بوكيتينو: سأعيد يونايتد إلى القمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342702-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9
تعهد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بإعادة مانشستر يونايتد إلى صدارة كرة القدم في المدينة، مؤكداً ثقته بقدرته على تغيير ميزان المنافسة مع الجار مانشستر سيتي، وذلك قبل توليه المهمة رسمياً الأربعاء، بموجب عقد يمتد عامين ونصف العام.
وجاءت تصريحات بوكيتينو عقب قيادته المنتخب الأميركي للفوز على هايتي 2 - 0، في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني للولايات المتحدة، قبل انتقاله إلى تدريب يونايتد في تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلال حديثه مع شبكة «تي إن تي سبورتس»، مازح داماركوس بيزلي، المحلل الرياضي ولاعب مانشستر سيتي السابق، المدربَ الأرجنتيني قائلاً إن «مانشستر زرقاء وستظل زرقاء دائماً»، في إشارة إلى تفوق سيتي خلال السنوات الأخيرة.
لكن بوكيتينو رد بثقة: «مستحيل. سترون ذلك. امنحوني بعض الوقت وسيتغير هذا الأمر»، في إشارة إلى طموحه لإعادة يونايتد إلى موقعه التاريخي في المدينة، بعد سنوات من تفوق غريمه سيتي.
ووفق ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإنه يُعتقد أن المدرب البالغ 54 عاماً غادر مباشرة إلى مانشستر على متن طائرة خاصة عقب المباراة، استعداداً لبدء مهمته الجديدة، التي تأتي في وقت يمر فيه النادي بمرحلة لا تتناسب مع تاريخه وطموحات جماهيره.
وقال بوكيتينو عن التحدي المقبل: «نحن متحمسون لأن التحدي الجديد كبير، لكن هذا هو الأدرينالين الذي نريد أن نشعر به. ستكون لدينا مهمة مختلفة، لكننا نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل معها، وعلينا أن نستخدم حسّنا العملي في طريقة تعاملنا مع جميع الأمور».
وأضاف: «نعلم أن الوضع الحالي لا يليق بنادٍ مثل مانشستر يونايتد ولا بقاعدته الجماهيرية».
ويغادر بوكيتينو المنتخبَ الأميركي بعد تجربة امتدت منذ سبتمبر (أيلول) 2024، حقق خلالها 23 فوزاً في 37 مباراة، بنسبة انتصارات بلغت 62.16 في المائة، كما قاد الفريق إلى نهائي «الكأس الذهبية» عام 2025، وثمن نهائي «كأس العالم» 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.
وضَمن الفوز الأخير على هايتي تأهل المنتخب الأميركي إلى الدور نصف النهائي من «دوري أمم الكونكاكاف»، ليختتم المدرب الأرجنتيني مشواره بنتيجة إيجابية.
وفي رسالة وداع نشرها عبر حسابه على «إنستغرام»، أعرب بوكيتينو عن اعتزازه بما حققه مع المنتخب، قائلاً: «عندما وصلنا، أردت أن نؤمن بقدرتنا على منافسة أي منتخب. وآمل أن يكون هذا الإيمان اليوم أقوى، ليس لدى اللاعبين فحسب؛ بل لدى كل من يدعم هذا الفريق».
وتابع: «هذه التجربة أعادت شحن طاقتي ومنحتني الكثير؛ على الصعيدين الكروي والشخصي. الرحيل في هذا التوقيت ليس سهلاً، لكن الفرص تأتي أحياناً في كرة القدم فيكون من الصعب رفضها. لطالما آمنت باتباع قلبي، حتى عندما يعني ذلك مغادرة مكان شعرت فيه بسعادة كبيرة».
وختم معرباً عن أمله في استمرار تطور المنتخب الأميركي وتحقيقه النجاحات التي يستحقها، قبل أن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته مع مانشستر يونايتد، وسط تطلعات جماهير النادي لاستعادة مكانته بين كبار إنجلترا.
