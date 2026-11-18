اختتم ماوريسيو بوكتينيو فترة تولّيه تدريب المنتخب الأميركي لكرة القدم بفوز على هايتي 2-0، في إياب ربع نهائي دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» في سينسيناتي، قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتقل المدرب الأرجنتيني، الذي تولى قيادة المنتخب الأميركي منذ عام 2024، إلى ملعب «أولد ترافورد» للإشراف على يونايتد الذي يعاني من ناحية النتائج في أسوأ بداية له بالدوري، حيث يحتل المركز الثامن عشر.

ووفقاً لتقارير صحافية، وقّع بوكتينيو، الذي يخلف مايكل كاريك، المُقال من منصبه، عقداً لمدة عامين ونصف العام مع يونايتد، يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029.

وعقب المباراة التي انتهت بهدفيْ كريستيان بوليسيك (25) وجوليان هال (43)، تبادل بوتشيتينو العناق والمزاح والابتسامات مع اللاعبين وأفراد الطاقم الفني على أرض الملعب.

وقال المدرب، البالغ 54 عاماً: «أردنا أن نختتم المسيرة بشكل رائع... بالطبع، الأمر صعب لأنه يحمل كثيراً من المشاعر، فأنا أحب هؤلاء الشباب وأحب اللاعبين وأحب الطاقم الفني».

ويُعد بوكتينيو، الذي وصف قرار الرحيل بأنه «واحد من أصعب القرارات» في مسيرته المهنية، وجهاً مألوفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له تدريب توتنهام (2014-2019) وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وخلال فترة تولّيه تدريب المنتخب الأميركي، وصل الفريق إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، حيث أُقصي على يد بلجيكا بنتيجة 4-1.