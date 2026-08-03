عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم أوروبا

حريق غابات في فرنسا يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية

رجال الإطفاء في أثناء حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء في أثناء حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT
TT

حريق غابات في فرنسا يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية

رجال الإطفاء في أثناء حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء في أثناء حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

اكتشف خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد.

وقال فيليب ديليموت، رئيس إدارة إزالة الذخائر المتفجرة في بوردو، لإذاعة «فرانس إنفو»، الاثنين: «كنا في مهمة، الأسبوع الماضي، وعثرنا على هذا الحقل، حيث أزلنا 75 قذيفة».

أحد عناصر الإطفاء يكافح حريقاً في غابات جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

وأضاف: «اليوم انتظرنا قليلاً حتى تخف حدة حرارة الحقل كي نتمكن من دخوله، وفي غضون دقائق قليلة، عثرنا على المزيد من القذائف المشابهة هنا».

وتم سماع دوي الانفجارات في قرية لو بورج بينما كان أكبر حريق غابات في فرنسا لهذا الفصل من العام يجتاح المنطقة؛ ما أدى إلى اكتشاف هذه القذائف.

واعتقد الفريق في البداية أنهم اكتشفوا مخبأ للذخائر تركته القوات الألمانية وراءها.

مواضيع
البيئة فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أميركا: حرائق ولاية واشنطن تدمر 600 مبنى

الولايات المتحدة​ تظهر صورة التقطها قمر اصطناعي دخان حرائق الغابات بولايتَي أوريغون وواشنطن ومقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية وهو ينجرف شرقاً في أميركا الشمالية (رويترز)

أميركا: حرائق ولاية واشنطن تدمر 600 مبنى

أعلنت السلطات الأميركية أن حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 مبنى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا تكافح اليونان اتساع الحرائق في منطقة بيلوبونيس يوم 31 يوليو (إ.ب.أ)
أوروبا

حرائق الغابات تستعر باليونان وجهود لإخمادها بفرنسا وإسبانيا

اجتاحت حرائق الغابات، التي أججتها رياح قوية، عدة ‌مناطق في اليونان، اليوم السبت، بما في ذلك مناطق قرب أثينا

«الشرق الأوسط» (أثينا)
علوم مساعٍ حثيثة لتحديد تأثير التغيرات المناخية بدقة على الظواهر الجوية
علوم

مساعٍ حثيثة لتحديد تأثير التغيرات المناخية بدقة على الظواهر الجوية

دراسة «نسبة الظواهر المتطرفة إلى مسبباتها»

أوروبا سكان منطقة لا فال دويشو الذين اضطروا لإخلاء منازلهم يستريحون في قاعة رياضية بمدينة نوليس (إ.ب.أ)
أوروبا

بالصور… سكان قرى إسبانية دهمتهم الحرائق ففرّوا بما تيسر لهم حمله

لم يكن أمام سكان بعض القرى في إسبانيا سوى دقائق معدودة لمغادرة منازلهم، بعد أن أُبلغوا بقرار الإخلاء نتيجة اقتراب حرائق الغابات منهم

«الشرق الأوسط» ( روبليدو دي تشافيلا)
آسيا عائلة تتحرك في شوارع هونغ كونغ خلال الرياح والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «نول» (رويترز)
آسيا

أمطار غزيرة تجتاح جنوب الصين مع وصول الإعصار «نول» إلى اليابسة

وصل الإعصار «نول» إلى اليابسة في جنوب الصين، اليوم (الأحد)، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)