انتزع منتخب أيرلندا الشمالية تعادلا ثمينا خارج أرضه مع المجر بنتيجة 1 / 1، الثلاثاء، ليضمن بذلك الصعود للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
«الشرق الأوسط» (بودابست)
بوكيتينو يودع منتخب الولايات المتحدة بالدموعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342714-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
أمضى ماوريسيو بوكيتينو الأيام الثلاثة التي سبقت مباراته الأخيرة مديراً فنياً للمنتخب الأميركي، في التركيز على كيفية الحفاظ على الحالة الذهنية للاعبيه من أجل الفوز على هايتي والتأهل إلى ما قبل نهائي بطولة دوري أمم «اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)».
وعقب صافرة النهاية التي أعلنت فوز منتخب الولايات المتحدة 2 - صفر على ضيفه منتخب هايتي، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في إياب دور الـ8 لبطولة «دوري الأمم»، غلبت المشاعر بوكيتينو، الذي اختتم فترته التدريبية التي استمرت عامين بنجاح.
وعانق المدرب الأرجنتيني (54 عاماً) لاعبيه الذين أصبحوا الآن لاعبين سابقين تحت قيادته، وسط دموع انهمرت في غرفة تبديل الملابس، قبل أن يتوجه إلى المطار للسفر لمدينة مانشستر الإنجليزية، لتولي مهام تدريب فريق مانشستر يونايتد.
وقال بوكيتينو عقب مواجهة هايتي: «لقد كنت متماسكاً حتى لحظة لقائنا الأخير. من المستحيل ألا نبكي، فنحن نهتم بهؤلاء الأشخاص، وهم أيضاً يبادلوننا الاهتمام».
وأظهر الفوز على هايتي مزيجاً من المواهب الحالية والمستقبلية التي يمتلكها المنتخب الأميركي، حيث سجل كريستيان بوليسيتش هدفاً رائعاً بضربة مقصية، بينما أحرز جوليان هول (18 عاماً) هدفا آخر في الشوط الأول من عمر اللقاء.
وأكد بوكيتينو: «أنا على يقين بأن هذه المجموعة من اللاعبين ستحقق إنجازات كبيرة في المستقبل. لا يساورني أدنى شك في أن الجمع بين اللاعبين ذوي الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة يشكل مزيجاً مثالياً، خصوصاً في ظل الطريقة التي يديرون بها الأمور حالياً».
وحظي بوكيتينو بتحية حارة من الجماهير التي تجاوز عددها 24 ألف متفرج في ملعب «تي كيو إل استاديوم» عقب اللقاء، ليبدأ مهمته الجديدة مديراً فنياً لفريق مانشستر يونايتد، الأربعاء، وذلك بعد اتفاقه يوم الجمعة الماضي على خلافة مايكل كاريك في هذا المنصب.
وكان بوكيتينو بدأ مسيرته مع منتخب الولايات المتحدة بالفوز 2 - 0 على بنما في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024 بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية.
وخلال مشواره مع المنتخب الأميركي، حقق بوكيتينو سجلاً جيداً للغاية، بلغ 23 فوزاً، و12 تعادلاً، وهزيمتين، بما في ذلك الوصول إلى دور الـ16 ببطولة «كأس العالم» هذا العام، قبل الخسارة بنتيجة 1 - 4 أمام بلجيكا.
وقال تايلر آدامز، قائد المنتخب الأميركي: «لقد ذكر بوكيتينو أنه وقع في حب هذا البلد. لم يكن يعرف تماماً ما الذي ينتظره عندما تولى المهمة، لكنه وقع في حب الشعب، ووقع في حب كرة القدم هنا، ووقع في حب فريقنا. هذا أمر مميز حقاً».
ويعدّ بوكيتينو، الذي سبق له التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي، ثامن مدرب دائم يتولى قيادة مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن الفريق وتقاعده عن التدريب في عام 2013.
ويمتلك مانشستر يونايتد فرصة لتصحيح المسار، فبعد مواجهة مضيفه ليفربول، يوم الأحد المقبل ببطولة «الدوري الإنجليزي الممتاز»، سيلاقي الفريق في المسابقة العريقة كلاً من: برينتفورد، ونيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس، وكوفنتري سيتي.
