأي ثمن لهيمنة برشلونة، بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، ومساعدة نادي العاصمة على العودة إلى طريق الألقاب.

وكُلف المدرب البرتغالي البالغ 63 عاماً، المعروف بشخصيته الحادة ومهاراته القيادية، بإعادة الانضباط إلى غرفة ملابس شهدت انقسامات وإعادة بناء فريق قادر على المنافسة. وسيملك أسلحة جديدة لمحاولة تكرار الإنجاز الذي حققه عام 2012 عندما أحرز لقب الدوري الإسباني برصيد 100 نقطة وسجل فريقه 121 هدفاً.

وقبل انطلاق مشواره في الدوري السبت على أرض إسبانيول، أبرم ريال مدريد بالفعل أكبر سوق انتقالات له منذ عام 2021، بضم الجناح العاجي يان ديوماندي (19 عاماً)، وبطل العالم الإسباني مارك كوكوريا، والمدافع الفرنسي إبراهيم كوناتيه، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الهولندي دنزل دامفريس، والمهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي.

وأعطت المباريات التحضيرية لمحة أولى عن شكل الكتيبة الجديدة لمورينيو التي بدت أكثر شراسة وحسماً ومباشرة مقارنة بالمواسم الأخيرة، مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كسلاح هجومي فتاك.

لكن المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي سيواجه المعضلات نفسها التي واجهت أسلافه الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسبانيين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، الذين أخفقوا جميعاً في إيجاد التوازن اللازم لإشراك النجوم الثلاثة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام معاً من دون الإخلال بتوازن التشكيلة.

في المقابل، يدخل برشلونة بقيادة الألماني فليك المنافسات واثقاً من قوته الجماعية ومن فلسفته الهجومية للغاية التي قادته إلى النجاح في الموسمين الماضيين، بفضل الجودة الفنية لبيدري وعبقرية لامين جمال.

وإلى هذه المنظومة المتجانسة التي ترتكز على قوام المنتخب الإسباني المتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية (باو كوبارسي، وبيدري، وأولمو، ولامين)، أضاف النادي الكاتالوني قائد «لا روخا» رودري الذي انتزعه من غريمه الكبير ريال.

ومن المنتظر أن يضيف الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024 وأفضل لاعب في مونديال 2026 وكأس أوروبا 2024، مزيداً من القوة والخبرة وقدراً كبيراً من الكرات المسترجعة إلى التشكيلة الشابة لبرشلونة، التي ما زالت تنتظر التعاقد مع مهاجم صريح جديد بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

أما المرشح المثالي لهذا المركز، فهو مهاجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني خوليان ألفاريز الملقب بـ«العنكبوت»، لكنه لا يزال عالقاً في شباك ناديه الذي يرفض بيع أفضل لاعبيه إلى الغريم الكاتالوني.

وفي مباراته الأولى في الدوري هذا الأسبوع على أرض إلتشي الأحد، يتعين على برشلونة الاكتفاء بصفقاته الصيفية الأخرى، وهي الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أديمي، والموهبة البلجيكية الشابة جيسي بيسيوو (18 عاماً)، لمساندة القائد البرازيلي رافينيا.

ولا يزال أتلتيكو مدريد في ظل العملاقين رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضخها خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستحواذ صندوق الاستثمار الأميركي «أبولو سبورتس كابيتال» عليه، لكن يتعين عليه السير من دون الفرنسي أنطوان غريزمان، هدافه التاريخي وأحد أبرز رموزه، الذي غادر لتحقيق حلمه الأميركي في أورلاندو.

وسيصبح الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لـ«كولتشونيروس» إذا رحل ألفاريز، لكن النادي أنفق بسخاء لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع الكوري الجنوبي لي كانغ - إن، ولاعب الوسط الدنماركي مورتن هيولماند، والظهير الإسباني أليخاندرو غريمالدو، والمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وبعيداً عن الأسماء، يتعين على فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن يظهر قدراً أكبر بكثير من الثبات مقارنة بالموسم الماضي إذا أراد منافسة غريميه بشكل حقيقي، بعدما أنهى برشلونة وريال مدريد الموسم متقدمين عليه بفارق 25 و17 نقطة توالياً، فيما سبقه أيضاً فياريال في الترتيب.

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الرياضة رياضة عالمية

من صالات التدريب إلى الحلم الأولمبي… «هايروكس» تواصل صعودها العالمي

شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية (هايروكس)
شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية (هايروكس)
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من صالات التدريب إلى الحلم الأولمبي… «هايروكس» تواصل صعودها العالمي

شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية (هايروكس)
شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية (هايروكس)

من نحو 650 مشاركاً فقط في أولى فعالياتها إلى أكثر من مليون مشارك حول العالم اليوم، شقت «هايروكس» طريقها بسرعة من منافسة رياضية ناشئة إلى ظاهرة عالمية متنامية، واضعة نصب عينيها هدفاً طموحاً يتمثل في الظهور على الساحة الأولمبية خلال العقد المقبل.

