أبدى السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دهشته من قرار الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، الترشح لمنافسة جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي، مشككاً في قدرته على حشد الدعم الكافي لمنع الرئيس الحالي من الفوز بولاية جديدة.

وقال بلاتر (90 عاماً)، الذي ترأس «فيفا» بين عامي 1998 و2015، في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «بعد 50 عاماً قضيتها في فيفا، لم يعد هناك شيء يفاجئني»، وذلك تعليقاً على إعلان ديالو (63 عاماً) خوض السباق الانتخابي أمام إنفانتينو.

وأضاف بلاتر: «أنا متفاجئ بعض الشيء من ظهور اسم رئيس الاتحاد الفرنسي لمواجهة إنفانتينو. إنه متقلب بعض الشيء»، في إشارة إلى أن ديالو كان قد أعلن في البداية دعمه لإنفانتينو قبل أن تتغير مواقفه عقب الجدل الذي أثارته خطة رئيس «فيفا» لإنشاء شركة تجارية تتيح للمستثمرين شراء حصة في كأس العالم، وهي الخطة التي جرى التخلي عنها لاحقاً.

ورغم انتقاده، أكد بلاتر أنه لا يحمل أي موقف سلبي تجاه شخصية ديالو، ولا يشكك في قدراته، مشيراً إلى أن علاقاته المباشرة مع القارة الأفريقية، التي تضم 54 اتحاداً وطنياً، قد تمنحه أفضلية في السباق الانتخابي.

لكنه تساءل عن مدى امتلاك رئيس الاتحاد الفرنسي للنفوذ اللازم لمواجهة تحديات كرة القدم الدولية، قائلاً: «في ظل حجم الرهانات المرتبطة بكرة القدم العالمية، هل يمتلك الوزن الكافي لمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي؟».

وفي موقف أكثر حدة تجاه إنفانتينو، شدد بلاتر على ضرورة منعه من خوض الانتخابات المقبلة، المقررة في 18 مارس (آذار) 2027 بمدينة الرباط المغربية، معتبراً أن رئيس «فيفا» لم يحترم النظام الأساسي للاتحاد الدولي وقوانين اللعبة.

وقال بلاتر: «يجب منع ترشحه»، مضيفاً أن إنفانتينو لا يلتزم، خلال جولاته الحالية بصفته رئيساً للاتحاد، بالشروط الأساسية الواجب توافرها في الحملات الانتخابية، واصفاً ذلك بأنه «أمر غير مقبول».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن دعمه لترشح ديالو، قبل أن يصادق المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي على ترشيحه، في خطوة تضع إنفانتينو أمام أول منافس معلن في السباق نحو الاحتفاظ برئاسة «فيفا».