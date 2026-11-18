​قال الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، اليوم (الأربعاء)، إنه تقدم بترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) بعدما حصل على دعم 5 اتحادات وطنية.

ويُغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة «فيفا» عند الساعة 22:59 بتوقيت غرينيتش اليوم (الأربعاء)، قبل 4 أشهر من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في الرباط يوم 18 مارس (آذار)؛ حيث ستُجرى عملية التصويت.

ويسعى جياني إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ويتعين على المرشحين الحصول على دعم 5 اتحادات أعضاء على الأقل، كما يجب أن يكونوا قد مارسوا دوراً فاعلاً في كرة القدم عامين على الأقل خلال الأعوام الخمسة الماضية، سواء كلاعبين أو مسؤولين في «فيفا» أو أحد الاتحادات القارية أو الوطنية.

وقال الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان: «في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، قدم الاتحاد الياباني لكرة القدم إلى (فيفا) خطاباً يرشح فيه الرئيس الفخري للاتحاد كوزو تاشيما لرئاسة (فيفا)».

ويعد تاشيما، اللاعب الدولي الياباني السابق والمدرب السابق لمنتخبات الفئات السنية، أول ياباني يترشح لرئاسة «فيفا». كما يشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ 2015.

وقال تاشيما في بيان نشره الاتحاد الياباني لكرة القدم: «قدَّم الاتحاد الياباني لكرة القدم إلى (فيفا) خطاباً يرشحني لانتخابات رئاسة (فيفا)... أود أن أعبر مجدداً عن امتناني للرئيس تسونياسو مياموتو وأعضاء مجلس الإدارة كافة، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الاتحادات الوطنية التي منحتني الدعم اللازم لهذا الترشح... وبشعور قوي بالمسؤولية والعزم، سأخوض هذا التحدي من أجل أن يصبح (فيفا) مؤسسة أكثر نزاهة وموثوقية، وأن يؤدي دوراً أكبر في تطوير كرة القدم حول العالم».

ولم يكشف تاشيما عن أسماء الاتحادات التي دعمته، ولكنه قال للصحافيين، خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تايلاند اليوم (الأربعاء)، إنه سيعلن لاحقاً أسماء الدول التي أيدت ترشحه.

الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما (رويترز)

ورداً على سؤال بشأن أولوياته، قال المسؤول البالغ من العمر 68 عاماً: «أرى أن من الضروري، قبل أي شيء، ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية بصورة كاملة... علينا تحقيق ذلك أولاً، وبعدها يمكن طرح سياسات ومبادرات متنوعة».

ويتعين على المرشحين اجتياز فحوص النزاهة والأهلية التي يجريها «فيفا» قبل اعتماد ترشحهم رسمياً، كما يجب على الأمانة العامة للاتحاد إخطار الاتحادات الأعضاء بأسماء المرشحين قبل انعقاد المؤتمر بشهر على الأقل.

وواجه إنفانتينو انتقادات بسبب محاولته غير الناجحة استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع لـ«فيفا» يمتلك حقوقاً مرتبطة بمسابقاته، بما في ذلك كأس العالم.

واعتذر المسؤول السويسري لاحقاً لمجلس «فيفا» عن الطريقة التي أدير بها هذا المقترح.

ومن بين المرشحين الآخرين قائد منتخب سويسرا السابق رامون فيغا، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو.

وقال تاشيما إنه يدرك أنه لا يدخل السباق من موقع قوي مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأضاف: «عليَّ الآن أن أفكر ملياً في الاستراتيجية التي سأتبعها، والبرنامج الانتخابي الذي سأطرحه، وكيفية عرض أفكاري وإقناع الآخرين بها».

وكان ديالو، الذي دخل السباق في اللحظات الأخيرة مرشحاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد قال في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، إنه سيتواصل مع تاشيما من أجل «توحيد الجهود».

وقال تاشيما إنه لم يتحدث بعد مع ديالو.

وأضاف: «تواصلت بصورة غير مباشرة مع أشخاص من محيطه، ولكننا لم نناقش بشكل محدد ما يمكن القيام به... السيد ديالو أعلن ترشحه قبل فترة وجيزة، لذلك أود أن ألتقيه وأتحدث معه مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة».

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن دعمه لجياني إنفانتينو قبل أن يكشف تاشيما في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمه الترشح لرئاسة «فيفا».

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تأييده العلني للمسؤول السويسري، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في طوكيو، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد شهرين فقط من وصفه خطة إنفانتينو لبيع حصة من حقوق بطولات «فيفا» بأنها «خرق جوهري للثقة».

وعندما سُئل مجدداً اليوم (الأربعاء) عن موقفه من الانتخابات، قال الشيخ سلمان للصحافيين: «لقد أوضحنا موقفنا بالفعل... أكدنا ذلك سواء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي في فانكوفر في أبريل (نيسان)، أو خلال المؤتمر الذي عُقد في طوكيو. الأمر واضح وبسيط... وأفضِّل أن تتحدثوا إلى الاتحادات الأعضاء نفسها وأن تستمعوا إلى موقفها مباشرة منها».