وتجمع «هايروكس»، التي تقام داخل القاعات، بين الجري وتمارين اللياقة البدنية في ثماني مراحل متتالية، حيث يتخلل كل مرحلة الركض لمسافة كيلومتر واحد يعقبه تحد بدني محدد.

وقد أسهم هذا المزيج من البساطة والتنافسية في استقطاب عشرات الآلاف من المشاركين في أكبر فعالياتها حول العالم. وبفضل تركيبتها التي تمزج بين الجري والتمارين سهلة التطبيق وروح التحدي والعمل الجماعي، نجحت الرياضة في استقطاب الجميع، من الرياضيين المحترفين إلى الهواة الباحثين عن اختبار لقدراتهم البدنية، في حين يرى منظموها أن سقف النمو لا يزال عالياً.

وقال ديباك راج، المسؤول البارز عن هذه الرياضة في الهند لـ«رويترز»: «نتوقع مشاركة نحو 1.5 مليون شخص في فعالياتنا خلال هذا العام».

وأضاف: «نحن حاضرون في أكثر من 35 دولة وأكثر من 100 مدينة، ومعدلات المشاركة تواصل الارتفاع في كل فعالية».

وتابع: «من الصعب وضع حدود لهذا النمو، فما زالت هناك أعداد كبيرة من مرتادي الصالات الرياضية لم يسبق لهم خوض تجربة (هايروكس)، بل إن البعض لم يسمع بها أصلاً في عدد من الدول».

وأُطلقت «هايروكس» عام 2017 على يد الثنائي الألماني كريستيان توتزكه وموريتس فورسته، اللذين فازا بميدالية ذهبية في الهوكي مع ألمانيا في دورتَي بكين 2008 ولندن 2012.

ولم يعد الحلم الأولمبي مجرد طموح بعيد، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لرياضة الثلاثي هذا العام هذه الصيغة التنافسية تحت اسم «هايثلون».

ورغم أن إدراج الرياضة في أولمبياد لوس أنجليس 2028 يبدو سابقاً لأوانه، فإن القائمين عليها يوجهون أنظارهم نحو دورتَي 2032 و2036.

وقال راج: «شهدت بطولة العالم في استوكهولم مطلع العام مشاركة رياضيين من 101 دولة؛ ما يؤكد أن الرياضة أصبحت عالمية بالفعل، وأن متطلبات الانتشار باتت متوافرة».

وأضاف: «ربما كان موعد 2028 مبكراً بعض الشيء في ظل محدودية انتشار الرياضة في بعض المناطق، لكن 2032 و2036 يمثلان هدفاً واقعياً بالنسبة لنا».

وبالنسبة للأميركية أليسا ماكإلهيني، بطلة العالم لعام 2026، فإن رؤية «هايروكس» على المسرح الأولمبي ستكون بمثابة حلم يتحقق.

وقالت: «أعلم أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن الرياضة تحتاج إلى مزيد من التنظيم والتطوير قبل بلوغ هذه المرحلة، لكنني أؤمن بأنها تتماشى تماماً مع روح الألعاب الأولمبية».

وأضافت: «إنها تقدم نموذجاً رياضياً مختلفاً وفريداً لا يشبه أي رياضة أخرى موجودة حالياً».

وكانت «هايروكس» نقطة تحول في حياة ماكإلهيني؛ إذ مكنتها من ترك عملها في تصوير حفلات الزفاف والتفرغ الكامل لمسيرتها الرياضية. وسجلت العدَّاءة الأميركية زمناً قدره ساعتان و34 دقيقة و28 ثانية في إنديانابوليس؛ ما أهَّلها أيضاً إلى التصفيات الأميركية لسباق الماراثون الأولمبي، في حين ساعدها تألقها في «هايروكس» على إبرام عقد رعاية مع شركة «أديداس».

وقالت مازحة: «لو أخبرني أحد قبل عام أنني سأوقّع عقد رعاية مع (أديداس) بفضل رياضة غير الماراثون، لما صدقته». وأضافت: «لم يتبق لي سوى حفلتَي زفاف لتصويرهما، وبعدها سأصبح رياضية محترفة بدوام كامل. ومع النمو المتسارع لهذه الرياضة، أعتقد أننا سنرى مزيداً من عقود الرعاية المماثلة في المستقبل القريب».

وتشكل آسيا أحد أبرز محركات التوسع بالنسبة لرياضة «هايروكس»؛ إذ تستضيف الهند وحدها خمس فعاليات هذا الموسم، مع توقعات بمشاركة نحو 50 ألف متسابق.

وقال راج: «تبقى سعة المنشآت والبنية التحتية التحدي الأكبر أمامنا؛ لذلك يتركز اهتمامنا على توسيع الفعاليات القائمة بدلاً من الاكتفاء بإضافة فعاليات جديدة».

وأضاف: «استمرت فعالية بنجالور يومين هذا العام، لكنها ستقام على مدار خمسة أيام العام المقبل».

وختم قائلاً: «نعتقد أن ما بين ثماني وعشر مدن هندية قادرة على استضافة فعاليات (هايروكس)، على أن تمتد كل فعالية لثلاثة أو أربعة أيام على الأقل».

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