تشيلسي يهزم ميلان بثلاثية نظيفة وديّاً في جاكرتا

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً كبيراً على ميلان الإيطالي 3-صفر، السبت، في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

جاءت المباراة في ظل تغييرات عديدة على تشكيلة ميلان، الذي بدأ المباراة بمشاركة رافاييل لياو ولوكا مودريتش للمرة الأولى هذا الصيف، في حين غاب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة.

وفرض تشيلسي أفضلية واضحة منذ البداية، وكاد جواو بيدرو أن يفتتح التسجيل بعد خطأ من كوني دي وينتر، لكن الحارس الشاب لورينزو تورياني تصدى لمحاولته. كما ارتدّت تسديدة داني ويلبيك من القائم بعد تمريرة من الإيطالي ماركو باليسترا، الذي ظهر بمستوى مميز في مركز الظهير الأيسر.

ونجح تشيلسي في افتتاح التسجيل خلال الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما حول جواو بيدرو برأسه كرة من ركلة ركنية نفذها مويسيس كايسيدو إلى الشباك.

ولم ينتظر تشيلسي طويلاً لإضافة الهدف الثاني؛ إذ سجل جواو بيدرو هدفه الثاني بعد 38 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، مستغلاً تمريرة من بيدرو نيتو.

وأضاف كايسيدو الهدف الثالث في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، ليحسم تشيلسي اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات إضافية من تشيلسي لتعزيز تقدمه، حيث ارتطمت تسديدة جيوفاني كويندا بالقائم، كما اصطدمت محاولة نيكولاس جاكسون بالعارضة، فيما فشل ميلان في تقليص الفارق.

وتعد المباراة قبل الأخيرة لكل من الفريقين في فترة الإعداد للموسم الجديد.