ويقبع مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 20 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الـ18 (الثالث من القاع) برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 10 مباريات خلال الموسم الحالي، حيث حقق فوزاً وحيداً فقط مقابل 5 تعادلات و4 هزائم، محققاً أسوأ انطلاقة في مسيرته بالبطولة منذ عام 1986.
وصرح بوكيتينو: «مهمتنا هي تحرير عقول اللاعبين، ومحاولة تغيير فكرة أنهم لا يستطيعون الركض. يمكنهم اللعب بحرية تامة وإظهار مواهبهم. فَكُرة القدم تعتمد على العقلية، والنهج، والتواصل».
المحاكم الأميركية... العقبة الأخيرة أمام إنفانتينو في طريقه لولاية رئاسية جديدة بـ«فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342711-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
المحاكم الأميركية... العقبة الأخيرة أمام إنفانتينو في طريقه لولاية رئاسية جديدة بـ«فيفا»
التطورات السياسية والقانونية في الولايات المتحدة قد تشكل التهديد الأكبر لإنفانتينو (رويترز)
يبدو أن الطريق أمام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ممهَّد للحصول على ولاية رئاسية جديدة، في ظل تعثر محاولات منافسيه لتقديم مرشح قادر على منافسته في الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل، لكن معركته هذه المرة قد لا تكون داخل أروقة كرة القدم، بل أمام المحاكم الأميركية والسلطات التشريعية.
وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن فرص الإطاحة بإنفانتينو تراجعت مع اقتراب إغلاق باب الترشح، بعدما استبعد الفرنسي آرسين فينغر خوض المنافسة، في حين لم يتمكن الياباني كوزو تاشيما من حشد الدعم الكافي. وبات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أبرز الأسماء التي تعول عليها بعض الأطراف الأوروبية لمواجهة الرئيس الحالي.
لكن الصحيفة ترى أن التطورات السياسية والقانونية في الولايات المتحدة قد تشكل التهديد الأكبر لإنفانتينو، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وهو ما قد يمنحهم مساحة أوسع لتكثيف التحقيقات المتعلقة بعلاقاته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتشير «التلغراف» إلى أن إنفانتينو يواجه ثلاثة مسارات قانونية محتملة قبل موعد الانتخابات، أولها استدعاءات مرتقبة من الكونغرس خلال يناير (كانون الثاني) المقبل لتوسيع التحقيقات في علاقاته بترمب، وثانيها مساعٍ قانونية يقودها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للحصول على وثائق تتعلق بدور عائلة كوشنر في خطة بيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وثالثها اهتمام محتمل من مدعين اتحاديين أميركيين بملفاته المالية، عقب مطالبات من مبلغين عن مخالفات بفتح تحقيقات في بعض المعاملات.
وفي ملف التحقيقات البرلمانية، تركز الأنظار على النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب، الذي يتوقع أن يتولى رئاستها في يناير المقبل، وهو ما يمنحه صلاحيات أوسع لاستدعاء إنفانتينو والمطالبة بتقديم وثائق تتعلق بأنشطة «فيفا» وعلاقاته بالإدارة الأميركية.
وكانت اللجنة قد بدأت منذ يوليو (تموز) الماضي التحقيق في صلات رئيس «فيفا» بترمب، بينما تصاعدت الانتقادات بعد اتهام إنفانتينو بعدم تقديم مستوى كافٍ من التعاون مع طلبات الحصول على المعلومات. ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجنة أن جميع الخيارات المتعلقة بالتحقيق لا تزال مطروحة، في ظل ما وصفه بوجود تساؤلات جدية بشأن ممارسات الاتحاد الدولي والمدفوعات المرتبطة بكأس العالم.
ومن بين الملفات التي تثير اهتمام المحققين مسألة عاملة منزلية مهاجرة في منزل إنفانتينو الفاخر بمدينة ميامي، بعدما ظهرت تساؤلات بشأن وضع تصريح عملها، والجهة التي كانت تتولى دفع راتبها. ووفقاً للصحيفة، طلب مبلغون عن مخالفات التدقيق في احتمال إساءة استخدام أموال وموارد مؤسسات غير ربحية، بعدما أشارت وثائق إلى أن العاملة كانت مدرجة على كشوف رواتب «فيفا» في أميركا.
