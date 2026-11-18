ناقش مؤتمر علماء ودعاة اليمن الذي عُقد في مكة المكرمة جملة من الموضوعات في الشأن الديني ومواجهة الحوثيين (الشرق الأوسط)

طالب 200 عالم وداعية يمني بحشد الجهود الرسمية والشعبية لفك الحصار الحوثي الجائر عن مدينة تعز، داعين إلى توثيق الانتهاكات الحوثية المرتكَبة بحق العلماء والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الدينية، وإبرازها في المحافل الإسلامية والدولية، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته.

ورفض العلماء اليمنيون، في بيان ختامي صدر عن مؤتمرهم في مكة المكرمة، وجود أي كيانات مسلحة تنازع مؤسسات الدولة أو تقوّضها، مؤكدين أن قيام الدولة ضرورة شرعية مع وجوب الالتفاف حولها.

وحذروا من خطر المشروع الحوثي على الدين، ووحدة اليمن وهويته وأمنه، مشددين على وجوب مواجهته علميّاً وفكريّاً ودعويّاً وإعلاميّاً، مع إدانة الإرهاب والتطرف بكل صوره.

كما شدد العلماء على رفضهم القاطع لتوظيف الدين أو المذهب لتسويغهما، والتأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض، داعين العلماء والدعاة وأبناء الشعب اليمني إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتوحيد الصف، ونبذ التنازع والخلاف.

الشيخ تركي الوادعي وزير الأوقاف والإرشاد في اليمن، يُلقي كلمته خلال افتتاح مؤتمر علماء اليمن (الشرق الأوسط)

وجاءت هذه المطالبات خلال مؤتمر علماء ودعاة اليمن، الذي عُقد في مكة المكرمة، الأربعاء، برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، وخرج بجملة من البنود تضمنها بيانه الختامي.

وأشاد البيان بعمق الروابط الأخوية والتاريخية بين السعودية واليمن، مثمناً جهود المملكة قيادةً وشعباً في دعم اليمن وحكومته وعلمائه ومؤسساته، ونشر الوسطية، ومواجهة التطرف، والإرهاب.

كما أدان المجتمعون الاعتداءات الحوثية على السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وعلى الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في البلدين، مستنكرين أي اعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة ومؤكدين حرمتهما، وأن أمن المملكة من أمن اليمن، والمساس به مساس بأمن المنطقة واستقرارها.

وعظّم المجتمعون مواقف علماء اليمن، وهيئة علماء اليمن، في الصدع بالحق ومساندة الدولة والتصدي للمشروع الحوثي، مستنكرين مواقف من سخّروا فتاواهم لخدمة الميليشيات الحوثية وتسويغ جرائمها، وفي مقدمتهم ما يسمى «رابطة علماء اليمن»، مع دعوة علماء المسلمين وهيئاتهم ومجامعهم العلمية إلى بيان جرائم الميليشيات الحوثية وإدانتها، والتصدي لاستهدافها الحرمين الشريفين.

تناولت جلسات المؤتمر مسؤولية العلماء في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية (الشرق الأوسط)

ورفع علماء اليمن الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على مواقفهما التاريخية في نصرة اليمن وشرعيته في مواجهة الانقلاب الحوثي، التي كان لها «الفضل بعد الله في كسر تمدد المشروع الصفوي فيه»، مثمنين رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على رعايته برنامج التواصل مع علماء اليمن.

وناقش المؤتمر خلال جلساته جملة من الموضوعات تحت شعار «مساندة الدولة وحماية الهوية». وأكد الشيخ محمد العريفي المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية، والمشرف على برنامج «التواصل مع علماء اليمن» في كلمته خلال المؤتمر أهمية تعزيز التواصل بين العلماء والدعاة وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الفكرية والدعوية التي تواجه اليمن والمنطقة.

وثمّن ما توليه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لليمن وشعبه من رعاية ودعم، ومواقفها الثابتة في مساندة الشرعية اليمنية، موضحاً أن المؤتمر يناقش قضية من أخطر القضايا التي مرَّ بها اليمن في تاريخه الحديث، المتمثلة في دور العلماء في مواجهة الإرهاب الحوثي، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت الدولة وتسعى إلى طمس هوية اليمن وتراثه، وإحلال هوية دخيلة مستمَدة من مشروع إيراني توسعي يرفضه اليمنيون.

الشيخ محمد العريفي المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتطرق الشيخ العريفي إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين، والتي شملت قتل الأبرياء وترويع الآمنين وهدم المساجد ودور القرآن الكريم، وحصار مدينة تعز وتجويع سكانها وترويعهم، فضلاً عن العبث بالمناهج التعليمية واستهداف عقيدة النشء ومكانة الصحابة الكرام.

وقال إن الميليشيات الحوثية تجاوزت كل الخطوط الحمراء باعتداءاتها وتهديداتها التي طالت الحرمين الشريفين، في جريمة نكراء تمثل انتهاكاً لحرمة المقدسات الإسلامية، إلى جانب اعتداءاتها على المدن والمنشآت المدنية في السعودية، مؤكداً أن أمن المملكة واليمن واحد لا يتجزأ.

وأضاف أن المرحلة الخطيرة التي يمر بها اليمن تستوجب من العلماء استشعار عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والاضطلاع بدورهم في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة، وكشف الفكر الحوثي وتفنيد شبهاته، مشدداً على أن قيام الدولة ضرورة شرعية لحفظ الدين والنفس والمال والعرض.

من جهته، عبَّر الشيخ تركي الوادعي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، عن سعادته بالمشاركة في هذا الجمع الذي قال إنه «يجسد عمق الروابط الأخوية بين اليمن والسعودية، ويؤكد عظم الأمانة والمسؤولية التي يحملها العلماء والدعاة».

وتطرق الوادعي إلى أهمية دور العلماء في كشف انحراف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وبيان خطورة ما تروج له من فكر طائفي يغذي الفرقة والصراع، وتحصين المجتمعات من التضليل والتطرف، وصيانة الدين والمقدسات، لافتاً إلى ما خلّفه انقلاب ميليشيا الحوثي من مآسٍ واعتداءات وتهديدات طالت أمن اليمن والسعودية، وهددت سلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال إن من صميم مسؤولية العلماء والدعاة إسناد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة في جهود حماية الدين والوطن، واستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، في إطار معركة «فجر اليمن» التي أعلنها الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

جانب من مؤتمر علماء اليمن الذي أقيم في مكة المكرمة الأربعاء (الشرق الأوسط)

وقدّم الوزير الوادعي الشكر والتقدير للسعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفها الراسخة ومساندتها التاريخية المشرفة لليمن وشعبه، وما تقدمه من دعم متواصل في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، كما ثمّن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتناولت جلسات المؤتمر، مسؤولية العلماء في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومكانة الدولة في الشريعة الإسلامية، ووجوب مساندة الحكومة الشرعية، كما استعرضت تاريخ العلاقات الأخوية بين اليمن والسعودية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصير مشترك.