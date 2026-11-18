تعهد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بإعادة مانشستر يونايتد إلى صدارة كرة القدم في المدينة، مؤكداً ثقته بقدرته على تغيير ميزان المنافسة مع الجار مانشستر سيتي، وذلك قبل توليه المهمة رسمياً الأربعاء، بموجب عقد يمتد عامين ونصف العام.

وجاءت تصريحات بوكيتينو عقب قيادته المنتخب الأميركي للفوز على هايتي 2 - 0، في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني للولايات المتحدة، قبل انتقاله إلى تدريب يونايتد في تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال حديثه مع شبكة «تي إن تي سبورتس»، مازح داماركوس بيزلي، المحلل الرياضي ولاعب مانشستر سيتي السابق، المدربَ الأرجنتيني قائلاً إن «مانشستر زرقاء وستظل زرقاء دائماً»، في إشارة إلى تفوق سيتي خلال السنوات الأخيرة.

لكن بوكيتينو رد بثقة: «مستحيل. سترون ذلك. امنحوني بعض الوقت وسيتغير هذا الأمر»، في إشارة إلى طموحه لإعادة يونايتد إلى موقعه التاريخي في المدينة، بعد سنوات من تفوق غريمه سيتي.

ووفق ما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإنه يُعتقد أن المدرب البالغ 54 عاماً غادر مباشرة إلى مانشستر على متن طائرة خاصة عقب المباراة، استعداداً لبدء مهمته الجديدة، التي تأتي في وقت يمر فيه النادي بمرحلة لا تتناسب مع تاريخه وطموحات جماهيره.

وقال بوكيتينو عن التحدي المقبل: «نحن متحمسون لأن التحدي الجديد كبير، لكن هذا هو الأدرينالين الذي نريد أن نشعر به. ستكون لدينا مهمة مختلفة، لكننا نمتلك الخبرة اللازمة للتعامل معها، وعلينا أن نستخدم حسّنا العملي في طريقة تعاملنا مع جميع الأمور».

وأضاف: «نعلم أن الوضع الحالي لا يليق بنادٍ مثل مانشستر يونايتد ولا بقاعدته الجماهيرية».

ويغادر بوكيتينو المنتخبَ الأميركي بعد تجربة امتدت منذ سبتمبر (أيلول) 2024، حقق خلالها 23 فوزاً في 37 مباراة، بنسبة انتصارات بلغت 62.16 في المائة، كما قاد الفريق إلى نهائي «الكأس الذهبية» عام 2025، وثمن نهائي «كأس العالم» 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وضَمن الفوز الأخير على هايتي تأهل المنتخب الأميركي إلى الدور نصف النهائي من «دوري أمم الكونكاكاف»، ليختتم المدرب الأرجنتيني مشواره بنتيجة إيجابية.

وفي رسالة وداع نشرها عبر حسابه على «إنستغرام»، أعرب بوكيتينو عن اعتزازه بما حققه مع المنتخب، قائلاً: «عندما وصلنا، أردت أن نؤمن بقدرتنا على منافسة أي منتخب. وآمل أن يكون هذا الإيمان اليوم أقوى، ليس لدى اللاعبين فحسب؛ بل لدى كل من يدعم هذا الفريق».

وتابع: «هذه التجربة أعادت شحن طاقتي ومنحتني الكثير؛ على الصعيدين الكروي والشخصي. الرحيل في هذا التوقيت ليس سهلاً، لكن الفرص تأتي أحياناً في كرة القدم فيكون من الصعب رفضها. لطالما آمنت باتباع قلبي، حتى عندما يعني ذلك مغادرة مكان شعرت فيه بسعادة كبيرة».

وختم معرباً عن أمله في استمرار تطور المنتخب الأميركي وتحقيقه النجاحات التي يستحقها، قبل أن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته مع مانشستر يونايتد، وسط تطلعات جماهير النادي لاستعادة مكانته بين كبار إنجلترا.