في المقابل، أكد الاتحاد الدولي أن إنفانتينو يتحمل شخصياً تكاليف العاملين في منزله.
كما يواجه إنفانتينو تطورات قضائية في الولايات المتحدة على خلفية مشروع بيع حصص مرتبطة بكأس العالم، بعدما رفضت قاضية أميركية السماح لمؤسسات تابعة لـ«فيفا» بالتدخل في طلب «يويفا» الحصول على وثائق من جوشوا كوشنر وصندوقه الاستثماري «ثرايف كابيتال»، إلى جانب مصرف «جي بي مورغان».
ويتعلق الملف بمشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي سعى إنفانتينو من خلاله إلى جذب استثمارات خاصة مقابل حصص في عوائد مرتبطة بكأس العالم، وكان كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر ترمب، من أبرز المستثمرين المحتملين فيه. وترى الأطراف المعترضة أن الكشف عن الوثائق قد يساعد في تحديد طبيعة الاتفاقات والترتيبات المالية المرتبطة بالمشروع، الذي لم ير النور.
وبحسب «التلغراف»، فإن قرار المحكمة الأميركية يمهد الطريق أمام محامي «يويفا» لمواصلة إجراءاتهم للحصول على الوثائق، في مسار قانوني قد تكون له تداعيات تتجاوز الخلاف الرياضي، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى استخدام هذه المعلومات في إجراءات محتملة أمام القضاء السويسري.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية لإنفانتينو، إذ سبق أن هددت بعض الأطراف بمقاطعة كأس العالم، قبل أن تتراجع عن موقفها خلال الصيف. كما انتقد المدرب الألماني يورغن كلوب رئيس «فيفا»، قائلاً إنه لم يكن يتوقع أن تسوء الأمور بعد حقبة سيب بلاتر، قبل أن يأتي من يجعل الوضع أكثر سوءاً، في إشارة إلى إنفانتينو.
وفي المقابل، لم يتوقف رئيس الاتحاد الدولي عن التحرك لتأمين الدعم لولاية جديدة، إذ قام خلال الأشهر الماضية بجولة شملت أكثر من 30 دولة وإقليماً، ساعياً إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية وكسب تأييدها. وشملت جولته زيارات إلى بوتان وأوزبكستان ومنغوليا، إلى جانب حضوره فعاليات كروية في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأسفرت تحركاته عن تجديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه له، بعدما سبق أن أبدى تحفظات على بعض مواقفه، كما أعلن اتحاد الكاريبي لكرة القدم، الذي يضم 25 عضواً في «فيفا»، مساندته لترشحه لولاية جديدة.
وتبرز علاقة إنفانتينو بترمب بوصفها أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، خصوصاً بعد منح الرئيس الأميركي جائزة «فيفا» للسلام في نسختها الأولى، إلى جانب الجدل الذي أثاره تدخل ترمب في قضية إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن العقوبة، وهو ما أثار مطالبات باستقالة إنفانتينو.
وتقول الصحيفة إن خطة بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، بمشاركة شركة مرتبطة بعائلة كوشنر، قد تكون من أكثر الملفات التي تستدعي اهتمام الديمقراطيين، لا سيما أن راسكين سيحصل مع توليه رئاسة اللجنة القضائية على صلاحيات جديدة تتيح له إصدار استدعاءات رسمية وإلزام الأطراف بتقديم الوثائق.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المنافسة الانتخابية داخل «فيفا» محدودة، مع استمرار إنفانتينو في حشد الدعم من الاتحادات الأعضاء، فإن التطورات الأميركية تفتح أمامه جبهة مختلفة، قد تحدد مسار حملته الانتخابية خلال الأشهر المقبلة. فبينما يسعى منافسوه إلى مواجهته عبر صناديق الاقتراع، تتجه الأنظار إلى واشنطن ونيويورك، حيث قد تحمل التحقيقات والإجراءات القضائية تطورات مؤثرة قبل موعد الانتخابات.
