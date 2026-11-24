يسعى وزير الدفاع النرويجي، توري أو ساندفيك، إلى توسيع مشروع تعاون لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع، ضد الطائرات المسيّرة، التي طوَّرتها شركة «كونغسبيرغ» بالتعاون مع شريك أوكراني، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الثلاثاء).

وقالت «بلومبرغ» إن ساندفيك أدلى بهذه التصريحات في بيان أعقب لقاءه نظيره الأوكراني يفجيني خمارا.

يُشار إلى نظام الدفاع الجوي في أوكرانيا يحمل اسم «ديسنا»، ويتكوَّن من صواريخ دفاع جوي ووحدات إطلاق أوكرانية الصنع مرتبطة بأنظمة التحكم في النار التي تبرَّعت بها النرويج من إنتاج شركة «كونغسبيرغ».

كما تبرّعت النرويج بأنظمة عدة من هذا النوع لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الوزير النرويجي أن النظام يدمج صواريخ أوكرانية منخفضة التكلفة يمكن إنتاجها بأعداد كبيرة في الوحدات النرويجية.

وذكرت «بلومبرغ» أن ساندفيك وخمارا وقَّعا أيضاً «خطاب نوايا» لتمكين القوات المسلحة النرويجية من اختبار منصة تحليل البيانات القتالية «دلتا».