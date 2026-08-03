أميركا: حرائق ولاية واشنطن تدمر 600 مبنى

أعلنت السلطات الأميركية أن حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة يوم الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر.

وقد التهمت النيران أكثر من 8.2 ميل مربع (نحو 21 كيلومتراً مربعاً) حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، وكانت واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة عبر غرب الولايات المتحدة، مما أدى إلى استنزاف قدرة الوكالات الاتحادية وكذلك الوكالات المحلية بالولاية على مكافحتها. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن جراء الحرائق في منطقة سبوكان.

وفي الوقت نفسه، واصلت فرق الإطفاء، مستخدمة الجرافات والمروحيات لليوم العاشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 525 ميلاً مربعاً (نحو 1360 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي العشبية في غرب أداهو وشرق أوريجون. وتعد المنطقة موطناً لمزارع الماشية، وقالت السلطات إن الحريق يهدد أكثر من 600 منزل و800 مبنى آخر.

وكان من المتوقع أن يظل الطقس في المنطقة مشمساً وجافاً حتى وقت متأخر من الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 32 درجة مئوية يوم الأربعاء. ويقول المسؤولون إن الحريق نجم عن الصواعق.

دخان حرائق الغابات بأميركا (رويترز)

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن جودة الهواء في شرق واشنطن، وشرق أوريجون، وغرب ووسط أيداهو، وغرب مونتانا. كما أصدرت تحذيرات من الحرائق لأجزاء من يوتا ومونتانا وغرب نبراسكا، وتحذيرات من الحرارة الشديدة للأجزاء الجنوبية من أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وشمال مونتانا.

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تظل درجة الحرارة العظمى يوم الأحد في سبوكان أقل من 27 درجة مئوية، فإنه كان من المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 35 ميلاً في الساعة (56 كيلومتراً في الساعة) و45 ميلاً في الساعة (72 كيلومتراً في الساعة) في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لما ذكره بنجامين كوسيل، مسؤول الإعلام العام لفرق الاستجابة الاتحادية القادمة من كاليفورنيا، التي تم استدعاؤها مساء السبت للتعامل مع حرائق منطقة سبوكان. وقال كوسيل: «إن الطقس يعمل ضدنا، والتضاريس تعمل ضدنا أيضاً».

وواصلت عدة حرائق كبرى اشتعالها في مناطق أقل سكاناً شمال غرب سبوكان، بما في ذلك حريق على بعد نحو 80 ميلاً (129 كيلومتراً) من سبوكان التهم نحو 210 أميال مربعة (544 كيلومتراً مربعاً). وأتى حريق آخر في شرق أوريجون على بعد نحو 70 ميلاً (113 كيلومتراً) إلى الشمال الغربي في جبال «ستينكينج ووتر»، على نحو 336 ميلاً مربعاً (870 كيلومتراً مربعاً).

وقال مسؤولون في قطاع الإطفاء وإنفاذ القانون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو مفقودين، لكنهم شددوا على أن جهود الاستجابة لا تزال في مراحلها الأولى، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.