بوكيتينو: سأعيد يونايتد إلى القمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5342702-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9
تعهد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بإعادة مانشستر يونايتد إلى صدارة كرة القدم في المدينة، مؤكداً ثقته بقدرته على تغيير ميزان المنافسة مع الجار مانشستر سيتي، وذلك قبل توليه المهمة رسمياً الأربعاء، بموجب عقد يمتد عامين ونصف العام.
وجاءت تصريحات بوكيتينو عقب قيادته المنتخب الأميركي للفوز على هايتي 2 - 0، في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني للولايات المتحدة، قبل انتقاله إلى تدريب يونايتد في تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلال حديثه مع شبكة «تي إن تي سبورتس»، مازح داماركوس بيزلي، المحلل الرياضي ولاعب مانشستر سيتي السابق، المدربَ الأرجنتيني قائلاً إن «مانشستر زرقاء وستظل زرقاء دائماً»، في إشارة إلى تفوق سيتي خلال السنوات الأخيرة.
لكن بوكيتينو رد بثقة: «مستحيل. سترون ذلك. امنحوني بعض الوقت وسيتغير هذا الأمر»، في إشارة إلى طموحه لإعادة يونايتد إلى موقعه التاريخي في المدينة، بعد سنوات من تفوق غريمه سيتي.
ووفق ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإنه يُعتقد أن المدرب البالغ 54 عاماً غادر مباشرة إلى مانشستر على متن طائرة خاصة عقب المباراة، استعداداً لبدء مهمته الجديدة، التي تأتي في وقت يمر فيه النادي بمرحلة لا تتناسب مع تاريخه وطموحات جماهيره.
وقال بوكيتينو عن التحدي المقبل: «نحن متحمسون لأن التحدي الجديد كبير، لكن هذا هو الأدرينالين الذي نريد أن نشعر به. ستكون لدينا مهمة مختلفة، لكننا نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل معها، وعلينا أن نستخدم حسّنا العملي في طريقة تعاملنا مع جميع الأمور».
وأضاف: «نعلم أن الوضع الحالي لا يليق بنادٍ مثل مانشستر يونايتد ولا بقاعدته الجماهيرية».
ويغادر بوكيتينو المنتخبَ الأميركي بعد تجربة امتدت منذ سبتمبر (أيلول) 2024، حقق خلالها 23 فوزاً في 37 مباراة، بنسبة انتصارات بلغت 62.16 في المائة، كما قاد الفريق إلى نهائي «الكأس الذهبية» عام 2025، وثمن نهائي «كأس العالم» 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.
وضَمن الفوز الأخير على هايتي تأهل المنتخب الأميركي إلى الدور نصف النهائي من «دوري أمم الكونكاكاف»، ليختتم المدرب الأرجنتيني مشواره بنتيجة إيجابية.
وفي رسالة وداع نشرها عبر حسابه على «إنستغرام»، أعرب بوكيتينو عن اعتزازه بما حققه مع المنتخب، قائلاً: «عندما وصلنا، أردت أن نؤمن بقدرتنا على منافسة أي منتخب. وآمل أن يكون هذا الإيمان اليوم أقوى، ليس لدى اللاعبين فحسب؛ بل لدى كل من يدعم هذا الفريق».
وتابع: «هذه التجربة أعادت شحن طاقتي ومنحتني الكثير؛ على الصعيدين الكروي والشخصي. الرحيل في هذا التوقيت ليس سهلاً، لكن الفرص تأتي أحياناً في كرة القدم فيكون من الصعب رفضها. لطالما آمنت باتباع قلبي، حتى عندما يعني ذلك مغادرة مكان شعرت فيه بسعادة كبيرة».
وختم معرباً عن أمله في استمرار تطور المنتخب الأميركي وتحقيقه النجاحات التي يستحقها، قبل أن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته مع مانشستر يونايتد، وسط تطلعات جماهير النادي لاستعادة مكانته بين كبار إنجلترا.